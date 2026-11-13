Gesundheitsreform ab 2027: Was ändert sich für Familien, Jugendliche und junge Erwachsene mit Typ-1-Diabetes?

Höhere Zuzahlungen, Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen und geplante Veränderungen bei der Facharztversorgung: Mehrere Gesundheitsreformen werfen auch für Familien mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes Fragen auf. Müssen Betroffene künftig mehr für Insulinpumpen oder CGM-Sensoren bezahlen? Und bleibt die spezialisierte Diabetesversorgung gesichert? Wir haben uns die wichtigsten Änderungen angesehen.

Die gesetzliche Krankenversicherung steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Um die Beiträge langfristig zu stabilisieren, hat der Bundestag am 10. Juli 2026 das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen. Wesentliche Änderungen treten zum 1. Januar 2027 in Kraft.

Die Bundesregierung möchte damit steigende Krankenkassenbeiträge begrenzen. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und diabetesDE haben während des Gesetzgebungsverfahrens davor gewarnt, dass Einsparungen die medizinische Versorgung chronisch kranker Menschen beeinträchtigen könnten.

Wichtig zur Einordnung: Wir unterscheiden im Folgenden zwischen den beschlossenen Änderungen der GKV-Finanzreform, der eigenständigen Krankenhausreform und dem noch geplanten Primärversorgungssystem. Nicht alle angesprochenen Veränderungen sind bereits beschlossen oder treten 2027 in Kraft.

Doch was bedeutet das konkret für Familien mit Typ-1-Diabetes?

Insulinpumpen, CGM-Sensoren und Insulin: Was bleibt erhalten?

Zunächst die wichtigste Nachricht: Die Gesundheitsreform sieht keine grundsätzliche Streichung der Kostenübernahme für Insulin, CGM-Systeme oder Insulinpumpen vor.

Für gesetzlich versicherte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten weiterhin die bisherigen Befreiungen von gesetzlichen Zuzahlungen für Arzneimittel und Hilfsmittel.

Das bedeutet: Insulin, medizinisch notwendige CGM-Systeme, Insulinpumpen und entsprechendes Verbrauchsmaterial bleiben bei erfüllten Voraussetzungen der Kostenübernahme grundsätzlich weiterhin ohne gesetzliche Zuzahlung erhältlich.

Allerdings bedeutet dies nicht, dass automatisch jedes gewünschte Gerät übernommen werden muss. Die medizinische Notwendigkeit, die gesetzlichen Regeln und die jeweils geltenden Versorgungsverträge bleiben maßgeblich.

Höhere Zuzahlungen ab 2027 – wer ist betroffen?

Ab Januar 2027 steigen zahlreiche gesetzliche Zuzahlungen um 50 Prozent. Die üblichen Mindest- und Höchstbeträge von 5 beziehungsweise 10 Euro erhöhen sich auf 7,50 beziehungsweise 15 Euro. Bei Arzneimitteln und vielen Hilfsmitteln bleibt es grundsätzlich bei zehn Prozent des maßgeblichen Preises, innerhalb dieser Grenzen. Für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel gelten besondere Regeln.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von diesen Zuzahlungen weiterhin weitgehend befreit.

Eine wichtige Ausnahme sind medizinisch notwendige Fahrten, deren Kosten von der Krankenkasse übernommen werden. Hier können auch für Minderjährige höhere Zuzahlungen anfallen.

Für Erwachsene mit Typ-1-Diabetes sieht die Situation anders aus. Sie müssen sich grundsätzlich an den Kosten vieler Medikamente und Hilfsmittel beteiligen. Die höheren Zuzahlungen können deshalb auch ihre laufenden Diabeteskosten erhöhen.

