Zugang statt Zufall: Gute Diabetesversorgung darf nicht an der Schultür enden! - #SagEsLaut

#SagEsLaut #SagEsSolidarisch #DiabetesKids #Typ1Diabetes

Moderne Insulinpumpen, kontinuierliche Glukosemessung und automatisierte Insulinabgabe haben das Leben vieler Kinder und Jugendlicher mit Typ-1-Diabetes erheblich erleichtert.

Doch bedeutet moderne Technik automatisch auch eine gute Versorgung?

Wir finden: Nein!

Denn was hilft die beste Insulinpumpe, wenn ein Kind im Kindergarten niemanden hat, der es bei seiner Therapie unterstützt? Was nützt ein modernes CGM-System, wenn in der Schule niemand weiß, wie auf einen Alarm reagiert werden muss?

Und warum hängt es noch immer so häufig vom Engagement einzelner Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Eltern ab, ob ein Kind mit Typ-1-Diabetes gleichberechtigt am Alltag teilnehmen kann?

Gute Diabetesversorgung darf keine Glückssache sein!

Deshalb unterstützen wir die Aktion #SagEsLaut – Zugang statt Zufall von diabetesDE.

Für uns gehört zu einer gerechten Diabetesversorgung nicht nur der Zugang zu moderner Technologie, sondern auch die notwendige Unterstützung im Alltag.

Diabetes-Kids setzt sich deshalb dafür ein, dass Gesundheitsfachkräfte an Schulen und Kindergärten selbstverständlich werden.

Jetzt seid ihr gefragt:

Welche Hürden habt ihr als Familie bei der Diabetesversorgung erlebt? Gab es Probleme mit der Genehmigung von Hilfsmitteln, bei Schulungen oder bei der Betreuung in Kita und Schule?

Teilt eure Erfahrungen mit uns!

Gemeinsam können wir sichtbar machen, wo sich etwas verändern muss.

Mehr zur Kampagne