Samstag, 05. Oktober 2024, 10:00 - 17:00



Aufrufe : 52

Komm zum #KidsKon 2024 nach Frankfurt/Main und gestalte mit uns zusammen den 5. Diabetes Kinder- und Jugendkongress.

Interaktiv, innovativ, informativ!

Was erwartet dich (und deine Familie/Freunde)? Neben einem abwechslungsreichen unterhaltsamen Rahmenprogramm und einigen Promis kannst du in vielen interaktiven Workshops, Talkrunden und Aktionen dir und deinem Diabetes Ausdruck verleihen. Bring dich ein, setz (d)ein Zeichen, damit sich in der Szene weiterhin viel bewegt.

Die Veranstaltung ist für den 5. Oktober 2024 von 10.00 - 17.00 Uhr geplant. (Einlass ab 9:00 Uhr)

Mehr Infos und Anmeldung hier in Kürze

Veranstalter sind die Deutsche Diabetes Föderation e.V. (DDF) und der Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. (BdKJ).

Veranstaltungsort: Frankfurt/M., Kap Europa (Nähe Skyline Plaza)