Die gesetzliche Belastungsgrenze bleibt bestehen. Bei einer nach den gesetzlichen Voraussetzungen anerkannten schwerwiegenden chronischen Erkrankung beträgt sie ein Prozent der maßgeblichen jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Bei der Berechnung werden gegebenenfalls die Einnahmen und Freibeträge des Familienhaushalts berücksichtigt. Eine entsprechende Zuzahlungsbefreiung kann bei der Krankenkasse beantragt werden.

Was ändert sich speziell für junge Erwachsene ab 18 Jahren?

Für Jugendliche mit Typ-1-Diabetes ist der 18. Geburtstag nicht nur ein wichtiger persönlicher Schritt in die Selbstständigkeit. Er bringt auch Veränderungen bei der medizinischen Versorgung und der Kostenbeteiligung mit sich.

Ab 18 Jahren fallen gesetzliche Zuzahlungen an

Mit der Volljährigkeit endet die allgemeine Befreiung von Zuzahlungen für Kinder und Jugendliche. Ab diesem Zeitpunkt gelten grundsätzlich dieselben Regelungen wie für andere erwachsene Versicherte.

Durch die Gesundheitsreform steigen diese Beträge ab 2027:

Insulin und andere zuzahlungspflichtige Medikamente: 10 Prozent des Preises, mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro je Abgabe, jedoch nie mehr als der tatsächliche Preis.

10 Prozent des Preises, mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro je Abgabe, jedoch nie mehr als der tatsächliche Preis. CGM-Systeme und Insulinpumpen: Für erstattungsfähige Hilfsmittel können ebenfalls Zuzahlungen anfallen. Bei nicht zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln gelten grundsätzlich 10 Prozent der Kosten, mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro.

Für erstattungsfähige Hilfsmittel können ebenfalls Zuzahlungen anfallen. Bei nicht zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln gelten grundsätzlich 10 Prozent der Kosten, mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro. Verbrauchsmaterialien: Bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln steigt die monatliche Zuzahlungsobergrenze von 10 auf 15 Euro.

Bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln steigt die monatliche Zuzahlungsobergrenze von 10 auf 15 Euro. Krankenhausaufenthalte: Statt bisher 10 Euro werden künftig 15 Euro pro Tag fällig, für höchstens 28 Tage im Kalenderjahr.

Wie einzelne Sensoren, Pumpen und Verbrauchsmaterialien abgerechnet werden, hängt von deren hilfsmittelrechtlicher Einordnung und den jeweiligen Versorgungsverträgen ab.

Eine Ausnahme bleibt bestehen: Ärztlich verordnete Blutzuckerteststreifen sind weiterhin von gesetzlichen Zuzahlungen befreit.

Wichtig: Die Zuzahlungsgrenze von einem Prozent

Menschen mit Typ-1-Diabetes können unter den gesetzlichen Voraussetzungen als schwerwiegend chronisch krank anerkannt werden.

Damit reduziert sich ihre jährliche Belastungsgrenze für gesetzliche Zuzahlungen auf ein Prozent der maßgeblichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt.

Achtung bei jungen Erwachsenen, die noch familienversichert sind: Die persönliche Grenze lässt sich nicht immer allein aus dem eigenen Ausbildungs- oder Studieneinkommen berechnen. Bei der gesetzlichen Berechnung können auch die Einnahmen der Eltern sowie Familienfreibeträge berücksichtigt werden. Deshalb sollte die zuständige Krankenkasse die individuelle Belastungsgrenze ermitteln.

Sind die Voraussetzungen erfüllt und ist diese Grenze erreicht, kann die Krankenkasse für den Rest des Kalenderjahres eine Befreiung von weiteren gesetzlichen Zuzahlungen ausstellen.

Für junge Erwachsene in Ausbildung oder Studium kann dies eine wichtige Entlastung sein. Wie hoch die Grenze tatsächlich liegt, hängt aber von der jeweiligen Versicherungs- und Familiensituation ab.

