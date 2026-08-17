Zum Hauptinhalt springen

Werde unser Facebook Fan

Dies & Das

Veröffentlicht in Dies&Das.

Neue Diabetes-Kids Web-App: Aktuelle Infos schnell auf dem Smartphone

Diabetes Kids AppWir freuen uns, euch unsere neue Diabetes-Kids Web-App vorstellen zu können:

https://app.diabetes-kids.de

Die App zeigt euch aktuelle öffentliche Inhalte von Diabetes-Kids.de kompakt und übersichtlich an, zum Beispiel:

  • neue Mitglieder
  • neue Diabetes-Kids Paten
  • News und aktuelle Beiträge
  • neue Forenbeiträge
  • Online-Termine
  • wichtige Familientermine
  • wichtige Diabetes-Kids Links

Die App kann direkt im Browser geöffnet werden und lässt sich auf dem Smartphone auch zum Home-Bildschirm hinzufügen. So habt ihr Diabetes-Kids schnell griffbereit, ähnlich wie eine normale App.

Wichtig: In der App werden ausschließlich öffentliche Inhalte von Diabetes-Kids.de angezeigt. Persönliche Nutzerdaten oder Inhalte aus geschlossenen Bereichen, wie dem Mitgliederforum, werden dort nicht veröffentlicht.

Probiert sie gerne aus:

https://app.diabetes-kids.de

Rückmeldungen, Probleme oder Änderungswünsche gerne an:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Vielen Dank fürs Testen und Mithelfen!

Google, Software, Technik, Apple

  • Erstellt am .

Das könnte auch interessant sein