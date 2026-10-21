Unsere interaktive Diabetes-Tech-Übersicht ist auf Version 102 mit Stand 21. Oktober 2026 aktualisiert. Gegenüber der vorherigen Version sind vor allem diese Neuerungen hinzugekommen:

Mint von Beta Bionics: Die neue schlauchlose Patchpumpe ergänzt den Bereich „Pumpen & AID Zukunft“. Die Pumpe besitzt bereits eine FDA-Zulassung; der vorgesehene AID-Algorithmus befindet sich noch im Zulassungsverfahren.

Die neue schlauchlose Patchpumpe ergänzt den Bereich „Pumpen & AID Zukunft“. Die Pumpe besitzt bereits eine FDA-Zulassung; der vorgesehene AID-Algorithmus befindet sich noch im Zulassungsverfahren. Tubeless Tandem Mobi: Auch die geplante schlauchlose Trageoption der Mobi ist jetzt mit eigener Produktkarte und Bild vertreten.

Auch die geplante schlauchlose Trageoption der Mobi ist jetzt mit eigener Produktkarte und Bild vertreten. Libre Duo 10 Day: Die US-Zulassung für den kombinierten Glukose-Keton-Sensor ist ergänzt. Der Deutschlandstart bleibt offen.

Die US-Zulassung für den kombinierten Glukose-Keton-Sensor ist ergänzt. Der Deutschlandstart bleibt offen. MiniMed Go: Der künftig zusätzliche Instinct Go Sensor ist aufgenommen. Die Deutschlandverfügbarkeit dieser Kombination ist noch nicht bestätigt.

Der künftig zusätzliche ist aufgenommen. Die Deutschlandverfügbarkeit dieser Kombination ist noch nicht bestätigt. Medtrum: Neu sind Hinweise zur kommenden 300-Einheiten-Variante.

Mit dem AID-Systemfinder könnt ihr die Auswahl gezielt eingrenzen – beispielsweise nach Alter, Pumpentyp, Sensor, täglichem Insulinbedarf oder Wasserschutz. So lassen sich interessante Systeme schneller miteinander vergleichen.

👉 Die aktuelle Diabetes-Tech Übersicht – Stand 21. Oktober 2026 – findet ihr hier:

https://www.diabetes-kids.de/diabetes-tech-ueberblick

Die Übersicht dient der Information und Orientierung. Welche Diabetes-Technik tatsächlich geeignet ist, sollte immer gemeinsam mit dem behandelnden Diabetes-Team entschieden werden.