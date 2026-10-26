Mit Typ-1-Diabetes den eigenen Weg finden – Ali über Rückschläge, Mut und Neuanfänge

Ali ist 22 Jahre alt, studiert Medizintechnik und lebt seit 2018 mit Typ-1-Diabetes. Auf Social Media spricht er über seinen Alltag, Sport und Ernährung – aber auch über Mobbing, psychische Belastungen und Fehler, die er auf seinem Weg gemacht hat. Im Interview erzählt er, warum eine Gewichtsabnahme allein noch keine Erfolgsgeschichte ist und wie wichtig ihm der Austausch mit anderen Menschen mit Typ-1-Diabetes geworden ist.

Ali erzählt offen über seinen Alltag mit Typ-1-Diabetes. Foto: zur Veröffentlichung bereitgestellt

Hinweis der Diabetes-Kids-Redaktion: In diesem Interview geht es unter anderem um Mobbing, psychische Belastungen, gestörtes Essverhalten und einen zeitweise gefährlichen Umgang mit Insulin und Unterzuckerungen. Wer ähnliche Schwierigkeiten erlebt, sollte sich Unterstützung beim Diabetesteam und gegebenenfalls psychologische Hilfe holen. Insulin darf nicht eigenmächtig reduziert oder weggelassen werden, um das Gewicht zu beeinflussen.

„Ich bin damit nicht allein“ – Ali im Interview

Hey Ali! Du warst kürzlich als Content Creator beim dX-Event von Abbott in Berlin um dich mit Diabetes-Influencern auszutauschen. Wer genau ist Aleeyyy und was machst du auf deinen Kanälen?

Ali: Ich bin Ali, 22, studiere Medizintechnik und lebe seit 2018 mit Typ-1-Diabetes. Auf meinen Kanälen zeige ich vor allem Ernährung, Sport und meinen Alltag und erzähle, wie ich 55 Kilo abgenommen habe.

Am Anfang wollte ich eigentlich nur sagen: ‚Schaut mal, wo ich herkomme und was ich geschafft habe.‘ Als ich selbst abnehmen wollte, habe ich mich in den ganzen Tipps auf Social Media ziemlich schnell verloren. Informationen gibt es dort meiner Meinung nach genug. Mir haben eher Menschen gefehlt, bei denen ich auch die Geschichte hinter den Tipps sehe. Genau das versuche ich heute zu zeigen: was ich esse, wie ich trainiere, was im Studium oder bei der Arbeit los ist und was bei mir eben auch mal nicht rundläuft.

Diabetes stand dabei zunächst gar nicht im Mittelpunkt. Ich habe meinen Sensor ab und zu gezeigt, weil er nun mal zu meinem Leben gehört. Daraufhin kamen Nachrichten von Leuten, die erstaunt waren, dass ich mit Typ-1-Diabetes 55 Kilo abgenommen habe, und auch von Menschen mit Diabetes, die sich in meinen Videos wiedererkannt haben. Das hat mich gefreut und mir gezeigt, dass ich mehr darüber erzählen möchte. Ich will mich aber nicht nur an eine Diabetes-Community richten. Meine Videos sollen auch jemanden erreichen, der einfach nach einem Rezept sucht oder gerade selbst versucht, etwas in seinem Leben zu verändern.

Deine Geschichte begann nicht im Gym. Erzähl mal, was dich geprägt hat?

Ali: Stimmt. Wenn ich alles erzähle, sitzen wir wahrscheinlich drei Stunden hier. Ich wurde im Irak geboren und habe als Kind mit meiner Mutter und meiner Schwester in Syrien, Schweden und schließlich in Deutschland gelebt. Der Umzug nach Schweden hatte auch mit gesundheitlichen Problemen zu tun, wegen derer ich als Kind mehrfach operiert wurde. In Deutschland ging es für mich weiter über die Gegend bei Frankfurt, Oldenburg und Gelsenkirchen bis nach Essen.

