Diabetes-Kids Krankenversicherungs-Check - Neuste Ergebnisse
Wie zufrieden sind Familien mit ihrer Krankenversicherung?
Was die Erfahrungen von Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes über Versorgung, Genehmigungen und Unterstützung zeigen.
Seit 2017 sammelt Diabetes-Kids freiwillige Rückmeldungen zur Versorgung durch Krankenkassen. Die regulären Auswertungen zeigen die letzten 36 Monate; die historischen Entwicklungen nutzen alle verfügbaren Antworten seit 2017. Alle Verteilungen werden in Prozent dargestellt, ergänzt um die Gesamtzahl der Stimmen. Die Bewertungen sind persönliche Erfahrungen und keine repräsentative Qualitätsmessung.
Gesamtzufriedenheit
Die Mehrheit der teilnehmenden Familien bewertet ihre Krankenversicherung positiv. Die Grafik zeigt die Verteilung der Schulnoten.
Positiv bewertete Krankenversicherungen
Die folgenden Krankenversicherungen erfüllen die positiven Auswahlkriterien. Sie werden bewusst ohne weitere Abstufung oder Rangfolge alphabetisch genannt.
- AOK Niedersachsen
- AOK Nordwest
- AOK Plus
- AOK Rheinland/Hamburg
- Bahn-BKK
- Barmer
- Debeka Krankenversicherung
- hkk (Handelskrankenkasse)
- IKK Südwest
- Mobil Krankenkasse
- Techniker Krankenkasse
- VIACTIV Krankenkasse
Welche Leistungen werden angegeben?
Die Übersicht zeigt, welchen Anteil der Rückmeldungen die jeweiligen Versorgungsformen enthalten.
Mehrfachnennungen sind möglich. CGM und FGM sind getrennte Antwortmöglichkeiten des bisherigen Fragebogens; die Angaben können sich überschneiden. Dies sind keine Antrags-Genehmigungsquoten.
Welche Erfahrungen gibt es mit Genehmigungen?
Die Familien berichten unterschiedlich aufwendige Wege bis zur Akzeptanz ärztlich empfohlener Therapiemittel.
Mehrfachnennungen und Überschneidungen sind möglich. Die Prozentwerte addieren sich daher nicht auf 100 %.
Genehmigungserfahrungen und Zufriedenheit
Wie viele Familien in der jeweiligen Erfahrungsgruppe vergeben die Gesamtnote 1 oder 2?
Die Gruppen überschneiden sich teilweise; dies ist ein Zusammenhang, kein Beweis für Ursache und Wirkung.
Gesetzlich oder privat versichert?
Anteil mit Gesamtbewertung Note 1 oder 2, aufgeschlüsselt nach dem angegebenen Versicherungsstatus.
Die Gruppen sind unterschiedlich groß. Daraus lässt sich kein allgemeiner Qualitätsvergleich der Versicherungsformen ableiten.
Spielt das Alter eine Rolle?
Anteil mit Gesamtnote 1 oder 2 nach Alter des Kindes beziehungsweise jungen Erwachsenen.
Alter näherungsweise anhand des Geburtsjahres für 2026 ermittelt. Offensichtlich unplausible Geburtsjahre werden für diese Teilanalyse nicht berücksichtigt. Besonders die jüngste Altersgruppe ist begrenzt aussagekräftig.
Versorgung und Gesamtzufriedenheit
Wie häufig wird Note 1 oder 2 vergeben – je nachdem, ob eine Versorgung in der Umfrage angegeben wurde?
Insulinpumpe
CGM-System
Schulungs- und Kurmaßnahmen
Die Unterschiede sind nicht als Genehmigungsquote oder Nachweis für eine bessere Leistungsbewilligung zu interpretieren: Ob eine Leistung überhaupt beantragt wurde, ist nicht bekannt.
Entwicklung der positiven Bewertungen seit 2017
Anteil der Rückmeldungen mit Gesamtnote 1 oder 2 je Kalenderjahr, ausnahmsweise über den gesamten Datenbestand seit 2017 berechnet.
* 2026 nur bis 11. Oktober. Die Teilnehmenden je Jahr sind nicht identisch. Die Kurve beschreibt die Antworten der jeweiligen Jahre und keinen repräsentativen Trend aller Versicherten.
Insulinpumpen-Versorgung seit 2017
Anteil der Rückmeldungen, in denen eine Insulinpumpe als aktuell genehmigte Versorgung angegeben wird.
* 2026 nur bis 11. Oktober. Es handelt sich um den Anteil mit angegebener Pumpenversorgung, nicht um die Bewilligungsquote gestellter Anträge.
CGM-Versorgung seit 2017
Anteil der Rückmeldungen, in denen ein CGM-System als aktuell genehmigte Versorgung angegeben wird.
* 2026 nur bis 11. Oktober. CGM und FGM/FreeStyle Libre waren im Fragebogen getrennte Kategorien. Ältere Libre-Angaben können daher in der historischen CGM-Kurve fehlen. Kein Anteil genehmigter Anträge.
Fazit: Unkomplizierte Versorgung macht einen Unterschied
Viele Familien berichten über gute Erfahrungen. Gleichzeitig zeigt die Auswertung, wie eng die Zufriedenheit mit dem Verlauf von Genehmigungen zusammenhängt. Die unkomplizierte Akzeptanz empfohlener Therapiemittel und verlässliche Kommunikation sind für Familien mit Typ-1-Diabetes besonders wichtig.
Unsere Auswertung nennt Krankenkassen ausschließlich dann namentlich, wenn sie die positiven Auswahlkriterien erfüllen. Schwierigkeiten und Verbesserungsbedarf beleuchten wir bewusst nur kassenübergreifend.
Deine Erfahrung zählt!
Hilf mit, ein aktuelles Bild der Diabetesversorgung durch Krankenkassen zu zeichnen. Auch neue Erfahrungen nach einer früheren Teilnahme sind willkommen.
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