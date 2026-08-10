Bitte fleißig teilen: Diabetes-Kids sucht Paten und Elternpaten – gebt Eure Erfahrungen weiter!

Ihr lebt schon viele Jahre mit Typ-1-Diabetes oder begleitet Euer Kind seit längerer Zeit durch den Diabetes-Alltag? Dann könnt Ihr mit Euren Erfahrungen anderen Kindern und Familien eine große Hilfe sein.

Eine Diabetesdiagnose verändert für Kinder und ihre Familien zunächst vieles. Neben all den medizinischen Informationen entstehen unzählige ganz praktische Fragen:

Wie funktioniert das im Alltag? Wie geht man mit Schule, Freizeit, Sport, Urlaub oder Übernachtungen bei Freunden um? Wie schafft man es, dem Diabetes seinen Platz zu geben, ohne dass er das ganze Familienleben bestimmt?

Gerade in dieser Situation kann der Austausch mit Menschen, die vieles davon selbst erlebt haben, unglaublich wertvoll sein.

Deshalb möchten wir unser Netzwerk der Diabetes-Kids Paten und Elternpaten weiter ausbauen und suchen Menschen, die ihre Erfahrungen ehrenamtlich an andere weitergeben möchten.

Zwei Möglichkeiten, sich zu engagieren

Diabetes-Kids Pate – Vorbild für Kinder und Jugendliche

Unsere Diabetes-Kids Paten sind Erwachsene, die selbst bereits im Kindes- oder Jugendalter an Typ-1-Diabetes erkrankt sind.

Für ein Kind oder einen Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes kann es sehr hilfreich sein, einen Erwachsenen kennenzulernen, der ebenfalls seit vielen Jahren mit Diabetes lebt und zeigen kann:

Auch mit Typ-1-Diabetes kann man seinen eigenen Weg gehen, seine Ziele verfolgen, einen Beruf ausüben, reisen, Sport treiben, eine Familie gründen und ein ganz normales, erfülltes Leben führen.

Auch für Eltern kann eine solche Begegnung Mut machen und viele Sorgen relativieren.

Ein Pate soll dabei kein medizinischer Berater sein. Im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen, Gespräche und der Austausch auf Augenhöhe – beispielsweise bei gelegentlichen Treffen, per Telefon, Videocall oder Nachricht.

Wer kann Diabetes-Kids Pate werden?

Du solltest:

selbst Typ-1-Diabetes haben,

bereits im Kindes- oder Jugendalter erkrankt sein,

seit mindestens zehn Jahren mit Typ-1-Diabetes leben,

mindestens 21 Jahre alt sein,

Deinen Diabetes grundsätzlich akzeptiert haben und im Alltag überwiegend gut damit zurechtkommen,

mit Deinem privaten und beruflichen Leben überwiegend zufrieden sein und

bereit sein, gelegentlich und unentgeltlich Kinder, Jugendliche oder deren Familien mit Deinen persönlichen Erfahrungen zu unterstützen.

Du möchtest Diabetes-Kids Pate werden?

👉 Dann bewirb Dich über unsere „Bewerbung als Pate“.

Diabetes-Kids Elternpate – Erfahrungen von Familie zu Familie

Nicht nur Kinder brauchen manchmal jemanden, der versteht, wie sich das Leben mit Typ-1-Diabetes anfühlt.

Gerade nach der Diagnose haben auch Eltern viele Fragen, Ängste und Unsicherheiten. Und manche Dinge kann man besonders gut mit jemandem besprechen, der selbst schon erlebt hat, wie es ist, wenn plötzlich Blutzuckerwerte, Sensoren, Insulin, Kohlenhydrate, Nächte voller Alarme und viele neue Entscheidungen zum Familienalltag gehören.

Deshalb gibt es bei Diabetes-Kids auch die Elternpaten.

Elternpaten sind erfahrene Mütter oder Väter eines Kindes mit Typ-1-Diabetes, die bereit sind, ihre Erfahrungen an andere Familien weiterzugeben.

Sie können zuhören, Mut machen, von eigenen Erfahrungen berichten und praktische Tipps für den Familienalltag geben.

