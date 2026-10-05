Seit dem Start unserer Diabetes-Tech Übersicht im Juli hat sich schon wieder einiges getan. Neue Kombinationen sind hinzugekommen, angekündigte Systeme sind inzwischen verfügbar und bei verschiedenen Pumpen und CGM-Systemen konnten wir Angaben zu Kompatibilität, Altersfreigaben und Funktionen konkretisieren.

Deshalb ist jetzt die Oktober-Version 2026 unserer interaktiven Diabetes-Tech Übersicht online.

Neu: Mit wenigen Klicks passende AID-Systeme finden

Die Diabetes-Technik entwickelt sich weiterhin rasant. Rund um die EASD 2026 in Mailand wurden neue Produkte vorgestellt, Zulassungen konkretisiert und aktuelle Daten zu bestehenden AID-Systemen präsentiert.

Wir haben deshalb unsere interaktive Diabetes-Tech Übersicht erneut umfassend aktualisiert. Die neue Oktober-Version enthält nicht nur aktuelle Produktinformationen, sondern auch zusätzliche Filtermöglichkeiten, mit denen sich geeignete Systeme noch gezielter eingrenzen lassen.

Tandem Mobi jetzt in Deutschland verfügbar

Die wichtigste Neuerung ist die Tandem Mobi. Die kompakte AID-Pumpe ist seit dem 28. September 2026 in Deutschland verfügbar und wurde deshalb aus dem Zukunftsbereich zu den aktuell verfügbaren Systemen verschoben.

Mobi arbeitet mit Control-IQ+ und Dexcom G7, besitzt ein Reservoir für 200 Einheiten und wird über ein kompatibles iPhone gesteuert.

FreeStyle Libre Duo erhält CE-Kennzeichnung

Der neue FreeStyle Libre Duo von Abbott wird nicht mehr als „in Entwicklung“ geführt. Das System hat bereits die CE-Kennzeichnung erhalten.

Libre Duo misst kontinuierlich sowohl Glukose als auch Ketone und wurde für künftige AID-Integrationen entwickelt. Da der Verkaufsstart in Deutschland noch nicht bestätigt ist, bleibt das System zunächst unter „CGM Zukunft“ – jetzt mit dem Status „CE-gekennzeichnet, Deutschlandstart offen“.

Neue Filter für Tagesinsulindosis und Wasserschutz

Der AID-Systemfinder wurde um zwei wichtige Kriterien erweitert:

Tagesinsulindosis (TDD): Gerade bei kleineren Kindern kann die benötigte tägliche Insulinmenge darüber entscheiden, ob ein System geeignet ist.

Gerade bei kleineren Kindern kann die benötigte tägliche Insulinmenge darüber entscheiden, ob ein System geeignet ist. Wasserschutz: Die Pumpen lassen sich nun danach filtern, ob sie beim Schwimmen getragen werden können, nur eingeschränkt wassergeeignet sind oder vorher abgekoppelt werden sollten.

Zusätzlich wurden die entsprechenden Angaben direkt in den Produktkarten ergänzt.

Weitere Aktualisierungen

Auch mehrere bestehende Einträge wurden überarbeitet:

Beim MiniMed 780G System wurden die erweiterten europäischen Zulassungen sowie die CE-gekennzeichnete Kombination mit dem bis zu 15 Tage tragbaren Instinct Sensor ergänzt.

wurden die erweiterten europäischen Zulassungen sowie die CE-gekennzeichnete Kombination mit dem bis zu 15 Tage tragbaren Instinct Sensor ergänzt. Bei CamAPS Liberty weisen wir jetzt auf die ersten auf der EASD 2026 vorgestellten Real-World-Daten hin.

weisen wir jetzt auf die ersten auf der EASD 2026 vorgestellten Real-World-Daten hin. MiniMed Go ist nun als eigenständiges Smart-MDI-System im Bereich „Neue Technologien“ vertreten.

ist nun als eigenständiges Smart-MDI-System im Bereich „Neue Technologien“ vertreten. Die Angaben zum Medtrum TouchCare Nano System wurden um konkrete Grenzen für Tagesinsulindosis, Körpergewicht und Wasserschutz ergänzt.

wurden um konkrete Grenzen für Tagesinsulindosis, Körpergewicht und Wasserschutz ergänzt. Die MiniMed 740G wird weiterhin bei den aktuellen Pumpen gezeigt, aber deutlich als „Kein AID-System“ gekennzeichnet.

👉 Die aktuelle Diabetes-Tech Übersicht – Stand Oktober 2026 – findet ihr hier:

https://www.diabetes-kids.de/diabetes-tech-ueberblick

Die Übersicht dient der Information und Orientierung. Welche Diabetes-Technik tatsächlich geeignet ist, sollte immer gemeinsam mit dem behandelnden Diabetes-Team entschieden werden.