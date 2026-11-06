Eure Erfahrungen zählen! Jetzt an der dt-report-Umfrage teilnehmen und die Diabetesversorgung mitgestalten

Wie gut unterstützen CGM-Systeme, Insulinpumpen und AID-Systeme unsere Kinder und Jugendlichen wirklich? Was erleichtert den Familienalltag – und wo gibt es weiterhin Probleme? Genau darum geht es bei der neuen Umfrage zum Digitalisierungs- und Technologie-Report Diabetes (dt-report), die seit Anfang November wieder läuft.

Wir von Diabetes-Kids.de möchten alle Eltern von Kindern mit Diabetes sowie Jugendliche und junge Erwachsene mit Diabetes herzlich dazu aufrufen, sich an der diesjährigen Befragung zu beteiligen.

Denn eines ist klar: Wer die Diabetesversorgung von morgen verbessern möchte, muss heute die Menschen fragen, die täglich mit Diabetes leben.

Was hat uns der letzte dt-report gezeigt?

Der dt-report 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig moderne Diabetestechnologien inzwischen für Familien geworden sind. Gleichzeitig wurde deutlich, dass technische Innovation allein nicht alle Herausforderungen löst.

Einige besonders interessante Ergebnisse:

77 % der befragten Eltern in Deutschland sind überzeugt, dass moderne Diabetestechnologien die diabetesbezogenen Belastungen verringern.

in Deutschland sind überzeugt, dass moderne Diabetestechnologien die diabetesbezogenen Belastungen verringern. 37 % der Eltern sehen durch diese Technologien allerdings auch neue Belastungen für ihre Familie.

sehen durch diese Technologien allerdings auch neue Belastungen für ihre Familie. 70 % der Eltern, die zusätzliche Belastungen erleben, nennen technische Probleme als Ursache.

nennen technische Probleme als Ursache. Rund 45 % dieser Eltern empfinden die Abhängigkeit von der Technik als zusätzliche Herausforderung.

empfinden die Abhängigkeit von der Technik als zusätzliche Herausforderung. 94 % der befragten Eltern stehen der Digitalisierung grundsätzlich positiv gegenüber.

Diese Zahlen zeigen: CGM- und AID-Systeme sind für viele Familien eine enorme Unterstützung. Sie können Sicherheit geben, den Alltag erleichtern und Kindern mehr Selbstständigkeit ermöglichen.

Aber sie bedeuten auch Verbindungsabbrüche, Sensorprobleme, Alarme, technische Abhängigkeiten und manchmal schlaflose Nächte.

Beides gehört zur Realität unserer Familien – und beides muss gehört werden.

Warum ist eure Teilnahme so wichtig?

Bei der Befragung zum dt-report 2025 waren unter den 2.515 teilnehmenden Menschen mit Diabetes lediglich 6 % Eltern von Kindern mit Diabetes.

Gerade deshalb wünschen wir uns, dass sich diesmal noch mehr Familien beteiligen!

Denn die Erfahrungen von Eltern, Kindern und Jugendlichen unterscheiden sich in vielen Bereichen von denen erwachsener Menschen mit Diabetes.

Wie zuverlässig funktioniert die Technik in Kindergarten, Schule oder beim Sport? Wie viel Selbstständigkeit ermöglicht ein AID-System? Wie belastend sind nächtliche Alarme? Wie gut werden Familien bei der Auswahl und Nutzung neuer Systeme unterstützt?

Solche Fragen sind entscheidend, wenn es darum geht, die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes weiterzuentwickeln.

Die Ergebnisse des dt-reports werden nicht nur wissenschaftlich ausgewertet, sondern auch mit Fachgesellschaften, Krankenkassen, Verbänden und gesundheitspolitischen Entscheidungsträgern geteilt.

Je mehr Familien teilnehmen, desto deutlicher können ihre Bedürfnisse und Herausforderungen sichtbar werden.

Nicht nur zufriedene Familien sind gefragt!

Besonders wichtig ist uns: Die Umfrage richtet sich nicht nur an Familien, die mit ihrer Diabetestechnik zufrieden sind.

Auch wenn ihr Schwierigkeiten mit eurem CGM-System habt, euch Alarme belasten, ihr mit einer Insulinpumpe unzufrieden seid oder euch mehr Unterstützung wünscht, sind eure Erfahrungen wertvoll.

Und selbstverständlich gilt das auch, wenn ihr mit eurer aktuellen Therapie sehr zufrieden seid.

Nur wenn positive und negative Erfahrungen gleichermaßen einfließen, entsteht ein realistisches Bild der Diabetesversorgung.

Jetzt mitmachen!

Die jährliche Befragung findet im November und Dezember statt und richtet sich an Menschen mit Diabetes sowie Eltern von Kindern mit Diabetes. Auch Diabetes-Fachkräfte werden gesondert befragt.

Hier geht es zur diesjährigen Umfrage:

👉 Jetzt an der dt-report-Umfrage teilnehmen

Weitere Informationen und die Ergebnisse der bisherigen Befragungen findet ihr unter www.dt-report.de.

Gemeinsam können wir etwas bewegen!

Wir bei Diabetes-Kids.de erleben jeden Tag, wie sehr moderne Diabetestechnologien das Leben von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien verändert haben.

Wir wissen aber auch, dass es noch viel zu verbessern gibt.

Deshalb unsere Bitte: Nehmt euch die Zeit für diese Umfrage!

Und teilt diesen Aufruf gerne mit anderen Familien, in euren Diabetesgruppen oder mit Jugendlichen, die ihre Erfahrungen selbst einbringen möchten.

Denn die Zukunft der Diabetesversorgung sollte nicht nur von technischen Möglichkeiten bestimmt werden, sondern vor allem von den Bedürfnissen der Menschen, die täglich mit Diabetes leben.

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Euer Diabetes-Kids.de-Team