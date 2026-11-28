Lichterglanz, der Duft von gebrannten Mandeln und Zimt, heiße Maronen und strahlende Kinderaugen – endlich ist wieder Weihnachtsmarktzeit!

Auch mit Typ-1-Diabetes dürfen Kinder und Jugendliche die Adventszeit mit all ihren Leckereien genießen. Doch wie viele Kohlenhydrate stecken eigentlich in einer Zuckerwatte, einem Crêpe oder einer Tasse Kinderpunsch?

Damit ihr auch in der diesjährigen Weihnachtsmarktsaison eine kleine Orientierungshilfe griffbereit habt, haben wir unsere beliebte Diabetes-Kids BE/KE-Tabelle neu aufbereitet und um gewichtsbezogene Kohlenhydratangaben, nachvollziehbare Beispielportionen und Quellen ergänzt.

Die Weihnachtsmarkt-Tabelle zum Ausdrucken Alle Leckereien auf einer übersichtlichen DIN-A4-Seite – ideal zum Ausdrucken, Mitnehmen oder Abspeichern auf dem Smartphone. ⇩ Weihnachtsmarkt-Tabelle als PDF herunterladen Kostenloser Download · PDF · 1 Seite im DIN-A4-Format

Wichtig für die Nutzung der Tabelle: Die Zahlen sind Orientierungswerte für die jeweils genannte Rezeptur, kein garantierter Nährwert einer Weihnachtsmarktportion. Die Beispielgewichte sind keine typischen oder empfohlenen Portionsgrößen. Wenn möglich, verwendet die tatsächlichen Nährwertangaben und wiegt die essbare Menge ab. 1 BE = 12 g KH; 1 KE = 10 g KH. Die Tabelle ersetzt weder die individuelle Diabetesschulung noch euren Therapieplan. Ein Gedankenstrich bedeutet: keine belastbare pauschale Angabe – nicht null Kohlenhydrate.

So berechnet ihr eure eigene Portion

KH der Portion = KH je 100 g (oder 100 ml) × tatsächliches Gewicht in g (oder Volumen in ml) ÷ 100. Beispiel: 20 g Zuckerwatte aus reinem Zucker enthalten ungefähr 20 g KH. Eine größere Zuckerwatte mit 40 g Zucker enthält etwa doppelt so viel. Das sichtbare Volumen ist kein verlässlicher Maßstab. BE und KE werden jeweils aus den KH berechnet und auf eine Nachkommastelle gerundet.

Die Diabetes-Kids Kohlenhydrattabelle für den Weihnachtsmarkt

Bei allen Lebensmitteln bezieht sich der Wert je 100 g auf den essbaren Anteil, bei Getränken auf 100 ml. Quellen stehen direkt beim jeweiligen Eintrag. Bei stark rezeptabhängigen Gerichten verzichten wir bewusst auf eine allgemeine Zahl.

