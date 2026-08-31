Immer auf Empfang: Wenn Diabetes-Alarme Eltern den Schlaf rauben Online-Sprechstunde Diabetes & Psychologie am 29. September 2026

Ein Piepen vom CGM, ein Alarm der Insulinpumpe, ein Blick aufs Smartphone – und das häufig auch mitten in der Nacht. Moderne Diabetestechnik kann den Alltag mit Typ-1-Diabetes enorm erleichtern und für zusätzliche Sicherheit sorgen. Gleichzeitig bedeutet sie für viele Eltern aber auch: ständig auf Empfang zu sein.

Was passiert, wenn die Sorge um die Glukosewerte des eigenen Kindes kaum noch Pausen zulässt? Wenn jeder Alarm sofort die Aufmerksamkeit fordert, ruhiger Schlaf zur Ausnahme wird und die Erschöpfung immer größer wird?

Genau darum geht es in unserer nächsten Online-Sprechstunde Diabetes & Psychologie:

Immer auf Empfang – Alarmstress, Schlafmangel und erschöpfte Eltern

📅 Dienstag, 29. September 2026

🕖 19:00 bis 21:00 Uhr

💻 Online über Zoom

Viele Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes kennen die Situation: Auch wenn das Kind schläft, läuft der Diabetes im Hintergrund weiter. CGM-Systeme und automatisierte Insulinsysteme liefern rund um die Uhr Informationen und warnen bei auffälligen Werten. Das schafft Sicherheit – kann aber gleichzeitig dazu führen, dass Eltern innerlich kaum noch abschalten.

Vielleicht kennt Ihr Gedanken wie:

„Was, wenn ich den Alarm nachts nicht höre?“

„Kann ich die Alarmgrenzen weniger streng einstellen oder gehe ich damit ein Risiko ein?“

„Ich schaue ständig auf die Werte – auch wenn eigentlich alles in Ordnung ist.“

„Seit der Diagnose schlafe ich kaum noch eine Nacht durch.“

„Eigentlich funktioniert die Technik gut, aber trotzdem kann ich nicht loslassen.“

„Wie lange kann ich diese dauernde Wachsamkeit noch durchhalten?“

Diese und Eure ganz persönlichen Fragen könnt Ihr in der Sprechstunde ansprechen.

Fachkundige Unterstützung durch Isabel Laß

Begleitet wird die Online-Sprechstunde von Diplom-Psychologin Isabel Laß. Sie ist Diabetes-Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin. Gleichzeitig lebt sie selbst seit ihrer Kindheit mit Typ-1-Diabetes und kennt daher viele der Herausforderungen nicht nur aus ihrer beruflichen Arbeit.

Gemeinsam soll es darum gehen, wie Familien mit der ständigen Alarmbereitschaft umgehen können, wo sinnvolle Wachsamkeit endet und belastender Dauerstress beginnt – und wie Eltern wieder mehr Vertrauen, Erholung und Schlaf in ihren Alltag bringen können.

Die Online-Sprechstunden Diabetes & Psychologie sind ein Gemeinschaftsprojekt von Diabetes-Kids und diabetesDE.

Teilnehmerzahl begrenzt

Damit ausreichend Raum für persönliche Fragen und einen echten Austausch bleibt, ist die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Bitte meldet Euch insbesondere dann an, wenn Ihr selbst Fragen oder eine konkrete Problemstellung zum aktuellen Schwerpunktthema habt.

👉 Hier könnt Ihr Euch direkt zur Online-Sprechstunde am 29. September anmelden:

Denn auch Eltern brauchen Pausen. Niemand kann dauerhaft rund um die Uhr auf Alarmbereitschaft leben.