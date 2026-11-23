DDG warnt: Sensoren und Insulinpumpen allein garantieren noch keine sichere Diabetesversorgung. Besonders für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes bleibt eine gute Schulung entscheidend.

Moderne Diabetestechnik hat das Leben von Familien mit Typ-1-Diabetes in den vergangenen Jahren enorm verändert. Kontinuierliche Glukosemessung (CGM), Insulinpumpen und automatisierte Insulinabgabesysteme (AID) erleichtern den Alltag, verbessern häufig die Glukosewerte und nehmen Eltern und Kindern viele Entscheidungen ab.

Doch so beeindruckend die technischen Möglichkeiten inzwischen sind: Die Technik allein macht eine Diabetesversorgung noch nicht sicher.

Darauf weist die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) in einer aktuellen Pressemitteilung vom 16. November 2026 anlässlich der Diabetes Herbsttagung in Dresden hin.

Eine Insulinpumpe bedienen zu können, reicht nicht aus

Besonders deutlich wurde dies bei den Ausführungen von Sarah Biester, Diabetesberaterin und Diabetescoach DDG am Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover.

Sie machte auf der Pressekonferenz deutlich, dass gerade Jugendliche mit Typ-1-Diabetes mehr benötigen als eine Einweisung in die Bedienung ihrer Geräte.

Sie müssen verstehen, welche Aufgaben moderne Systeme automatisch übernehmen, wann sie selbst eingreifen müssen und wie sie bei Krankheit oder technischen Problemen richtig reagieren.

Ein wichtiger Hinweis, denn gerade bei modernen AID-Systemen kann leicht der Eindruck entstehen, dass die Technik inzwischen nahezu alles selbstständig regelt.

Tatsächlich übernehmen diese Systeme viele Aufgaben, die früher täglich zahlreiche manuelle Entscheidungen erforderten. Sie können die Insulinabgabe anpassen und helfen, Glukoseschwankungen zu reduzieren.

Aber auch ein modernes AID-System ist kein Autopilot, auf den man sich unter allen Umständen blind verlassen kann.

Was Kinder und Jugendliche trotz moderner Technik wissen sollten

Auch wenn ein Kind mit einem AID-System gut eingestellt ist, bleibt ein altersgerechtes Verständnis seiner Diabeteserkrankung wichtig.

Dazu gehört beispielsweise:

Warum trotz automatisierter Insulinabgabe bei Mahlzeiten häufig weiterhin Kohlenhydrate eingegeben und Bolusentscheidungen getroffen werden müssen.

Wie eine Unterzuckerung erkannt und behandelt wird, auch wenn ein Sensor gerade keine zuverlässigen Werte liefert.

Was zu tun ist, wenn ein Katheter verstopft, sich ein Pod löst oder die Insulinabgabe aus anderen Gründen unterbrochen wird.

Warum bei hohen Glukosewerten manchmal eine zusätzliche Blutzuckermessung und eine Ketonkontrolle notwendig sind.

Wie sich Krankheit, Fieber, Sport und andere besondere Situationen auf den Insulinbedarf auswirken.

Welche Schritte erforderlich sind, wenn die Pumpe oder das AID-System ausfällt.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Kinder mit zusätzlichen Aufgaben oder Ängsten zu belasten.

Vielmehr sollten sie entsprechend ihrem Alter und Entwicklungsstand schrittweise lernen, ihre Erkrankung zu verstehen und zunehmend selbstständig damit umzugehen.

Je besser Kinder ihre Diabetestechnik verstehen, desto sicherer können sie auch mit unerwarteten Situationen umgehen.

Und was passiert, wenn ein Kind mit Insulinpumpe ins Krankenhaus muss?

Ein weiterer wichtiger Aspekt der DDG-Meldung betrifft die Diabetesversorgung im Krankenhaus.

Immer mehr Menschen mit Diabetes kommen mit ihren eigenen Glukosesensoren und Insulinpumpen in eine Klinik. Dort stellt sich häufig die Frage, ob die gewohnte Technik weiterverwendet werden kann.

