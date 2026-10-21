Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check - Neuste Ergebnisse

Was die Erfahrungen von Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes über Versorgung, Genehmigungen und Unterstützung zeigen.

Seit 2017 sammelt Diabetes-Kids freiwillige Rückmeldungen zur Versorgung durch Krankenkassen. Die regulären Auswertungen zeigen die letzten 36 Monate; die historischen Entwicklungen nutzen alle verfügbaren Antworten seit 2017. Alle Verteilungen werden in Prozent dargestellt, ergänzt um die Gesamtzahl der Stimmen. Die Bewertungen sind persönliche Erfahrungen und keine repräsentative Qualitätsmessung.

1.645 Rückmeldungen insgesamt seit 2017 79,1 % bewerten ihre Krankenkasse mit Note 1 oder 2 51,3 % vergeben die Bestnote 1 12,4 % vergeben die Noten 4 bis 6

Gesamtzufriedenheit Die Mehrheit der teilnehmenden Familien bewertet ihre Krankenversicherung positiv. Die Grafik zeigt die Verteilung der Schulnoten. Note 1 – Sehr gut 51,3 % Note 2 – Gut 27,8 % Note 3 – Befriedigend 8,5 % Note 4 – Ausreichend 6,8 % Note 5 – Mangelhaft 4,3 % Note 6 – Ungenügend 1,3 %

Positiv bewertete Krankenversicherungen Die folgenden Krankenversicherungen erfüllen die positiven Auswahlkriterien. Sie werden bewusst ohne weitere Abstufung oder Rangfolge alphabetisch genannt. AOK Niedersachsen

AOK Nordwest

AOK Plus

AOK Rheinland/Hamburg

Bahn-BKK

Barmer

Debeka Krankenversicherung

hkk (Handelskrankenkasse)

IKK Südwest

Mobil Krankenkasse

Techniker Krankenkasse

VIACTIV Krankenkasse Die Auswahl basiert auf mindestens fünf Bewertungen im aktuellen 36-Monats-Zeitraum und einer durchschnittlichen Schulnote von höchstens 2,0. Bei kleinen Stichproben können einzelne Bewertungen das Ergebnis stärker beeinflussen. Einzelnoten und Bewertungszahlen einzelner Versicherungen werden nicht veröffentlicht. Eine fehlende Nennung ist ausdrücklich keine negative Bewertung.

Welche Leistungen werden angegeben? Die Übersicht zeigt, welchen Anteil der Rückmeldungen die jeweiligen Versorgungsformen enthalten. Insulinpumpe 81,6 % CGM-System 83,3 % FGM / FreeStyle Libre 20,3 % Schulungs- und Kurmaßnahmen 28,6 % Mehrfachnennungen sind möglich. CGM und FGM sind getrennte Antwortmöglichkeiten des bisherigen Fragebogens; die Angaben können sich überschneiden. Dies sind keine Antrags-Genehmigungsquoten.

Welche Erfahrungen gibt es mit Genehmigungen? Die Familien berichten unterschiedlich aufwendige Wege bis zur Akzeptanz ärztlich empfohlener Therapiemittel. Ohne Schwierigkeiten vollständig akzeptiert 75,9 % Nach Diskussion akzeptiert 16,2 % Nur teilweise akzeptiert 9,0 % Nach Rechtsstreit akzeptiert 2,8 % Mehrfachnennungen und Überschneidungen sind möglich. Die Prozentwerte addieren sich daher nicht auf 100 %.

Genehmigungserfahrungen und Zufriedenheit Wie viele Familien in der jeweiligen Erfahrungsgruppe vergeben die Gesamtnote 1 oder 2? Ohne Schwierigkeiten vollständig akzeptiert 92,4 % Nach Diskussion akzeptiert 53,9 % Nur teilweise akzeptiert 31,0 % Nach Rechtsstreit akzeptiert 30,8 % Auffällig: Bei unkomplizierter Akzeptanz überwiegen positive Gesamtbewertungen deutlich. Nach Diskussionen, Teilablehnungen oder Rechtsstreitigkeiten fällt dieser Anteil wesentlich geringer aus. Die Gruppen überschneiden sich teilweise; dies ist ein Zusammenhang, kein Beweis für Ursache und Wirkung.

Gesetzlich oder privat versichert? Anteil mit Gesamtbewertung Note 1 oder 2, aufgeschlüsselt nach dem angegebenen Versicherungsstatus. Gesetzlich versichert 77,5 % Freiwillig gesetzlich versichert 85,1 % Privat versichert 82,9 % Die Gruppen sind unterschiedlich groß. Daraus lässt sich kein allgemeiner Qualitätsvergleich der Versicherungsformen ableiten.