Unser Tipp: Sprecht eure Krankenkasse frühzeitig auf die Chronikerregelung und eine mögliche Zuzahlungsbefreiung an. Nicht alle Eigenanteile oder Mehrkosten zählen zur gesetzlichen Belastungsgrenze.

Bleiben junge Erwachsene bei ihren Eltern familienversichert?

Die Volljährigkeit bedeutet nicht automatisch, dass eine eigene Krankenversicherung bezahlt werden muss.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist die beitragsfreie Familienversicherung weiterhin möglich; es gelten insbesondere die Einkommensgrenzen und der Vorrang einer eigenen Versicherungspflicht:

Bis zum 23. Geburtstag, wenn keine Erwerbstätigkeit vorliegt.

Bis zum 25. Geburtstag während einer Schul- oder Berufsausbildung beziehungsweise eines Studiums.

Unter bestimmten Voraussetzungen auch länger, etwa bei einer Behinderung, aufgrund derer die betroffene Person sich nicht selbst unterhalten kann.

Dabei gelten weiterhin Einkommensgrenzen und weitere gesetzliche Voraussetzungen. Bei einer sozialversicherungspflichtigen Ausbildung oder Beschäftigung kann eine eigene Versicherungspflicht bestehen.

Wichtig ist die Unterscheidung: Auch wer mit 18 oder 19 Jahren weiterhin kostenlos über die Eltern familienversichert ist, muss grundsätzlich die gesetzlichen Zuzahlungen für Erwachsene leisten.

Was passiert mit dem DMP Diabetes Typ 1?

Eine wichtige Rolle in der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes spielen die sogenannten Disease-Management-Programme (DMP). Sie sollen eine langfristige, strukturierte und qualitätsgesicherte Behandlung ermöglichen.

Die gute Nachricht: Das DMP Diabetes Typ 1 bleibt auch nach der Gesundheitsreform bestehen.

Die speziellen DMP-Leistungen werden weiterhin auf Grundlage regionaler Vereinbarungen mit den Krankenkassen vergütet. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat bestätigt, dass die separat vereinbarten DMP-Leistungen auch 2027 vollständig vergütet werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche anderen Leistungen einer Diabetespraxis von Sparmaßnahmen ausgenommen sind.

DMP wurde 2026 unabhängig von der Finanzreform aktualisiert

Seit dem 1. Oktober 2026 müssen Arztpraxen aktualisierte Anforderungen an das DMP Diabetes Typ 1 umsetzen.

Dabei wurden mehrere wichtige Aspekte der modernen Diabetesbehandlung stärker berücksichtigt:

CGM-Daten: Daten aus kontinuierlichen Glukosemesssystemen sollen verstärkt zur Beurteilung und Steuerung der Therapie genutzt werden.

Daten aus kontinuierlichen Glukosemesssystemen sollen verstärkt zur Beurteilung und Steuerung der Therapie genutzt werden. Schulungen: Die strukturierte Schulung von Kindern, Jugendlichen und ihren Betreuungspersonen bleibt ein wesentlicher Bestandteil.

Die strukturierte Schulung von Kindern, Jugendlichen und ihren Betreuungspersonen bleibt ein wesentlicher Bestandteil. Übergang ins Erwachsenenalter: Die geplante und begleitete Überleitung von der Kinder- zur Erwachsenendiabetologie wird ausdrücklich berücksichtigt.

Die geplante und begleitete Überleitung von der Kinder- zur Erwachsenendiabetologie wird ausdrücklich berücksichtigt. Langfristige Betreuung: Regelmäßige Kontrollen, individuelle Therapieziele und die Vorbeugung von Folgeerkrankungen bleiben zentrale Bestandteile des Programms.

Auch bei der Finanzierung gibt es regionale Verbesserungen: In Rheinland-Pfalz wurden zum 1. Oktober 2026 bei bestimmten beteiligten Krankenkassen die speziellen diabetologischen Behandlungspauschalen um insgesamt rund 13 Prozent erhöht. Die dort genannten Schulungsvergütungen steigen beispielsweise von 26 auf 28 Euro je Teilnehmerin oder Teilnehmer und Unterrichtseinheit. Das sind Vergütungen für die Leistungserbringer, keine zusätzlichen Zahlungen der Familien.

