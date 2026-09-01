So könnt ihr zum Beispiel gezielt auswählen, ob ihr eine Patchpumpe oder Schlauchpumpe sucht, wie alt das Kind bzw. die Person mit Diabetes ist, welcher CGM-Sensor verwendet werden soll oder ob euch die Bedienung über ein Smartphone wichtig ist. Auch nach der Verfügbarkeit in Deutschland kann gefiltert werden.

Wer noch genauer suchen möchte, findet weitere Filtermöglichkeiten, beispielsweise nach Algorithmus, Reservoirgröße, zugelassenen Insulinen, Automatisierungsgrad und klinischer Datenlage.

Damit wird aus unserer Übersicht zunehmend ein Werkzeug, mit dem Familien nicht nur sehen können, welche Diabetes-Technik es gibt, sondern auch schneller herausfinden können, welche Systeme grundsätzlich zu ihren eigenen Anforderungen passen könnten.

Die Filterung ersetzt natürlich keine individuelle Beratung. Welche Pumpe, welches CGM oder welches AID-System tatsächlich geeignet ist, sollte immer gemeinsam mit dem behandelnden Diabetes-Team entschieden werden.

CamAPS Liberty jetzt in Deutschland verfügbar

Eine der wichtigsten inhaltlichen Änderungen betrifft CamAPS Liberty. Während das System in unserer Juli-Version noch unter den angekündigten AID-Lösungen geführt wurde, ist es seit dem 1. September 2026 in Deutschland verfügbar.

CamAPS Liberty erweitert das myLoop-System um einen Fully-Closed-Loop-Modus. Dabei sind in der Regel weder das Schätzen der Kohlenhydratmenge noch ein manueller Mahlzeitenbolus notwendig. Das System ist für Personen ab 13 Jahren vorgesehen.

Innerhalb von myLoop kann Liberty mit der YpsoPump sowie kompatiblen CGM-Systemen eingesetzt werden. In unserer Übersicht sind hierfür Dexcom G7, FreeStyle Libre 3 und FreeStyle Libre 3 Plus berücksichtigt.

Weitere wichtige Änderungen seit dem 24. Juli

Auch an vielen anderen Stellen haben wir die Übersicht aktualisiert und präzisiert:

mylife YpsoPump + CamAPS FX: Die Kompatibilität mit FreeStyle Libre 3, FreeStyle Libre 3 Plus und Dexcom G7 wird jetzt deutlich ausgewiesen.

Tandem t:slim X2 + Control-IQ+: Die Übersicht berücksichtigt nun auch die seit August bestehende deutsche Kompatibilität mit FreeStyle Libre 3 Plus.

Omnipod 5: Die Angaben wurden überarbeitet und konkretisiert. In Deutschland wird aktuell Dexcom G7 berücksichtigt; die Integration von FreeStyle Libre 3 Plus ist weiterhin in Arbeit. Auch die derzeitige Bedienung über ein separates Steuergerät in Deutschland wird deutlicher erklärt.

MiniMed™ 780G System: Angaben zu aktuellen und künftig vorgesehenen Sensoroptionen wurden aktualisiert, darunter Simplera Sync, Guardian 4 sowie die angekündigten weiteren Sensorintegrationen.

Kaleido + DBLG2: Die Nutzung mit Dexcom G7 in Deutschland ist jetzt eindeutiger dargestellt.

Dana-i und Medtrum TouchCare Nano: Altersangaben und weitere technische Informationen konnten präzisiert werden.

Dexcom G7 15 Day: Der internationale Status sowie bereits bestehende Tandem-Integrationen in den USA wurden ergänzt.

Dualer Glukose-Keton-Sensor von Abbott: Die Informationen zur kommenden Sensorplattform wurden erweitert.

Die große Kompatibilitätsmatrix zwischen Pumpen, AID-Systemen, CGM-Sensoren und Smart Pens wurde ebenfalls an den aktuellen Stand angepasst.

Eine Übersicht, die mit der Diabetes-Technik mitwächst

Gerade bei Diabetes-Technologie ändern sich Verfügbarkeit und Kompatibilitäten inzwischen sehr schnell. Ein System, das im Juli noch angekündigt war, kann wenige Wochen später bereits verfügbar sein – und eine neue Sensorintegration kann die Auswahlmöglichkeiten eines bestehenden AID-Systems erheblich verändern.

Genau deshalb wollen wir unsere Diabetes-Tech Übersicht kontinuierlich weiterentwickeln und aktuell halten.

Mit der neuen Filterfunktion möchten wir es Familien zusätzlich erleichtern, aus der immer größeren Zahl an Pumpen, CGM-Systemen und AID-Lösungen diejenigen herauszufiltern, die für die eigenen Anforderungen interessant sein könnten.

👉 Die aktuelle Diabetes-Tech Übersicht – Stand September 2026 – findet ihr hier:

https://www.diabetes-kids.de/diabetes-tech-ueberblick

Hinweis: Unsere Übersicht dient der Information und Orientierung und stellt keine Therapieempfehlung dar. Die Auswahl eines geeigneten Systems sollte immer gemeinsam mit dem behandelnden Diabetes-Team erfolgen.