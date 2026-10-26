Eltern für englischsprachigen Austausch mit MedTech Europe gesucht

Im Rahmen der europäischen Initiative „Thriving with Diabetes“ möchten wir die Perspektive von Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes einbringen – und suchen dafür 4–6 Eltern aus der Diabetes-Kids Community.

Worum geht es bei „Thriving with Diabetes“?

Hinter der Initiative steht MedTech Europe, der europäische Verband der Medizintechnikindustrie. Die Initiative wird vom dortigen Diabetes Sector Committee getragen.

Bei „Thriving with Diabetes“ geht es ausdrücklich nicht um die Bewerbung einzelner Produkte oder Unternehmen. Ziel ist es vielmehr, die tatsächlichen Erfahrungen von Menschen mit Diabetes und ihren Familien stärker in die öffentliche und gesundheitspolitische Diskussion auf europäischer Ebene einzubringen.

MedTech Europe möchte besser verstehen:

Was bedeutet es für Menschen und Familien, gut und selbstbestimmt mit Diabetes zu leben ?

? Was hilft dabei im Alltag?

Welche Herausforderungen und Versorgungslücken bestehen weiterhin?

Was müsste sich verändern, damit mehr Menschen mit Diabetes ein möglichst gutes und normales Leben führen können?

Dabei sollen ganz unterschiedliche Stimmen aus der Diabetes-Community zu Wort kommen – Menschen mit Diabetes, Familien, Angehörige, medizinische Fachkräfte und weitere Beteiligte. Die Initiative will ausdrücklich nicht vorgeben, was „thriving“ bedeutet, sondern aus unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen lernen.

Gerade die Perspektive von Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes soll dabei eine wichtige Rolle spielen. MedTech Europe hat Diabetes-Kids deshalb gezielt angesprochen und uns eingeladen, Erfahrungen aus unserer Community einzubringen.

Dafür suchen wir euch

Wir möchten einen gemeinsamen Zoom-Austausch mit etwa 4–6 Diabetes-Kids Eltern organisieren.

Im Mittelpunkt stehen eure ganz persönlichen Erfahrungen aus dem Familienalltag: Schule und Kita, Freizeit und Reisen, Schlaf und nächtliche Belastung, Diabetes-Technologie, medizinische Versorgung, Selbstständigkeit der Kinder, Sorgen – aber natürlich auch die Dinge, die heute schon sehr gut funktionieren.

Das Gespräch soll kein formelles Interview und auch keine Umfrage sein, sondern ein offener Austausch. Unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen sind ausdrücklich willkommen – positive ebenso wie kritische.

Das Gespräch wird aufgezeichnet und soll möglichst auf Englisch stattfinden. Perfektes Englisch ist dabei ausdrücklich nicht erforderlich. Entscheidend sind eure Erfahrungen und eure persönliche Sicht.

Wichtig: Sollten später einzelne Aussagen, Zitate oder persönliche Geschichten öffentlich verwendet werden, geschieht dies nur nach individueller Abstimmung und Zustimmung der jeweiligen Person. Die Beiträge können beispielsweise in der Kommunikation zur Initiative oder in einer zusammenfassenden Auswertung verwendet werden. Eine namentliche Nennung ist möglich, auf Wunsch kann eine Teilnahme aber auch anonym erfolgen.

Mögliche Termine

Aktuell planen wir den Austausch an folgendem Termin:

17. November 2026, ab 19:00 Uhr (ca. 60-90 Minuten)

Wenn ihr euch vorstellen könnt, dabei zu sein, meldet euch bitte kurz bei uns ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. ).

Wir finden es eine spannende Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die tatsächlichen Erfahrungen von Familien mit Typ-1-Diabetes auch auf europäischer Ebene gehört werden – nicht nur Zahlen und medizinische Daten, sondern das wirkliche Leben mit Diabetes.

Sobald wir ausreichend Teilnehmer beisammen haben, nehmen wir diesen Artikel offline.

Viele Grüße

Michael

Diabetes-Kids.de