Leckerei / Referenz KH je 100 g / ml Beispielportion KH je Portion (g) BE KE Süßes vom Weihnachtsmarkt Zuckerwatte (reiner Zucker) [1] Keine Standardportion: 10 g Zucker ≈ 10 g KH, 30 g ≈ 30 g KH. Am Stand nach der eingesetzten Zuckermenge fragen. 99,0 20 g 19,8 1,7 2,0 Gebrannte Mandeln [1] [2] Referenzrezept; je nach Zuckerkruste deutlich mehr möglich. Herstellerbeispiel KUYO: 61 g KH/100 g. 46,0 50 g 23,0 1,9 2,3 Schmalzgebäck – Rheinische Mutzen (Nudelteig) [3] Nur für diese Gebäckart; zusätzlicher Puderzucker und andere Teige gesondert berücksichtigen. 50,3 100 g 50,3 4,2 5,0 Maronen, gebacken [4] Gewicht ohne Schale. 44,8 50 g 22,4 1,9 2,2 Crêpe natur Teig und Größe erfragen; keine verlässliche allgemeine Portionsangabe. – – – – – Crêpe mit Nuss-Nougat-Creme [5] Teig und Aufstrich getrennt berücksichtigen. Nutella enthält laut Ferrero 57,5 g KH/100 g; 20 g Aufstrich allein liefern 11,5 g KH. – – – – – Crêpe mit Zimt und Zucker (Referenzrezept) [1] Zuckermenge und Teigdicke können deutlich abweichen. 29,8 155 g 46,2 3,8 4,6 Waffel, einfache Rührteigwaffel [6] Ohne zusätzliche Toppings; andere Teige können abweichen. 49,8 100 g 49,8 4,2 5,0 Popcorn, gesüßt [7] Nicht auf salziges oder karamellisiertes Popcorn übertragen. 64,4 25 g 16,1 1,3 1,6 Schokokuss (Super Dickmann’s, Herstellerbeispiel) [8] Stückgewicht anderer Produkte prüfen. 67,1 28 g 18,8 1,6 1,9 Herzhafte Leckereien Pizza vom Blech Teigmenge, Dicke und Belag variieren; tatsächliche Nährwertangabe erfragen. – – – – – Bratwurst im Brötchen mit Senf [9] Brötchen separat schätzen: Weizenbrötchen nach BLS rund 54 g KH/100 g (50 g Brötchen ≈ 27 g KH). Wurst und Senf zusätzlich prüfen. – – – – – Currywurst mit Soße Soßenmenge, Zucker, Stärke und Beilagen separat berücksichtigen. – – – – – Champignons aus der Pfanne Nicht pauschal mit 0 KH ansetzen; Zwiebeln, Soße und Brot berücksichtigen. – – – – – Weißbrot (Weizenbrot) [10] Toast kann abweichen. 50,5 25 g 12,6 1,1 1,3 Pellkartoffeln, gekocht [11] Essbarer Anteil. 13,6 80 g 10,9 0,9 1,1 Grünkohl mit Kasseler Rezeptabhängig; Zucker, Bindemittel und Beilagen prüfen. – – – – – Bratkartoffeln aus Pellkartoffeln mit Zwiebeln [12] Andere Zubereitungen können deutlich abweichen. 18,3 80 g 14,6 1,2 1,5 Weihnachtsgebäck Nürnberger Lebkuchen [13] 54,8 40 g 21,9 1,8 2,2 Dominosteine [14] Stückgewicht prüfen. 58,4 20 g 11,7 1,0 1,2 Marzipankartoffeln (Odenwälder Edelmarzipan, 80 % Rohmasse) [15] Herstellerbeispiel; bei anderem Mandel- und Zuckeranteil abweichend. 49,2 20 g 9,8 0,8 1,0 Christstollen (Dresdner Stollen, BLS-Rezept) [16] Referenzrezept mit Alkohol; andere Stollen können abweichen. 46,2 50 g 23,1 1,9 2,3 Früchtebrot (Herstellerbeispiel Bäckerei Padeffke) [17] 56,9 50 g 28,5 2,4 2,8 Printen, einfach [18] Schokolierte Printen unterscheiden sich. 74,4 20 g 14,9 1,2 1,5 Bethmännchen (Odenwälder Marzipan) [19] Herstellerbeispiel; enthält Sorbit. Bei Zuckeralkoholen individuelle Schulung beachten. 37,4 20 g 7,5 0,6 0,7 Elisenlebkuchen [20] Überzüge und Rezeptur beachten. 40,8 40 g 16,3 1,4 1,6 Anisplätzchen (Biskuitmasse) [21] 71,8 10 g 7,2 0,6 0,7 Nussecke (Kamps, Herstellerbeispiel) [22] 48,4 50 g 24,2 2,0 2,4 Pfeffernüsse [23] 78,6 10 g 7,9 0,7 0,8 Gewürz-Spekulatius [1] 70,1 12 g 8,4 0,7 0,8 Vanillekipferl [1] 46,5 10 g 4,7 0,4 0,5 Zimtsterne [1] 53,0 6 g 3,2 0,3 0,3 Warme Getränke Kinderpunsch (diabinfo-Referenz) [1] [24] Andere Rezepturen: z. B. Valensina KIDS 7,6 g KH/100 ml, entsprechend 19 g KH je 250 ml. Kein garantierter Bereich. 13,5 250 ml 33,8 2,8 3,4 Heiße Schokolade (30 g Pulver + 250 ml Milch) [1] Referenzrezept laut diabinfo: 33,3 g KH je Tasse; 2,8 BE / 3,3 KE. Andere Pulver, Milchsorten und Zusätze separat prüfen. – Rezept s. links 33,3 2,8 3,3

Quellen und Berechnungsgrundlage: Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 (Max Rubner-Institut; verfügbare Kohlenhydrate), diabinfo-Weihnachtsspickzettel (BLS 3.02) sowie konkret gekennzeichnete Herstellerangaben. Die verlinkten Quellennummern führen zu den jeweiligen Daten. Redaktioneller Quellenabgleich: November 2026. Referenzwerte wurden gerundet; KH je Portion, BE und KE wurden aus dem angegebenen Referenzwert berechnet. Bei Produkten mit Zuckeralkoholen gelten gegebenenfalls abweichende individuelle Berechnungsregeln. Herstellerangaben für das tatsächlich verzehrte Produkt haben Vorrang.

Mit Diabetes entspannt über den Weihnachtsmarkt

Lieblingsleckereien genießen: Auch Kinder mit Diabetes dürfen sich auf die süßen und herzhaften Klassiker freuen.

Auch Kinder mit Diabetes dürfen sich auf die süßen und herzhaften Klassiker freuen. Portionsgrößen beachten: Eine große Zuckerwatte oder ein üppig gefüllter Crêpe kann deutlich mehr Kohlenhydrate enthalten als eine kleine Portion.

Eine große Zuckerwatte oder ein üppig gefüllter Crêpe kann deutlich mehr Kohlenhydrate enthalten als eine kleine Portion. Getränke nicht vergessen: Auch alkoholfreier Kinderpunsch kann reichlich Zucker enthalten.

Auch alkoholfreier Kinderpunsch kann reichlich Zucker enthalten. Glukosewerte im Blick behalten: Bewegung und fettreiche Speisen können den Glukoseverlauf beeinflussen, auch noch Stunden nach dem Essen. Hypo-Snacks sollten griffbereit sein.

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Mitglieder unserer Diabetes-Kids Community, die an der ursprünglichen Zusammenstellung dieser Liste mitgewirkt haben – ganz besonders an Tina (reiner123), die das Thema damals in unserem Forum ins Leben gerufen hat.

Wir wünschen euch und euren Familien eine wunderschöne Adventszeit, leuchtende Kinderaugen und viele genussvolle Momente auf dem Weihnachtsmarkt!



Euer Diabetes-Kids Team

Ursprüngliche Zusammenstellung: Diabetes-Kids.de Community; aktualisierte Referenzwerte und Quellen siehe Tabelle.