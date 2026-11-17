Die wichtigste Neuerung für Familien in Deutschland: Seit Anfang November kann Omnipod 5 auch mit dem FreeStyle Libre 3 Plus verschrieben werden. Damit gibt es neben Dexcom G7 eine weitere Sensoroption für das schlauchlose AID-System. Die Kombination ist in unserer Diabetes-Tech-Übersicht im Systemfinder auswählbar und in der Kompatibilitätsmatrix grün markiert.

Auch bei den Glukosesensoren gibt es Neues in der Übersicht: Beim Accu-Chek SmartGuide haben wir die Umstellung auf mySugr ergänzt. Dort lassen sich Glukosewerte, Alarme und Vorhersagen in einer App nutzen. Neu in unserer Liste ist außerdem Suga Sense, ein eigenständiges CGM, das in Deutschland angeboten wird.

Bei den Patchpumpen lohnt sich der Blick nach vorn: Die schlauchlose Tandem Mobi hat im November die US-Freigabe erhalten. Das Infusionsset ist für bis zu sieben Tage freigegeben, die Insulinkartusche für bis zu drei Tage. Ein deutscher Start ist noch offen. Auch Equil S und CareLevo haben wir in den Ausblick aufgenommen.

Mit dem AID-Systemfinder könnt ihr die Auswahl gezielt eingrenzen – beispielsweise nach Alter, Pumpentyp, Sensor, täglichem Insulinbedarf oder Wasserschutz. So lassen sich interessante Systeme schneller miteinander vergleichen.

👉 Die aktuelle Diabetes-Tech Übersicht – Stand 17. November 2026 – findet ihr hier:

https://www.diabetes-kids.de/diabetes-tech-ueberblick

Die Übersicht dient der Information und Orientierung. Welche Diabetes-Technik tatsächlich geeignet ist, sollte immer gemeinsam mit dem behandelnden Diabetes-Team entschieden werden.