Ich musste mich ständig an neue Orte und Schulen gewöhnen. Ich konnte anfangs nicht richtig Deutsch, war in meiner Klasse zeitweise der einzige Ausländer und wurde auch gemobbt. Dazu kam die Trennung meiner Eltern. Meine Mutter musste Deutsch lernen, viel arbeiten und für uns vieles allein stemmen. Ich war ein Kind und hatte oft das Gefühl, nirgendwo richtig angekommen zu sein.

Als ich 2018 Typ-1-Diabetes bekam, war das für uns beide noch mal eine große Herausforderung. Ich war mitten in der Pubertät und wusste selbst kaum, wie ich damit leben soll. Weil ich übergewichtig war, dachte meine Mutter anfangs, es müsse Typ 2 sein. Wir mussten erst verstehen, dass Typ 1 etwas anderes ist und was die Diagnose für meinen Alltag bedeutet. In den Jahren danach nahm ich weiter zu, bis ich ungefähr 130 Kilo wog.

Es gab aber auch Dinge, auf die ich stolz war: Ich habe meinen Realschulabschluss mit 1,1 gemacht, später mein Abitur und 2024 mein Medizintechnikstudium angefangen. Von außen sah das vielleicht nach einem geraden Weg aus. Für mich fühlte es sich oft überhaupt nicht so an.

Eine frühere Aufnahme aus Alis persönlicher Geschichte. Foto: zur Veröffentlichung bereitgestellt

In den vergangenen Jahren hast du 55 Kilo abgenommen. Was hast du auf diesem Weg gelernt?

Ali: Vor allem, dass eine Gewichtsabnahme nicht automatisch bedeutet, dass es einem gut geht. 2024 wollte ich nach einer schweren, auch depressiven Phase unbedingt etwas ändern. Ich habe angefangen abzunehmen und Krafttraining für mich entdeckt. Aber ich will meinen Weg nicht im Nachhinein schönreden: Ich habe mich zeitweise runtergehungert und bin in ein gestörtes Essverhalten gerutscht. Aus Angst zuzunehmen bin ich auch mit meinem Insulin und mit Unterzuckerungen nicht immer so umgegangen, wie ich es hätte tun müssen. Das war gefährlich und nichts, was ich jemandem als Weg empfehlen würde.

Ich habe zwischenzeitlich wieder deutlich zugenommen und musste erst lernen, normaler mit Essen umzugehen. Heute sehe ich Essen viel mehr als etwas, das mein Körper braucht, gerade wenn ich studiere, arbeite und Sport mache. Ich liebe Krafttraining und beschäftige mich gern mit Ernährung, aber ich möchte beides so in meinen Alltag einbauen, dass ich damit langfristig leben kann. Diese schwierigen Phasen gehören zu meiner Geschichte dazu. Deshalb spreche ich auch auf meinen Kanälen darüber, statt nur ein Vorher-nachher-Bild zu zeigen.

Bewegung und Krafttraining gehören heute zu Alis Alltag. Foto: zur Veröffentlichung bereitgestellt

Welche Rolle spielt der Austausch mit anderen Menschen mit Typ-1-Diabetes für dich?

Ali: Eine viel größere, als mir früher bewusst war. Ich kannte lange niemanden in meinem Alter, mit dem ich einfach mal über Typ-1-Diabetes reden konnte. Meine Mutter und mein Diabetologe waren eigentlich die einzigen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Auch auf Social Media wurden mir kaum Diabetes-Videos angezeigt. Ich wusste deshalb nicht wirklich, wie andere ihren Alltag damit leben.

Bei den Veranstaltungen in Berlin habe ich zum ersten Mal so viele Menschen getroffen, die ähnliche Dinge kennen wie ich. Ich habe mit ihnen über Sport, Therapien, Sensoren und den ganz normalen Alltag gesprochen. Manche treiben mit Typ-1-Diabetes richtig intensiv Sport. Das hat mich beeindruckt. Ich mache schon lange gern Krafttraining und habe durch diese Begegnungen auch wieder mehr Lust aufs Laufen bekommen.

