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Veröffentlicht in Dies&Das.

Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check - Neuste Ergebnisse

Diabetes-Kids · Krankenversicherungs-Check

Wie zufrieden sind Familien mit ihrer Krankenversicherung?

Was die Erfahrungen von Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes über Versorgung, Genehmigungen und Unterstützung zeigen.

Erstellt am 21. Oktober 2026 · Standardauswertung: letzte 36 Monate · Zeitreihen: seit 2017
Diabetes-Kids KV-Check – aktuelle Ergebnisse

Seit 2017 sammelt Diabetes-Kids freiwillige Rückmeldungen zur Versorgung durch Krankenkassen. Die regulären Auswertungen zeigen die letzten 36 Monate; die historischen Entwicklungen nutzen alle verfügbaren Antworten seit 2017. Alle Verteilungen werden in Prozent dargestellt, ergänzt um die Gesamtzahl der Stimmen. Die Bewertungen sind persönliche Erfahrungen und keine repräsentative Qualitätsmessung.

 
1.645Rückmeldungen insgesamt seit 2017
79,1 %bewerten ihre Krankenkasse mit Note 1 oder 2
51,3 %vergeben die Bestnote 1
12,4 %vergeben die Noten 4 bis 6

Gesamtzufriedenheit

Die Mehrheit der teilnehmenden Familien bewertet ihre Krankenversicherung positiv. Die Grafik zeigt die Verteilung der Schulnoten.

Note 1 – Sehr gut
51,3 %
Note 2 – Gut
27,8 %
Note 3 – Befriedigend
8,5 %
Note 4 – Ausreichend
6,8 %
Note 5 – Mangelhaft
4,3 %
Note 6 – Ungenügend
1,3 %

Positiv bewertete Krankenversicherungen

Die folgenden Krankenversicherungen erfüllen die positiven Auswahlkriterien. Sie werden bewusst ohne weitere Abstufung oder Rangfolge alphabetisch genannt.

  • AOK Niedersachsen
  • AOK Nordwest
  • AOK Plus
  • AOK Rheinland/Hamburg
  • Bahn-BKK
  • Barmer
  • Debeka Krankenversicherung
  • hkk (Handelskrankenkasse)
  • IKK Südwest
  • Mobil Krankenkasse
  • Techniker Krankenkasse
  • VIACTIV Krankenkasse
Die Auswahl basiert auf mindestens fünf Bewertungen im aktuellen 36-Monats-Zeitraum und einer durchschnittlichen Schulnote von höchstens 2,0. Bei kleinen Stichproben können einzelne Bewertungen das Ergebnis stärker beeinflussen. Einzelnoten und Bewertungszahlen einzelner Versicherungen werden nicht veröffentlicht. Eine fehlende Nennung ist ausdrücklich keine negative Bewertung.

Welche Leistungen werden angegeben?

Die Übersicht zeigt, welchen Anteil der Rückmeldungen die jeweiligen Versorgungsformen enthalten.

Insulinpumpe
81,6 %
CGM-System
83,3 %
FGM / FreeStyle Libre
20,3 %
Schulungs- und Kurmaßnahmen
28,6 %

Mehrfachnennungen sind möglich. CGM und FGM sind getrennte Antwortmöglichkeiten des bisherigen Fragebogens; die Angaben können sich überschneiden. Dies sind keine Antrags-Genehmigungsquoten.

Welche Erfahrungen gibt es mit Genehmigungen?

Die Familien berichten unterschiedlich aufwendige Wege bis zur Akzeptanz ärztlich empfohlener Therapiemittel.

Ohne Schwierigkeiten vollständig akzeptiert
75,9 %
Nach Diskussion akzeptiert
16,2 %
Nur teilweise akzeptiert
9,0 %
Nach Rechtsstreit akzeptiert
2,8 %

Mehrfachnennungen und Überschneidungen sind möglich. Die Prozentwerte addieren sich daher nicht auf 100 %.

Genehmigungserfahrungen und Zufriedenheit

Wie viele Familien in der jeweiligen Erfahrungsgruppe vergeben die Gesamtnote 1 oder 2?

Ohne Schwierigkeiten vollständig akzeptiert
92,4 %
Nach Diskussion akzeptiert
53,9 %
Nur teilweise akzeptiert
31,0 %
Nach Rechtsstreit akzeptiert
30,8 %
Auffällig: Bei unkomplizierter Akzeptanz überwiegen positive Gesamtbewertungen deutlich. Nach Diskussionen, Teilablehnungen oder Rechtsstreitigkeiten fällt dieser Anteil wesentlich geringer aus.

Die Gruppen überschneiden sich teilweise; dies ist ein Zusammenhang, kein Beweis für Ursache und Wirkung.

Gesetzlich oder privat versichert?

Anteil mit Gesamtbewertung Note 1 oder 2, aufgeschlüsselt nach dem angegebenen Versicherungsstatus.

Gesetzlich versichert
77,5 %
Freiwillig gesetzlich versichert
85,1 %
Privat versichert
82,9 %

Die Gruppen sind unterschiedlich groß. Daraus lässt sich kein allgemeiner Qualitätsvergleich der Versicherungsformen ableiten.

