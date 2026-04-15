Diasticker verschenkt Restbestände von Dexcom G6 Artikeln

Viele Familien kennen die liebevoll gestalteten Produkte von Diasticker, die den Diabetes-Alltag ein wenig bunter und persönlicher machen. Da der Dexcom G6 nun nach und nach ausläuft, gibt es bei Diasticker noch einen größeren Bestand an passenden Artikeln. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch nach dem Ende des G6 noch Restbestände vorhanden sein werden.

Es wäre wirklich schade, wenn diese schönen Artikel am Ende einfach vernichtet werden müssten. Deshalb hat sich Diasticker dazu entschlossen, die vorhandenen Bestände an Familien zu verschenken.

Familien, die Interesse daran haben, können bis spätestens Ende April einen adressierten und ausreichend frankierten Freiumschlag an Diasticker senden. Wer möchte, kann zusätzlich einen kleinen Zettel beilegen und darauf notieren, welche Artikel besonders gewünscht sind. Wenn möglich, werden diese Wünsche berücksichtigt. Falls kein besonderer Wunsch angegeben wird, stellt Diasticker einfach eine kleine Auswahl zusammen.

Der Rückumschlag soll an folgende Adresse geschickt werden:

Diasticker GmbH & Co. KG

Hauptstraße 7

96117 Memmelsdorf

Wir finden, das ist eine schöne Gelegenheit, damit die restlichen Dexcom G6 Artikel noch Familien erreichen, die sich darüber freuen, statt ungenutzt zu bleiben.