Spielt das Alter eine Rolle? Anteil mit Gesamtnote 1 oder 2 nach Alter des Kindes beziehungsweise jungen Erwachsenen. 0–5 Jahre 65,6 % 6–11 Jahre 80,8 % 12–17 Jahre 78,0 % 18–25 Jahre 83,3 % Alter näherungsweise anhand des Geburtsjahres für 2026 ermittelt. Offensichtlich unplausible Geburtsjahre werden für diese Teilanalyse nicht berücksichtigt. Besonders die jüngste Altersgruppe ist begrenzt aussagekräftig.

Versorgung und Gesamtzufriedenheit Wie häufig wird Note 1 oder 2 vergeben – je nachdem, ob eine Versorgung in der Umfrage angegeben wurde? Insulinpumpe Mit Angabe 82,2 % Ohne Angabe 65,1 % CGM-System Mit Angabe 80,8 % Ohne Angabe 70,5 % Schulungs- und Kurmaßnahmen Mit Angabe 89,6 % Ohne Angabe 74,9 % Die Unterschiede sind nicht als Genehmigungsquote oder Nachweis für eine bessere Leistungsbewilligung zu interpretieren: Ob eine Leistung überhaupt beantragt wurde, ist nicht bekannt.

Entwicklung der positiven Bewertungen seit 2017 Anteil der Rückmeldungen mit Gesamtnote 1 oder 2 je Kalenderjahr, ausnahmsweise über den gesamten Datenbestand seit 2017 berechnet. 2017 74,1 % 2018 76,5 % 2019 76,5 % 2020 78,6 % 2021 80,4 % 2022 80,4 % 2023 73,9 % 2024 77,1 % 2025 80,1 % 2026 * 83,7 % * 2026 nur bis 11. Oktober. Die Teilnehmenden je Jahr sind nicht identisch. Die Kurve beschreibt die Antworten der jeweiligen Jahre und keinen repräsentativen Trend aller Versicherten.

Insulinpumpen-Versorgung seit 2017 Anteil der Rückmeldungen, in denen eine Insulinpumpe als aktuell genehmigte Versorgung angegeben wird. 2017 73,8 % 2018 67,6 % 2019 71,8 % 2020 68,3 % 2021 68,5 % 2022 75,0 % 2023 67,4 % 2024 79,5 % 2025 82,1 % 2026 * 89,5 % * 2026 nur bis 11. Oktober. Es handelt sich um den Anteil mit angegebener Pumpenversorgung, nicht um die Bewilligungsquote gestellter Anträge.

CGM-Versorgung seit 2017 Anteil der Rückmeldungen, in denen ein CGM-System als aktuell genehmigte Versorgung angegeben wird. 2017 23,8 % 2018 35,2 % 2019 47,6 % 2020 66,7 % 2021 62,0 % 2022 71,4 % 2023 72,8 % 2024 84,9 % 2025 80,1 % 2026 * 87,2 % * 2026 nur bis 11. Oktober. CGM und FGM/FreeStyle Libre waren im Fragebogen getrennte Kategorien. Ältere Libre-Angaben können daher in der historischen CGM-Kurve fehlen. Kein Anteil genehmigter Anträge.

Fazit: Unkomplizierte Versorgung macht einen Unterschied Viele Familien berichten über gute Erfahrungen. Gleichzeitig zeigt die Auswertung, wie eng die Zufriedenheit mit dem Verlauf von Genehmigungen zusammenhängt. Die unkomplizierte Akzeptanz empfohlener Therapiemittel und verlässliche Kommunikation sind für Familien mit Typ-1-Diabetes besonders wichtig. Unsere Auswertung nennt Krankenkassen ausschließlich dann namentlich, wenn sie die positiven Auswahlkriterien erfüllen. Schwierigkeiten und Verbesserungsbedarf beleuchten wir bewusst nur kassenübergreifend.

Deine Erfahrung zählt! Hilf mit, ein aktuelles Bild der Diabetesversorgung durch Krankenkassen zu zeichnen. Auch neue Erfahrungen nach einer früheren Teilnahme sind willkommen. Jetzt am Diabetes-Kids KV-Check teilnehmen →

Bericht erstellt am 21.10.2026. Insgesamt 1.645 Rückmeldungen, davon fünf ohne regulär auswertbares Datum. Methodik: Freiwillige, nicht repräsentative Onlineumfrage; rollierendes Auswertungsfenster von 36 Monaten (21.10.2023–21.10.2026), zuletzt vorliegender Eintrag 11.10.2026. Mehrfachteilnahmen sind möglich. Prozentwerte sind gerundet und beziehen sich – sofern nicht anders angegeben – auf alle Rückmeldungen im 36-Monats-Zeitraum. Die Zeitreihen verwenden alle datierbaren Antworten seit 2017. Freiwillige Mehrfachauswahlen können sich überschneiden. Keine individuelle Krankenkassenberatung.