Ich nutze seit meiner Diagnose FreeStyle Libre und habe bisher jede Generation des Sensors selbst getragen. Die Technik hilft mir persönlich sehr. Noch wichtiger war für mich in Berlin aber dieses Gefühl: Ich bin damit nicht allein. Ich habe nette Menschen kennengelernt und gesehen, wie unterschiedlich und wie gut man mit Typ-1-Diabetes leben kann.

Du hast erzählt, wie wichtig es für dich war, andere Menschen mit Typ-1-Diabetes kennenzulernen. Was würdest du Jugendlichen raten, die bisher kaum Kontakt zu Gleichaltrigen mit Diabetes haben?

Ich kannte selbst lange niemanden in meinem Alter mit Typ-1-Diabetes und dachte, ich müsste vieles allein herausfinden. Deshalb würde ich Jugendlichen raten, nach Kontakt zu anderen zu suchen, zum Beispiel über ihr Diabetesteam oder bei Veranstaltungen. Auch auf Social Media kann man Menschen kennenlernen. Ich sehe das bei mir in der Community unter den Videos: Da tauschen sich Leute aus, stellen Fragen und merken, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein sind. Man muss nicht sofort über alles reden. Manchmal reicht schon ein Kommentar oder eine Nachricht als erster Schritt.

Seit Anfang dieses Jahres hast du spezielle Formate auf Social Media, die sich auf deine erfolgreiche Gewichtsabnahme beziehen. Was möchtest du damit erreichen?

Ali: Weil hinter den 55 Kilo eben viel mehr steckt als eine Zahl. Bei ‚55 Lektionen‘ erzähle ich Dinge, die ich auf dem Weg gelernt habe. Bei ‚55 Ausreden‘ geht es um Gedanken, mit denen ich mich selbst oft aufgehalten habe. Und in den ‚55 Crashkursen‘ versuche ich, Themen rund um Ernährung und Training einfach zu erklären.

Ich mag solche Reihen auch selbst: Man sieht nicht nur ein einzelnes Video, sondern begleitet jemanden ein Stück. Daneben zeige ich Rezepte, Supermarkteinkäufe, Sport und meinen Alltag zwischen Studium und Arbeit. Ich möchte, dass die Leute etwas mitnehmen können und gleichzeitig wissen, wer der Typ ist, der da mit ihnen spricht.

Ali hat für sich über die Jahre einen neuen Umgang mit Sport und Ernährung entwickelt. Foto: zur Veröffentlichung bereitgestellt

Was sollen Menschen mitnehmen, wenn sie deine digitalen Inhalte sehen?

Ali: Ich möchte nicht, dass jemand denkt, bei mir sei irgendwann einfach alles gut gewesen. Ich habe mich als Kind oft fremd gefühlt, wurde gemobbt, habe schwierige Zeiten zu Hause erlebt, später mit meinem Gewicht, meinem Diabetes und auch mental gekämpft. Ich habe dabei Fehler gemacht und Hilfe gebraucht.

Was ich weitergeben will, ist: Die Vergangenheit muss nicht festlegen, wie der Rest deines Lebens aussieht. Ich konnte nicht alles kontrollieren, was mir passiert ist. Aber ich konnte irgendwann anfangen, meinen Alltag Schritt für Schritt zu verändern, Fragen zu stellen, Unterstützung anzunehmen und meinen Körper besser kennenzulernen. Wenn jemand meine Videos sieht und dadurch den Mut findet, seinen eigenen ersten Schritt zu machen, bedeutet mir das viel.

Warum wir diese Geschichte teilen

Bei Diabetes-Kids glauben wir daran, wie viel der Austausch unter Menschen mit Typ-1-Diabetes bewirken kann. Alis Geschichte zeigt: Nicht jede Entwicklung verläuft geradlinig. Wichtig ist, Fragen stellen zu können, Unterstützung anzunehmen und mit den eigenen Erfahrungen nicht allein zu bleiben.

Interview: zur Verfügung gestellt von Rothenburg & Partner. Veröffentlichung und redaktionelle Einordnung: Diabetes-Kids. Die Aussagen geben Alis persönliche Erfahrungen wieder.