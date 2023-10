Crottendorf: 4.Diatreffen Zwickau

Sonntag, 26. November 2023

4. DiaKids Treffen

für DiaKids ab 3 Jahren bis 14 Jahren

Am 26.11.23 um 13.00 Uhr im

Räucherkerzenland

Am Gewerbegebiet 1

09474 Crottendorf



Teig kneten, Duft kreieren und Räucherkerzen selbst abformen, so wie es Firmengründerin Freya Graupner 1936 von Hand in ihrer kleinen Küche getan hat.

Preis: 15,50 € pro Erwachsene, Kinder von 6-14 Jahren 10,50€, Kinder unter 6 Jahren sind kostenfrei.



Anmeldung bitte mit Namen und Personenanzahl!

Preise werden noch durchgegeben nach Anmeldung.

Anmeldefrist bis 30.10.23

(Diese Veranstaltung ist ein privates Treffen von Familien mit einem diabetischen Kind. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Riskio und eine Haftung seitens der Organisatoren ist ausgeschlossen.)