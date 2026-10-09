Fachleute empfehlen systematisches Typ-1-Diabetes-Screening bei Kindern

Typ-1-Diabetes beginnt häufig lange bevor die ersten typischen Symptome wie starker Durst, häufiges Wasserlassen oder Gewichtsverlust auftreten. Bereits in dieser frühen Phase können sogenannte Inselautoantikörper im Blut nachgewiesen werden.

Ein internationales Expertenteam empfiehlt deshalb nun, Kinder künftig systematisch auf diese Autoantikörper zu untersuchen. Ziel ist es, einen beginnenden Typ-1-Diabetes möglichst früh zu erkennen – noch bevor es zu Beschwerden oder sogar zu einer gefährlichen diabetischen Ketoazidose kommt.

Screening in mehreren Altersstufen

Nach den neuen Empfehlungen könnte ein erstes Screening im Alter von zwei bis vier Jahren erfolgen. Werden dabei keine Inselautoantikörper gefunden, wären weitere Untersuchungen im Alter von sechs bis acht Jahren sowie zwischen zehn und fünfzehn Jahren vorgesehen.

Der Hintergrund: Mehr als 85 Prozent der Menschen, bei denen Typ-1-Diabetes neu festgestellt wird, haben keine familiäre Vorbelastung. Ein Screening ausschließlich bei Kindern aus Familien mit Typ-1-Diabetes würde deshalb einen großen Teil der später Betroffenen nicht erreichen.

Warum eine frühe Diagnose wichtig sein kann

Wird ein beginnender Typ-1-Diabetes früh erkannt, können die Kinder regelmäßig überwacht werden. Dadurch lässt sich das Risiko deutlich reduzieren, dass die Erkrankung erst durch eine schwere Stoffwechselentgleisung – eine diabetische Ketoazidose – entdeckt wird.

Auch für Familien kann die Früherkennung Vorteile haben: Sie können sich rechtzeitig mit der Erkrankung beschäftigen, Schulungen erhalten und sich auf eine möglicherweise später notwendige Insulintherapie vorbereiten.

Darüber hinaus gewinnen Therapien zunehmend an Bedeutung, die den Verlauf eines Typ-1-Diabetes bereits vor dem eigentlichen klinischen Ausbruch beeinflussen oder verzögern könnten.

Wichtig: Ein positiver Antikörpertest bedeutet nicht sofort Insulintherapie

Werden Inselautoantikörper festgestellt, bedeutet dies nicht automatisch, dass ein Kind unmittelbar Insulin benötigt. Vielmehr zeigt der Test, dass der Autoimmunprozess, der zu Typ-1-Diabetes führen kann, bereits begonnen hat.

Deshalb sind nach einem auffälligen Screening weitere Bestätigungstests und anschließend eine regelmäßige medizinische Begleitung wichtig.

Die Expertinnen und Experten betonen zudem, dass Familien nach einer solchen Diagnose verständlich und einfühlsam informiert und bei Bedarf auch psychosozial begleitet werden sollten.

Das internationale Konsensuspapier wurde unter anderem von Fach- und Patientenorganisationen wie EASD, ISPAD und IDF Europe unterstützt.

Aus unserer Sicht bei Diabetes-Kids ist die Entwicklung besonders spannend: Wenn es gelingt, Typ-1-Diabetes bei Kindern frühzeitig und zuverlässig zu erkennen, könnten schwere Ketoazidosen bei der Erstdiagnose künftig deutlich seltener werden. Gleichzeitig muss ein solches Screening immer mit einer guten Aufklärung und einer verlässlichen Begleitung der Familien verbunden sein.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt / Helmholtz Munich, Oktober 2026