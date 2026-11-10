Neuer Gesundheitsbericht Diabetes 2027: Rund 370.000 Menschen mit Typ-1-Diabetes in Deutschland

Wie steht es um die Diabetesversorgung in Deutschland? Wo gibt es Verbesserungsbedarf und welche Rolle spielen moderne Diabetestechnologien? Der neue Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2027 liefert aktuelle Zahlen und beleuchtet wichtige Herausforderungen – auch für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes und ihre Familien.

Anlässlich des Weltdiabetestages am 14. November haben die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe den neuen Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2027 veröffentlicht.

Dem Bericht zufolge leben in Deutschland rund 9,5 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes und weitere 370.000 Menschen mit Typ-1-Diabetes.

Der Bericht macht deutlich, dass Diabetes nicht nur eine medizinische Herausforderung ist. Auch soziale Bedingungen, der Wohnort und die verfügbaren Versorgungsstrukturen spielen eine wichtige Rolle.

Was bedeutet das für Familien mit Typ-1-Diabetes?

Während die begleitende Pressemitteilung vor allem die Früherkennung und Prävention von Typ-2-Diabetes behandelt, greift der Gesundheitsbericht auch Themen auf, die für unsere Diabetes-Kids-Familien von besonderer Bedeutung sind:

Kinder und Jugendliche mit Diabetes: Ihre besonderen Anforderungen an Behandlung und Betreuung.

Ihre besonderen Anforderungen an Behandlung und Betreuung. Moderne Diabetestechnologie: Die zunehmende Bedeutung technischer Entwicklungen für die Diabetesversorgung.

Die zunehmende Bedeutung technischer Entwicklungen für die Diabetesversorgung. Versorgungsstrukturen: Die Frage, wie eine zuverlässige und wohnortnahe medizinische Betreuung sichergestellt werden kann.

Die Frage, wie eine zuverlässige und wohnortnahe medizinische Betreuung sichergestellt werden kann. Gesundheitspolitik: Welche Rahmenbedingungen für eine gute Diabetesversorgung notwendig sind.

Der Bericht widmet diesen Bereichen eigene Betrachtungen und bietet damit eine wichtige Grundlage für die Diskussion über die zukünftige Diabetesversorgung.

Gute Versorgung darf nicht vom Wohnort abhängen

Besonders nachdenklich stimmen die im Bericht beschriebenen regionalen und sozialen Unterschiede.

Zwar beziehen sich die veröffentlichten Vergleichszahlen überwiegend auf Typ-2-Diabetes, doch die grundsätzliche Frage nach einer gerechten Gesundheitsversorgung betrifft auch unsere Familien.

Für Kinder mit Typ-1-Diabetes bedeutet eine gute Versorgung schließlich mehr als regelmäßige Arztbesuche. Dazu gehören auch qualifizierte pädiatrische Diabetesteams, Schulungsangebote, psychologische Unterstützung und eine verlässliche Betreuung in Kindergarten und Schule.

Wir von Diabetes-Kids setzen uns deshalb weiterhin dafür ein, dass Kinder mit Typ-1-Diabetes unabhängig von ihrem Wohnort gleichberechtigt und sicher am Alltag teilnehmen können. Dazu gehört aus unserer Sicht auch die Verfügbarkeit entsprechend geschulter Gesundheitsfachkräfte in Schulen und Kindergärten.

Wichtig: Typ-1- und Typ-2-Diabetes unterscheiden

Die DDG weist in ihrer Pressemitteilung besonders auf Möglichkeiten hin, das Risiko für Typ-2-Diabetes durch Bewegung, Ernährung und Vorsorge zu senken.

Für Familien mit Typ-1-Diabetes ist dabei eine wichtige Unterscheidung entscheidend:

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung und wird nicht durch falsche Ernährung, Übergewicht oder Bewegungsmangel verursacht. Die üblichen Empfehlungen zur Vorbeugung von Typ-2-Diabetes sind daher nicht auf Typ-1-Diabetes übertragbar.

Den vollständigen Gesundheitsbericht kostenlos lesen

Der Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2027 bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven der Diabetesversorgung in Deutschland.

Wer sich insbesondere für die Situation von Kindern und Jugendlichen, moderne Diabetestechnologien oder gesundheitspolitische Fragestellungen interessiert, findet darin weiterführende Informationen.

Hier geht es zum kostenlosen Gesundheitsbericht Diabetes 2027:

https://www.ddg.info/politik/veroeffentlichungen/gesundheitsbericht

Quelle: Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2027, Pressemitteilung vom 9. November 2026.