Diese Verbesserungen gelten allerdings regional und können nicht ohne Weiteres auf ganz Deutschland übertragen werden.

Was bedeutet das für Familien und junge Erwachsene?

Die Teilnahme am DMP ist freiwillig und kostenlos. Sie ermöglicht eine strukturierte Betreuung mit regelmäßigen Untersuchungen, individuellen Therapiezielen und Schulungsangeboten.

Gerade beim Übergang in die Erwachsenenmedizin kann das DMP helfen, eine kontinuierliche Behandlung sicherzustellen.

Für junge Erwachsene kann die Teilnahme außerdem bei der Anwendung der Chronikerregelung relevant sein. Bei einer anerkannten schwerwiegenden chronischen Erkrankung liegt die jährliche Belastungsgrenze für gesetzliche Zuzahlungen bei einem Prozent der maßgeblichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt.

Wichtig: Die Teilnahme an einem DMP ist keine generelle Voraussetzung dafür, Insulin, CGM-Sensoren oder eine Insulinpumpe von der Krankenkasse zu erhalten.

Aus Sicht von Diabetes-Kids ist es erfreulich, dass die strukturierten Behandlungsprogramme trotz der Sparmaßnahmen erhalten bleiben und medizinisch weiterentwickelt werden.

Entscheidend wird sein, dass die vorgesehenen Leistungen auch tatsächlich überall verfügbar sind und ausreichend qualifizierte Diabetes-Teams für ihre Umsetzung zur Verfügung stehen.

Der Wechsel von der Kinder- zur Erwachsenendiabetologie

Unabhängig von der GKV-Finanzreform steht für junge Menschen mit Typ-1-Diabetes meist im jungen Erwachsenenalter der Wechsel von der Kinderdiabetologie in die Erwachsenenversorgung an. Der passende Zeitpunkt soll individuell geplant werden und muss nicht starr am 18. Geburtstag liegen.

Dieser Übergang wird als Transition bezeichnet.

Dabei geht es nicht nur darum, eine neue Praxis zu finden. Junge Erwachsene müssen zunehmend selbst Verantwortung übernehmen, beispielsweise für Rezepte, Hilfsmittelbestellungen, Therapieentscheidungen und regelmäßige Kontrolltermine.

Die medizinischen Leitlinien empfehlen deshalb einen strukturierten und individuell begleiteten Übergang. Eine aktuelle Verbesserung: Im Oktober 2026 haben Fachgesellschaften einen neuen sogenannten Transitionskorridor begrüßt. Danach können niedergelassene Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte bestimmte Leistungen auch für junge Menschen bis zum 21. Geburtstag abrechnen. Das erleichtert einen individuell angepassten Übergang, bedeutet aber nicht, dass jede Einrichtung automatisch bis zu diesem Alter weiterbehandeln kann. Insbesondere für pädiatrische Hochschulambulanzen und sozialpädiatrische Zentren gilt diese neue Abrechnungsmöglichkeit nicht gleichermaßen.

Gerade in dieser sensiblen Lebensphase könnten mögliche Einschränkungen spezialisierter Versorgungsangebote besonders problematisch werden.

Ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Diabetespraxen, Beratung und psychosozialer Unterstützung ist deshalb auch für junge Erwachsene wichtig.

Aus Sicht von Diabetes-Kids sollte niemand beim Übergang ins Erwachsenenalter den Anschluss an eine kontinuierliche und qualifizierte Diabetesbetreuung verlieren.

Geraten Diabetes-Schwerpunktpraxen und Kinderdiabeteszentren unter Druck?

Hier sehen die Fachgesellschaften ein wesentliches Risiko.