Spielt das Alter eine Rolle?

Anteil mit Gesamtnote 1 oder 2 nach Alter des Kindes beziehungsweise jungen Erwachsenen.

0–5 Jahre
65,6 %
6–11 Jahre
80,8 %
12–17 Jahre
78,0 %
18–25 Jahre
83,3 %

Alter näherungsweise anhand des Geburtsjahres für 2026 ermittelt. Offensichtlich unplausible Geburtsjahre werden für diese Teilanalyse nicht berücksichtigt. Besonders die jüngste Altersgruppe ist begrenzt aussagekräftig.

Versorgung und Gesamtzufriedenheit

Wie häufig wird Note 1 oder 2 vergeben – je nachdem, ob eine Versorgung in der Umfrage angegeben wurde?

Insulinpumpe

Mit Angabe
82,2 %
Ohne Angabe
65,1 %

CGM-System

Mit Angabe
80,8 %
Ohne Angabe
70,5 %

Schulungs- und Kurmaßnahmen

Mit Angabe
89,6 %
Ohne Angabe
74,9 %

Die Unterschiede sind nicht als Genehmigungsquote oder Nachweis für eine bessere Leistungsbewilligung zu interpretieren: Ob eine Leistung überhaupt beantragt wurde, ist nicht bekannt.

Entwicklung der positiven Bewertungen seit 2017

Anteil der Rückmeldungen mit Gesamtnote 1 oder 2 je Kalenderjahr, ausnahmsweise über den gesamten Datenbestand seit 2017 berechnet.

2017
74,1 %
2018
76,5 %
2019
76,5 %
2020
78,6 %
2021
80,4 %
2022
80,4 %
2023
73,9 %
2024
77,1 %
2025
80,1 %
2026 *
83,7 %

* 2026 nur bis 11. Oktober. Die Teilnehmenden je Jahr sind nicht identisch. Die Kurve beschreibt die Antworten der jeweiligen Jahre und keinen repräsentativen Trend aller Versicherten.

Insulinpumpen-Versorgung seit 2017

Anteil der Rückmeldungen, in denen eine Insulinpumpe als aktuell genehmigte Versorgung angegeben wird.

2017
73,8 %
2018
67,6 %
2019
71,8 %
2020
68,3 %
2021
68,5 %
2022
75,0 %
2023
67,4 %
2024
79,5 %
2025
82,1 %
2026 *
89,5 %

* 2026 nur bis 11. Oktober. Es handelt sich um den Anteil mit angegebener Pumpenversorgung, nicht um die Bewilligungsquote gestellter Anträge.

CGM-Versorgung seit 2017

Anteil der Rückmeldungen, in denen ein CGM-System als aktuell genehmigte Versorgung angegeben wird.

2017
23,8 %
2018
35,2 %
2019
47,6 %
2020
66,7 %
2021
62,0 %
2022
71,4 %
2023
72,8 %
2024
84,9 %
2025
80,1 %
2026 *
87,2 %

* 2026 nur bis 11. Oktober. CGM und FGM/FreeStyle Libre waren im Fragebogen getrennte Kategorien. Ältere Libre-Angaben können daher in der historischen CGM-Kurve fehlen. Kein Anteil genehmigter Anträge.

Fazit: Unkomplizierte Versorgung macht einen Unterschied

Viele Familien berichten über gute Erfahrungen. Gleichzeitig zeigt die Auswertung, wie eng die Zufriedenheit mit dem Verlauf von Genehmigungen zusammenhängt. Die unkomplizierte Akzeptanz empfohlener Therapiemittel und verlässliche Kommunikation sind für Familien mit Typ-1-Diabetes besonders wichtig.

Unsere Auswertung nennt Krankenkassen ausschließlich dann namentlich, wenn sie die positiven Auswahlkriterien erfüllen. Schwierigkeiten und Verbesserungsbedarf beleuchten wir bewusst nur kassenübergreifend.

Deine Erfahrung zählt!

Hilf mit, ein aktuelles Bild der Diabetesversorgung durch Krankenkassen zu zeichnen. Auch neue Erfahrungen nach einer früheren Teilnahme sind willkommen.

Jetzt am Diabetes-Kids KV-Check teilnehmen →

Bericht erstellt am 21.10.2026. Insgesamt 1.645 Rückmeldungen, davon fünf ohne regulär auswertbares Datum. Methodik: Freiwillige, nicht repräsentative Onlineumfrage; rollierendes Auswertungsfenster von 36 Monaten (21.10.2023–21.10.2026), zuletzt vorliegender Eintrag 11.10.2026. Mehrfachteilnahmen sind möglich. Prozentwerte sind gerundet und beziehen sich – sofern nicht anders angegeben – auf alle Rückmeldungen im 36-Monats-Zeitraum. Die Zeitreihen verwenden alle datierbaren Antworten seit 2017. Freiwillige Mehrfachauswahlen können sich überschneiden. Keine individuelle Krankenkassenberatung.

Versicherung, Krankenkasse

  • Erstellt am .

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