Gemeinsam #SüßesBewirken – damit Kinder mit Typ-1-Diabetes einfach Kinder sein können!

#SüßesBewirken · 1.11.–1.12.2026 Damit Kinder mit Typ-1-Diabetes einfach Kinder sein können. Diabetes-Kids.de unterstützt die Community-Spendenaktion von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Gemeinsam wollen wir Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mehr unbeschwerte Erlebnisse, Gemeinschaft und Unterstützung ermöglichen. ♥ Jetzt gemeinsam #SüßesBewirken Offizielles Kampagnenmotiv · diabetesDE

Diabetes-Kids-Sommertreff 2026: Gemeinsam erleben, lachen und neue Freundschaften schließen.

Eine Kindheit mit Diabetes ist manchmal ganz schön herausfordernd Ein Kind möchte mit Freundinnen und Freunden spielen, Sport treiben, auf Klassenfahrt fahren und Abenteuer erleben – einfach dazugehören. Doch mit Typ-1-Diabetes ist das nicht immer selbstverständlich. Da ist die Kita, die sich eine Betreuung nicht zutraut. Die Klassenfahrt, bei der die Teilnahme infrage steht. Eine Unterzuckerung mitten in der Mathearbeit. Oder die tägliche Verantwortung für Glukosewerte, Insulin und viele Entscheidungen, über die sich Gleichaltrige keine Gedanken machen müssen. Auch Eltern kennen die Sorgen, die organisatorischen Hürden und manchmal das Gefühl, mit allem allein zu sein. Wir finden: Kinder mit Typ-1-Diabetes sollen die gleichen Chancen haben wie andere Kinder – mit Selbstvertrauen, Freundschaften und möglichst vielen unbeschwerten Momenten.

Gemeinsam können wir #SüßesBewirken! Mit deiner Spende unterstützt du Kinder- und Familienprojekte von diabetesDE. Über unsere eigene Spendenseite lässt sich die Unterstützung der Diabetes-Kids-Community gesondert erfassen. ♥ Jetzt für Kinder mit Diabetes spenden Der Button führt direkt zur personalisierten Diabetes-Kids-Spendenseite. Oder direkt per QR-Code spenden

Was steckt hinter #SüßesBewirken? Vom 1. November bis 1. Dezember 2026 sammelt diabetesDE gemeinsam mit der Diabetes-Community Spenden für Projekte, die Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes und ihre Familien stärken. Die Unterstützung soll dort ankommen, wo sie wirklich etwas bewirkt: bei gemeinsamen Erlebnissen, bei Beratung und beim Zugang zu Hilfe – unabhängig davon, wie viel Geld einer Familie zur Verfügung steht. Das können die Spenden ermöglichen: Diabetes-Camps und Freizeiten: etwa Angebote wie Circus Courage – und die finanzielle Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen bei Ferienfreizeiten wie unserer Diabetes-Kids-Skifreizeit.

etwa Angebote wie Circus Courage – und die finanzielle Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen bei Ferienfreizeiten wie unserer Diabetes-Kids-Skifreizeit. Fachpsychologische Beratung: damit Kinder, Jugendliche und Eltern auch bei Ängsten, Stress oder schwierigen Situationen Unterstützung finden.

damit Kinder, Jugendliche und Eltern auch bei Ängsten, Stress oder schwierigen Situationen Unterstützung finden. Austausch und Gemeinschaft: geschützte Räume, Freundschaften und gemeinsame Erfahrungen mit anderen jungen Menschen mit Diabetes.

geschützte Räume, Freundschaften und gemeinsame Erfahrungen mit anderen jungen Menschen mit Diabetes. Kostenlose Informationen und praktische Hilfe: gerade nach der Diagnose, aber auch bei neuen Herausforderungen im Familienalltag. Offizielles Kampagnenmotiv · diabetesDE Es geht dabei um viel mehr als Geld: um Chancengerechtigkeit, Selbstvertrauen und das gute Gefühl, nicht allein zu sein.

So wertvoll ist Gemeinschaft Bei unseren Diabetes-Kids-Veranstaltungen erleben wir immer wieder, wie sehr gemeinsame Freizeiten und Begegnungen Familien stärken. Unsere Bilder aus dem Jahr 2026 zeigen, wie viele schöne Erinnerungen daraus entstehen können. Diabetes-Kids-Skifreizeit 2026: Gemeinsam Neues wagen und die Berge erleben. Diabetes-Kids Ahoi 2026: Freundschaften, Abenteuer und gemeinsamer Austausch.

Diabetes-Kids.de ist dabei – und du kannst mitmachen! Wir wissen aus vielen Jahren gemeinsamer Veranstaltungen, wie wertvoll Begegnungen für unsere Kinder und Familien sind. Wir wissen aber auch: Nicht jede Familie hat die gleichen Möglichkeiten, solche Angebote wahrzunehmen. Deshalb unterstützen wir #SüßesBewirken. Und wir möchten nicht nur die betroffenen Familien erreichen, sondern auch Großeltern, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie alle, die Kindern mit Diabetes den Rücken stärken möchten. Du kannst auf zwei Arten helfen: Mit einer Spende: Jeder Beitrag kann etwas bewegen.

Jeder Beitrag kann etwas bewegen. Durch Weitersagen: Teile diesen Artikel oder den Spendenlink mit Menschen, die sich engagieren möchten – auch wenn du selbst gerade nicht spenden kannst oder möchtest.

Lasst uns gemeinsam etwas bewegen! Der November ist der Diabetes-Aktionsmonat. Rund um den Weltdiabetestag am 14. November setzen wir gemeinsam ein Zeichen: Kinder mit Typ-1-Diabetes sollen nicht auf ihre Erkrankung reduziert werden – sondern vor allem Kinder sein dürfen. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Euer Diabetes-Kids.de-Team ♥ Gemeinsam #SüßesBewirken – jetzt spenden