Die Gesundheitsreform begrenzt die Ausgabensteigerungen in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Das betrifft auch die Finanzierung medizinischer Einrichtungen.

Die DDG und diabetesDE haben im Gesetzgebungsverfahren davor gewarnt, dass insbesondere spezialisierte Diabetespraxen und Zentren unter wirtschaftlichen Druck geraten könnten.

Gerade die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes ist zeit- und personalintensiv. Neben der ärztlichen Behandlung gehören dazu die Schulung der Familien, die Auswertung von Glukosedaten, die Einstellung moderner AID-Systeme sowie die psychologische und diabetesberaterische Begleitung.

Wenn die Vergütung dieser Leistungen nicht mit den tatsächlichen Kosten Schritt hält, könnten langfristig Einschränkungen entstehen.

Das muss nicht bedeuten, dass unmittelbar Praxen schließen oder Schulungen gestrichen werden. Die Sorge ist vielmehr, dass spezialisiertes Personal und ausreichend Behandlungszeit zunehmend schwieriger zu finanzieren sein könnten.

Für Menschen mit Typ-1-Diabetes ist eine kontinuierliche Betreuung durch qualifizierte Diabetes-Teams jedoch unverzichtbar.

Müssen Familien künftig weitere Wege zur Kinderdiabetologie zurücklegen?

Unabhängig von der GKV-Finanzreform könnte die bereits laufende Krankenhausreform Veränderungen mit sich bringen.

Künftig sollen bestimmte medizinische Leistungen stärker an spezialisierten Standorten gebündelt werden. Das kann die Qualität komplexer Behandlungen verbessern. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass wohnortnahe Angebote verloren gehen.

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) weist darauf hin, dass viele Kinderabteilungen bereits in den vergangenen Jahren geschlossen wurden und die besonderen Anforderungen der Kindermedizin bei der Krankenhausfinanzierung berücksichtigt werden müssen.

Für betroffene Familien stellt sich deshalb die Frage, ob kinderdiabetologische Ambulanzen auch künftig ausreichend erreichbar bleiben.

Eine positive Entwicklung gibt es allerdings: Seit April 2026 gelten neue Regelungen für pädiatrische Institutsambulanzen. Sie sollen Kindern und Jugendlichen mit schweren oder komplexen Erkrankungen den Zugang zu spezialisierter ambulanter Behandlung erleichtern. Ob und in welchem Umfang einzelne Diabeteszentren davon profitieren, hängt von den jeweiligen Voraussetzungen ab.

Kommen neue Hürden beim Besuch des Diabetologen?

Unabhängig vom bereits beschlossenen GKV-Spargesetz plant die Bundesregierung ein neues Primärversorgungssystem. Dabei soll der Zugang zu Fachärzten stärker koordiniert werden.

Wie dieses System genau aussehen wird und welche Ausnahmen für Kinder sowie chronisch kranke Menschen gelten sollen, ist derzeit noch offen.

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Typ-1-Diabetes ist dabei besonders wichtig, dass die regelmäßige Betreuung durch spezialisierte Diabetologie-Teams nicht durch zusätzliche Überweisungen oder organisatorische Hürden erschwert wird.

Ein entsprechender Gesetzentwurf wird für Ende November 2026 erwartet.

Familienversicherung: Änderungen ab 2028

Eine weitere Änderung betrifft die bislang beitragsfreie Mitversicherung von Ehe- und Lebenspartnern.

Ab 2028 wird bei bestimmten bislang beitragsfrei mitversicherten Ehe- und Lebenspartnern vom hauptversicherten Mitglied ein zusätzlicher Beitragszuschlag von 2,5 Prozent seiner beitragspflichtigen Einnahmen erhoben.

Ausnahmen gelten unter anderem für Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren und für Eltern von Kindern mit Behinderung, die außerstande sind, sich selbst zu unterhalten. Daneben bestehen weitere Ausnahmen, etwa für bestimmte Pflege- und Erwerbsminderungssituationen.

Ein Typ-1-Diabetes allein begründet allerdings nicht automatisch diese Ausnahme.

Das könnte besonders Familien mit älteren Kindern betreffen, in denen ein Elternteil wegen der Betreuung und der besonderen Anforderungen des Diabetesmanagements nicht oder nur eingeschränkt berufstätig ist.

Die beitragsfreie Familienversicherung der Kinder selbst bleibt erhalten.

Was ist mit der Diabetesbetreuung in Kita und Schule?

Ein Thema, das vielen Familien besonders am Herzen liegt, wird durch die aktuelle Finanzreform leider nicht grundsätzlich gelöst: die zuverlässige Diabetesbetreuung in Kindergärten und Schulen.

Noch immer müssen zahlreiche Eltern darum kämpfen, dass ihre Kinder während des Kita- oder Schulalltags angemessen unterstützt werden.

Die Reform führt weder eine bundesweite Finanzierung von Gesundheitsfachkräften in Bildungseinrichtungen ein, noch schafft sie einheitliche Regelungen für die Betreuung von Kindern mit Typ-1-Diabetes.

Aus unserer Sicht bleibt hier weiterhin erheblicher Handlungsbedarf.

Unser Fazit: Die Versorgung muss im Mittelpunkt stehen

Die Gesundheitsreform bringt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zunächst keine grundlegenden Einschnitte bei der Versorgung mit Insulin, Insulinpumpen oder CGM-Systemen.

Für junge Erwachsene ab 18 Jahren – wie für andere erwachsene gesetzlich Versicherte – steigen ab 2027 dagegen die gesetzlichen Zuzahlungen. Gleichzeitig bleiben die Zuzahlungsbefreiung bei Erreichen der persönlichen Belastungsgrenze und die beitragsfreie Familienversicherung unter den bisherigen Voraussetzungen erhalten.

Dennoch müssen die längerfristigen Auswirkungen auf alle Altersgruppen aufmerksam beobachtet werden.

Eine gute Diabetesversorgung besteht schließlich nicht nur aus Medikamenten und technischen Hilfsmitteln. Ebenso wichtig sind qualifizierte Fachkräfte, ausreichend Zeit für Schulungen, erreichbare Diabeteszentren und eine verlässliche Unterstützung im Alltag.

Es darf nicht passieren, dass moderne Diabetes-Technologie zwar weiterhin erstattet wird, aber die notwendigen personellen und medizinischen Strukturen für deren sichere Anwendung zunehmend unter Druck geraten.

Diabetes-Kids.de wird die weiteren Entwicklungen deshalb aufmerksam verfolgen. Unser Anliegen ist, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Typ-1-Diabetes auch künftig unabhängig von ihrem Wohnort und der finanziellen Situation ihrer Familie bestmöglich versorgt werden.

Wie erlebt ihr die aktuelle Versorgung?

Habt ihr bereits Schwierigkeiten, zeitnah Termine in einer Diabetesambulanz zu bekommen? Sind Schulungen, technische Einstellungen oder der Zugang zu Diabetesberaterinnen und -beratern bei euch schwieriger geworden?

Und an unsere jungen Erwachsenen: Wie erlebt ihr den Übergang von der Kinder- zur Erwachsenendiabetologie? Sind die Kosten oder die Organisation eurer Versorgung für euch zu einer größeren Herausforderung geworden?

Berichtet uns von euren Erfahrungen! Eure Rückmeldungen helfen uns, mögliche Versorgungsprobleme frühzeitig zu erkennen und auf die besonderen Bedürfnisse betroffener Familien aufmerksam zu machen.

Stand: 11. November 2026. Der Artikel bezieht sich auf die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland und unterscheidet zwischen beschlossenen Änderungen und möglichen Auswirkungen beziehungsweise geplanten Reformen.

Quellen und weiterführende Informationen: