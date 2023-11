Warum du bei der #blueballonchallenge mitmachen solltest

Die #blueballonchallenge ist eine gemeinsame Initiative von #dedoc° und Medtronic zur Unterstützung von Life for a Child, einer Organisation, die Kindern und jungen Erwachsenen mit Diabetes in unterversorgten Ländern hilft. Ziel der Kampagne ist es, mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein für Diabetes in der Gesellschaft zu schaffen und Spenden für Menschen mit Diabetes zu generieren.

Mit Typ-1-Diabetes zu leben, ist ein ständiger Balanceakt. Es ist wie einen Ballon in der Luft zu halten - die ganze Zeit. Typ-1-Diabetes ist immer präsent. Es wird Zeit, mehr darüber zu sprechen.

Um bei der #blueballonchallenge mitzumachen, musst du nur ein Foto oder Video von dir machen, wie du einen blauen Ballon in der Luft hältst, und es in den sozialen Medien mit dem Hashtag #blueballonchallenge teilen. Vergiss nicht, @medtronicdiabetesDE oder @medtronicdiabetesEU sowie @dedoc_org und @lifeforachild zu markieren! Für jede gültige Teilnahme spendet Medtronic 5,00 € an Life for a Child, bis zu einer Gesamtsumme von 100.000,00 €.

Wenn du keinen blauen Ballon zu Hause hast, kannst du den #blueballonchallenge Instagram-Filter ausprobieren oder dir einen Ballon nach Hause bestellen. Lass deiner Kreativität freien Lauf - wir sind gespannt, was du mit deinem Ballon machst!

Mach mit bei der #blueballonchallenge und hilf uns, das Unsichtbare sichtbar zu machen!

Die Blue Balloon Challenge ist eine Initiative von #dedoc° und Medtronic.

#T1DBalloonChallenge #BlueBalloonChallenge #dedoc #Medtronic