Dabei geht es ausdrücklich nicht um medizinische Beratung oder darum, anderen Familien vorzuschreiben, wie sie ihren Diabetes behandeln sollen. Es geht um das, was Selbsthilfe ausmacht:

Menschen helfen Menschen – durch Erfahrung, Verständnis und persönlichen Austausch.

Wer kann Diabetes-Kids Elternpate werden?

Wir suchen insbesondere Eltern,

deren Kind spätestens im Alter von 13 Jahren an Typ-1-Diabetes erkrankt ist,

die bereits mindestens drei Jahre Erfahrung mit Typ-1-Diabetes im Familienalltag haben,

die die Erkrankung ihres Kindes grundsätzlich akzeptiert haben und inzwischen überwiegend gut damit umgehen können,

die Verständnis für die Sorgen und Herausforderungen anderer Familien mitbringen und

die bereit sind, ihre Erfahrungen gelegentlich und unentgeltlich weiterzugeben.

Auch gute Fremdsprachenkenntnisse können sehr hilfreich sein, um Familien zu unterstützen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Du möchtest Diabetes-Kids Elternpate werden?

👉 Dann trage Dich über unsere „Bewerbung als Elternpate“ in das Diabetes-Kids Verzeichnis ein.

Wie kommt der Kontakt zustande?

Unsere Paten und Elternpaten werden in das Diabetes-Kids Verzeichnis bzw. unsere Patenkarte aufgenommen. Persönliche Kontaktdaten werden dabei geschützt; private E-Mail-Adressen und Nachnamen werden nicht öffentlich angezeigt.

Familien können sich anschließend über Diabetes-Kids an einen passenden Paten oder Elternpaten wenden.

Ob daraus ein Telefonat, ein Austausch per Mail oder Messenger, ein Videogespräch oder vielleicht sogar ein persönliches Treffen entsteht, entscheiden die Beteiligten selbst.

Es gibt keine Verpflichtung zu regelmäßigen Terminen. Manchmal kann schon ein einziges Gespräch sehr viel bewirken.

Erfahrung kann Mut machen

Wer schon einige Jahre mit Typ-1-Diabetes lebt, vergisst manchmal, wie viele Fragen und Sorgen am Anfang da waren.

Genau deshalb sind diese Erfahrungen so wertvoll.

Vielleicht kannst gerade Du einem Kind zeigen, dass mit Typ-1-Diabetes fast alles möglich ist.

Oder Du kannst als Mutter oder Vater einer Familie vermitteln:

„Wir kennen diese Situation. Wir hatten dieselben Sorgen. Und mit der Zeit wird vieles leichter.“

Wenn Du Dir vorstellen kannst, Deine Erfahrungen weiterzugeben, freuen wir uns sehr über Deine Bewerbung als Diabetes-Kids Pate oder Elternpate.

Und auch wenn Du selbst nicht Pate werden möchtest:

Bitte teilt diesen Aufruf!

Je größer unser Netzwerk wird, desto größer ist die Chance, dass Familien einen passenden Ansprechpartner in ihrer Nähe finden.

Gemeinsam sind wir stärker.

Diabetes-Kids.de verbindet seit vielen Jahren Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes und lebt vom gegenseitigen Austausch und der Unterstützung innerhalb unserer Community.

Über Diabetes-Kids.de

Die, bereits im Jahr 2000 gegründete, private Initiative Diabetes-Kids.de ist ein kostenloses Forum und die größte deutschsprachige Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Mellitus und deren Eltern frei nach dem Motto : Einer für Alle und Alle für Einen. Das Ziel dieser Seite ist, den Zusammenhalt und Informationsaustausch zwischen Kindern und Jugendlichen mit Diabetes sowie deren Eltern zu fördern.

Pressekontakt:

Michael Bertsch

Sudetenring 60

63303 Dreieich

Tel. 06103 312 469

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Eine Veröffentlichung dieser Meldung in anderen Medien ist ausdrücklich erwünscht. Ein Belegexemplar bitte an o.g. Adresse

Bereits registrierte Diabetes-Paten finden Sie unter http://www.diabetes-kids.de/diabetes-paten