Die DDG betont, dass bewährte Systeme nicht allein aufgrund eines Krankenhausaufenthalts abgesetzt werden sollten.

Entscheidend sei vielmehr, ob die Technik unter den jeweiligen medizinischen Bedingungen sicher weiterbetrieben werden kann und wer die Verantwortung für die Therapie übernimmt.

Hierfür hat die DDG eine neue Praxisempfehlung zur Diabetestechnologie im Krankenhaus veröffentlicht.

Für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes ist das besonders relevant.

Denn viele Eltern kennen die Sorge, dass bei einem Krankenhausaufenthalt außerhalb einer spezialisierten Kinderdiabetologie das behandelnde Personal möglicherweise wenig Erfahrung mit dem verwendeten AID-System hat.

Gerade deshalb sind klare Absprachen wichtig:

Wer überwacht die Glukosewerte? Wer reagiert auf Alarme? Wer entscheidet über notwendige Anpassungen? Und unter welchen Voraussetzungen darf die gewohnte Therapie weitergeführt werden?

Die DDG fordert hierfür entsprechend geschultes Personal, klare Zuständigkeiten und bessere Möglichkeiten, die Daten unterschiedlicher Diabetessysteme in der Klinik zu nutzen.

Moderne Technik braucht Menschen, die sie verstehen

Auch für Schulen, Kindergärten und andere Betreuungseinrichtungen lässt sich aus der DDG-Meldung eine wichtige Erkenntnis ableiten.

Ein CGM-System kann rechtzeitig vor einer drohenden Unterzuckerung warnen. Doch ein Alarm allein hilft einem Kind nicht, wenn niemand weiß, was er bedeutet und wie darauf reagiert werden muss.

Das gilt besonders für jüngere Kinder, die ihre Diabetesversorgung noch nicht eigenständig übernehmen können.

Deshalb setzen wir uns bei Diabetes-Kids schon lange dafür ein, dass Kinder mit Typ-1-Diabetes auch außerhalb ihres Elternhauses zuverlässig unterstützt werden.

Eine gute technische Ausstattung und eine kompetente menschliche Betreuung gehören zusammen.

Dabei muss nicht jede Betreuungsperson eine Diabetesexpertin oder ein Diabetesexperte sein. Wichtig sind eine verständliche Einweisung, ein individueller Handlungsplan und die Sicherheit, in den relevanten Situationen richtig reagieren zu können.

Unser Fazit bei Diabetes-Kids

Wir freuen uns über jede technische Weiterentwicklung, die das Leben von Kindern mit Typ-1-Diabetes und ihren Familien leichter macht.

Moderne CGM- und AID-Systeme sind ein riesiger Fortschritt. Sie ermöglichen vielen Kindern heute einen deutlich unbeschwerteren Alltag als noch vor wenigen Jahren.

Gerade deshalb sollten wir aber nicht vergessen, wie wichtig eine fundierte Diabetesschulung bleibt.

Kinder brauchen keine Angst vor ihrer Erkrankung oder der Technik zu haben. Sie sollen vielmehr lernen, beides zu verstehen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Eltern wiederum dürfen darauf vertrauen, dass ihre Kinder mit zunehmendem Alter immer mehr Verantwortung übernehmen können – vorausgesetzt, sie werden dabei gut begleitet.

Unser Wunsch ist deshalb eine Diabetesversorgung, bei der moderne Technik, fundiertes Wissen und menschliche Unterstützung selbstverständlich zusammengehören.

Denn die beste Diabetestechnik ist die, die Kinder nicht nur im Alltag entlastet, sondern ihnen gemeinsam mit guter Schulung auch Sicherheit und Selbstständigkeit ermöglicht.

Quelle: Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), Pressemitteilung vom 16. November 2026: „Diabetes: Technik allein macht Versorgung noch nicht sicher“.

Zur vollständigen DDG-Pressemitteilung beim Informationsdienst Wissenschaft

Die Meldung bezieht sich auf die 20. Diabetes Herbsttagung vom 13. bis 14. November 2026 in Dresden sowie neue DDG-Praxisempfehlungen zum Einsatz von Diabetestechnologie im Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen.