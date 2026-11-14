Kinderdiabetologie in Karlsburg: Zukunft der stationären Versorgung noch ungewiss – Petition gestartet

Die geplanten strukturellen Veränderungen am Klinikum Karlsburg sorgen bei Familien von Kindern mit Typ-1-Diabetes für Verunsicherung. Während die ambulante Versorgung nach aktuellen Aussagen weiterhin gewährleistet werden soll, ist die Zukunft der spezialisierten stationären Kinderdiabetologie noch nicht abschließend geklärt. Der Verein Gluconauten e.V. setzt sich deshalb mit einer Petition für den Erhalt der bewährten Versorgungsstrukturen ein. Diabetes-Kids.de unterstützt dieses Anliegen.

Was ist in Karlsburg geplant?

Im Zuge der geplanten Fusion des Klinikums Karlsburg mit der Universitätsmedizin Greifswald stehen Veränderungen der medizinischen Versorgungsstrukturen an.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Krankenhausreform mit ihren neuen Anforderungen an die sogenannten Leistungsgruppen. Nach Angaben des Vereins Gluconauten erfüllt der Standort Karlsburg bestimmte Voraussetzungen für die spezialisierte stationäre Versorgung nicht vollständig.

Deshalb haben die Universitätsmedizin Greifswald und das Klinikum Karlsburg bei der Landesregierung eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um die stationäre Kinderdiabetologie weiterhin in Karlsburg anbieten zu können.

Eine Entscheidung darüber steht bislang aus.

Ambulante Versorgung soll erhalten bleiben

Es gibt auch positive Nachrichten: Bei einem gemeinsamen Gespräch mit den Geschäftsführungen der Universitätsmedizin Greifswald und des Klinikums Karlsburg am 10. November 2026 wurde den Vertretern der Gluconauten nach eigenen Angaben zugesichert, dass die ambulante Versorgung aller Kinder und Jugendlichen mit Diabetes weiterhin gewährleistet werden soll.

Zwar sollen sich die Abrechnungsmodalitäten verändern, dies soll jedoch ausdrücklich ohne Nachteile für die betroffenen Familien geschehen.

Damit scheint zumindest für die ambulante Betreuung eine Perspektive zu bestehen.

Warum die stationäre Kinderdiabetologie so wichtig ist

Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes benötigen mehr als regelmäßige ambulante Kontrolltermine.

Gerade bei der Erstdiagnose, bei schweren Stoffwechselentgleisungen, komplexen Therapieproblemen oder notwendigen Therapieumstellungen kann eine spezialisierte stationäre Behandlung erforderlich sein.

Dabei geht es nicht allein um medizinische Fachkompetenz. Ebenso wichtig sind erfahrene Diabetesteams, strukturierte Schulungsangebote und eine Betreuung, die auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ausgerichtet ist.

Das Klinikum Karlsburg verfügt über eine jahrzehntelange Tradition in der Diabetesversorgung und gehört seit Langem zu den von Diabetes-Kids.de ausgezeichneten Kliniken für Kinder mit Diabetes.

Auch die etablierten Sommerkurse, Schulungen und weiteren Angebote haben für die betroffenen Familien eine große Bedeutung.

Karlsburg und Greifswald liegen nah beieinander – warum ist die Veränderung trotzdem problematisch?

Zwischen den beiden Standorten liegen lediglich rund 20 Kilometer.

Ein Standortwechsel allein müsste deshalb nicht zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Versorgung führen.

Entscheidend ist jedoch, ob die vorhandenen spezialisierten Behandlungsmöglichkeiten, die Erfahrung der eingespielten Teams und die besonderen Angebote für Kinder und Jugendliche tatsächlich erhalten bleiben.

Genau hier sehen die Gluconauten noch offene Fragen.

Eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Karlsburg und Greifswald wird vom Verein ausdrücklich begrüßt. Sie sollte jedoch nicht dazu führen, dass bewährte Versorgungsangebote verloren gehen.

Gluconauten starten Petition

Der Verein Gluconauten – Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes e.V. – hat deshalb die Petition „Unsere Kinder brauchen das Klinikum Karlsburg“ gestartet.

Ziel ist es, die Verantwortlichen und insbesondere die Landesregierung auf die Bedeutung der spezialisierten Kinderdiabetologie aufmerksam zu machen und sich für eine positive Entscheidung über die beantragte Ausnahmegenehmigung einzusetzen.

Die Petition richtet sich damit nicht grundsätzlich gegen die Zusammenarbeit der beiden Kliniken, sondern setzt sich für den langfristigen Erhalt einer qualifizierten ambulanten und stationären Versorgung ein.

Hier könnt ihr die Petition unterstützen:

Diabetes-Kids.de unterstützt das Anliegen

Auch aus Sicht von Diabetes-Kids.de ist es wichtig, dass die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes nicht durch organisatorische oder regulatorische Veränderungen beeinträchtigt wird.

Dabei steht für uns nicht allein der Erhalt eines bestimmten Klinikstandorts im Mittelpunkt, sondern vor allem die langfristige Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, gut erreichbaren und kontinuierlichen Versorgung.

Wir begrüßen deshalb ausdrücklich, dass die ambulante Versorgung nach den bisherigen Aussagen weiterhin gewährleistet werden soll.

Gleichzeitig unterstützen wir das Anliegen der Gluconauten, auch für die stationäre Kinderdiabetologie eine verlässliche Perspektive zu schaffen.

Solange die Entscheidung über die Ausnahmegenehmigung noch aussteht, ist es wichtig, die Interessen der betroffenen Familien deutlich zu machen.

Wir rufen deshalb dazu auf, sich über die Hintergründe zu informieren und die Petition der Gluconauten zu unterstützen.

Über weitere Entwicklungen werden wir auf Diabetes-Kids.de berichten.

Stand: 11. November 2026. Die Angaben zum Gespräch mit den Klinikleitungen beruhen auf Informationen des Vereins Gluconauten e.V.