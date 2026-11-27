#SüßesBewirken · Endspurt bis 1. Dezember 2026 Ein Platz in der Gemeinschaft sollte keine Frage des Geldbeutels sein. Freundschaften schließen. Neues ausprobieren. Einfach dazugehören. Für Kinder mit Typ-1-Diabetes können gemeinsame Freizeiten unglaublich viel bewirken. Noch bis zum 1. Dezember kannst du die Spendenaktion von diabetesDE unterstützen. ♥ Jetzt #SüßesBewirken und spenden

Diabetes-Kids Ahoi 2026: Gemeinsam Abenteuer erleben und neue Freundschaften knüpfen.

Hier muss ich nichts erklären. Wer schon einmal bei einer Diabetes-Kids-Freizeit dabei war, kennt dieses besondere Gefühl: Kinder und Jugendliche treffen andere, für die Sensoren, Insulinpumpen, Traubenzucker und Glukosewerte genauso zum Alltag gehören. Niemand wundert sich, wenn zwischendurch ein Alarm ertönt oder jemand eine Pause braucht. Statt ständig die eigene Erkrankung erklären zu müssen, können sie gemeinsam lachen, mutig sein, Neues ausprobieren und einfach eine gute Zeit haben. Solche Erlebnisse schaffen Selbstvertrauen – oft weit über die Freizeit hinaus.

Aber nicht jede Familie kann sich diese Erlebnisse leisten. Für manche Familien ist die Teilnahme an einer Ferienfreizeit finanziell schwierig. Dabei sollte es nicht vom Einkommen der Eltern abhängen, ob ein Kind solche wertvollen Erfahrungen machen darf. Genau hier setzt die Community-Aktion #SüßesBewirken von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe an. Die Spenden unterstützen Projekte für Kinder und Jugendliche mit Diabetes, darunter Diabetes-Camps, psychologische Hilfsangebote und Unterstützung für Familien mit geringem Einkommen bei der Teilnahme an Ferienfreizeiten – beispielsweise an der Diabetes-Kids-Skifreizeit.

Worum es wirklich geht Kein Kind sollte allein deshalb zu Hause bleiben müssen, weil das Geld für eine gemeinsame Freizeit fehlt. Offizielles Kampagnenmotiv von diabetesDE; auf der linken Seite unverändert übernommen.

Die letzten Tage: Gemeinsam noch etwas bewegen Die Aktion läuft noch bis zum Dienstag, 1. Dezember 2026 – dem Giving Tuesday. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Aufruf noch einmal weitertragt. Vielleicht gibt es in eurem Freundes- oder Familienkreis jemanden, der Kinder mit Typ-1-Diabetes unterstützen möchte: Großeltern, Freunde, Kolleginnen und Kollegen oder Unternehmen. Auch das Teilen dieses Artikels hilft. Und natürlich gilt: Niemand soll sich zu einer Spende verpflichtet fühlen. Über die eigens eingerichtete Diabetes-Kids-Spendenseite könnt ihr die Aktion direkt unterstützen. Die Spenden gehen an diabetesDE und werden dort für Kinder- und Familienprojekte eingesetzt.

Noch bis 1. Dezember #SüßesBewirken! Mit einer Spende oder indem du die Aktion weiterempfiehlst. ♥ Zur Diabetes-Kids-Spendenseite Spendenempfänger: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe e.V.

Danke an alle, die mithelfen, Kindern mit Typ-1-Diabetes mehr Gemeinschaft und unbeschwerte Momente zu ermöglichen!

Euer Diabetes-Kids.de-Team

#SüßesBewirken · Aktionsende: 1. Dezember 2026 · Zum ersten Beitrag über die Aktion