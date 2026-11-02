KaumZuGlaubenDIABETES – Zeigt, was andere nicht sehen! 💙

Diabetes Awareness Month 2026: Diabetes-Kids unterstützt die #BlueBalloonChallenge und lädt Familien zum Mitmachen ein.

Ein Kind spielt Fußball, geht zur Schule, trifft sich mit Freunden oder feiert Geburtstag. Für Außenstehende sieht das nach einem ganz normalen Kinderalltag aus.

Doch Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes wissen: Hinter diesen scheinbar selbstverständlichen Momenten steckt oft viel mehr, als andere ahnen.

Glukosewerte im Blick behalten, Kohlenhydrate berechnen, Insulin dosieren, auf Bewegung reagieren, nächtliche Alarme bewältigen und dabei möglichst viel Normalität ermöglichen. Typ-1-Diabetes ist ein ständiger Begleiter – auch dann, wenn niemand etwas davon bemerkt.

Genau diese unsichtbare Seite des Lebens mit Typ-1-Diabetes möchte die Kampagne #KaumZuGlaubenDIABETES sichtbar machen.

Ein blauer Ballon als Symbol für den Diabetes-Alltag 🎈

Im November, dem internationalen Diabetes Awareness Month, rückt die bekannte #BlueBalloonChallenge erneut das Leben mit Typ-1-Diabetes in den Mittelpunkt.

Der blaue Ballon steht symbolisch für den täglichen Balanceakt: Während das Leben ganz normal weitergeht, müssen Menschen mit Typ-1-Diabetes gleichzeitig unzählige Dinge im Blick behalten und Entscheidungen treffen.

Mit der diesjährigen Kampagne #KaumZuGlaubenDIABETES wird die Community eingeladen, zu zeigen, was hinter alltäglichen Momenten tatsächlich steckt.

Denn vieles, was für andere selbstverständlich erscheint, erfordert mit Typ-1-Diabetes zusätzliche Aufmerksamkeit, Planung und manchmal auch eine gehörige Portion Improvisation.

Was andere sehen – und was wirklich dahintersteckt

Ein paar Beispiele, die viele Familien kennen dürften:

⚽ Was andere sehen: Ein Kind spielt ausgelassen Fußball.

Was andere nicht sehen: Den Blick auf die Glukosewerte vor dem Spiel, die Überlegungen zur Insulinabgabe, die zusätzlichen Kohlenhydrate und die Aufmerksamkeit während und nach dem Sport.

🎒 Was andere sehen: Ein ganz normaler Schultag.

Was andere nicht sehen: Die Absprachen mit Lehrkräften, das Diabetesmanagement im Unterricht, die Sorgen der Eltern und manchmal auch die unterbrochene Nacht davor.

🎉 Was andere sehen: Eine fröhliche Geburtstagsfeier.

Was andere nicht sehen: Das Abschätzen der Kohlenhydrate, die Entscheidungen rund um Insulin und die Bemühungen, dass das Kind einfach unbeschwert mitfeiern kann.

💙 Was andere sehen: Eine Familie, die ihren Alltag meistert.

Was andere nicht sehen: Wie viel Organisation, Verantwortung, gegenseitige Unterstützung und manchmal auch Erschöpfung dahinterstecken.

Und trotzdem ist Typ-1-Diabetes nur ein Teil des Lebens. Unsere Kinder sollen lachen, spielen, träumen und ihre eigenen Wege gehen können.

Macht mit bei #KaumZuGlaubenDIABETES!

Wir von Diabetes-Kids unterstützen diese Initiative und möchten auch unsere Community einladen, sich daran zu beteiligen.

So könnt ihr mitmachen:

Überlegt euch einen alltäglichen Moment, bei dem andere gar nicht bemerken, was im Hintergrund rund um den Diabetes passiert. Zeigt diesen Moment beispielsweise mit einem Foto, einem kurzen Video oder einem Beitrag auf Social Media. Beschreibt, was andere sehen – und was ihr oder eure Kinder gleichzeitig im Hintergrund berücksichtigen müsst. Verwendet die Hashtags #KaumZuGlaubenDIABETES und #BlueBalloonChallenge, damit eure Beiträge Teil der gemeinsamen Aktion werden können.

Ein blauer Ballon oder blaue Kleidung können dabei als sichtbares Symbol dienen. Das ist aber keine Voraussetzung.

Ihr müsst keine perfekten Bilder oder Videos produzieren. Es geht um echte Einblicke in den Alltag, gegenseitiges Verständnis und darum, Menschen außerhalb unserer Diabetes-Community zu erreichen.

Natürlich entscheidet jede Familie selbst, was sie öffentlich teilen möchte. Gerade bei Bildern und Informationen über Kinder sollte deren Privatsphäre immer im Vordergrund stehen.

Gemeinsam mehr Verständnis schaffen

Wer selbst mit Typ-1-Diabetes lebt oder ein betroffenes Kind begleitet, kennt viele dieser Situationen. Für Menschen ohne direkten Bezug zu Diabetes sind sie dagegen oft überraschend.

Genau deshalb sind solche Aktionen wichtig.

Sie zeigen, dass Typ-1-Diabetes weit mehr bedeutet als gelegentlich den Blutzucker zu messen oder Insulin abzugeben. Gleichzeitig machen sie deutlich, wie viel Lebensfreude, Selbstständigkeit und Normalität trotz der zusätzlichen Herausforderungen möglich ist.

Der 14. November, der Weltdiabetestag, bildet den Höhepunkt der Kampagne. Aber schon den gesamten November über möchten wir dazu beitragen, das Bewusstsein für das Leben mit Typ-1-Diabetes zu stärken.

Lasst uns gemeinsam zeigen, was andere oft nicht sehen – und warum unsere Kinder und Familien jeden Tag so viel leisten! 💙

Die Kampagne #KaumZuGlaubenDIABETES ist eine Initiative von MiniMed im Rahmen der #BlueBalloonChallenge 2026. Diabetes-Kids unterstützt die Aktion als unabhängige Community für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes.