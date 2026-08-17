Neue Diabetes-Kids Web-App: Aktuelle Infos schnell auf dem Smartphone
Wir freuen uns, euch unsere neue Diabetes-Kids Web-App vorstellen zu können:
Die App zeigt euch aktuelle öffentliche Inhalte von Diabetes-Kids.de kompakt und übersichtlich an, zum Beispiel:
- neue Mitglieder
- neue Diabetes-Kids Paten
- News und aktuelle Beiträge
- neue Forenbeiträge
- Online-Termine
- wichtige Familientermine
- wichtige Diabetes-Kids Links
Die App kann direkt im Browser geöffnet werden und lässt sich auf dem Smartphone auch zum Home-Bildschirm hinzufügen. So habt ihr Diabetes-Kids schnell griffbereit, ähnlich wie eine normale App.
Wichtig: In der App werden ausschließlich öffentliche Inhalte von Diabetes-Kids.de angezeigt. Persönliche Nutzerdaten oder Inhalte aus geschlossenen Bereichen, wie dem Mitgliederforum, werden dort nicht veröffentlicht.
Probiert sie gerne aus:
Rückmeldungen, Probleme oder Änderungswünsche gerne an:
Vielen Dank fürs Testen und Mithelfen!
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