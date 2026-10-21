Unsere interaktive Diabetes-Tech-Übersicht ist auf Version 102 mit Stand 21. Oktober 2026 aktualisiert. Gegenüber der vorherigen Version sind vor allem diese Neuerungen hinzugekommen:
- Mint von Beta Bionics: Die neue schlauchlose Patchpumpe ergänzt den Bereich „Pumpen & AID Zukunft“. Die Pumpe besitzt bereits eine FDA-Zulassung; der vorgesehene AID-Algorithmus befindet sich noch im Zulassungsverfahren.
- Tubeless Tandem Mobi: Auch die geplante schlauchlose Trageoption der Mobi ist jetzt mit eigener Produktkarte und Bild vertreten.
- Libre Duo 10 Day: Die US-Zulassung für den kombinierten Glukose-Keton-Sensor ist ergänzt. Der Deutschlandstart bleibt offen.
- MiniMed Go: Der künftig zusätzliche Instinct Go Sensor ist aufgenommen. Die Deutschlandverfügbarkeit dieser Kombination ist noch nicht bestätigt.
- Medtrum: Neu sind Hinweise zur kommenden 300-Einheiten-Variante.
Mit dem AID-Systemfinder könnt ihr die Auswahl gezielt eingrenzen – beispielsweise nach Alter, Pumpentyp, Sensor, täglichem Insulinbedarf oder Wasserschutz. So lassen sich interessante Systeme schneller miteinander vergleichen.
👉 Die aktuelle Diabetes-Tech Übersicht – Stand 21. Oktober 2026 – findet ihr hier:
https://www.diabetes-kids.de/diabetes-tech-ueberblick
Die Übersicht dient der Information und Orientierung. Welche Diabetes-Technik tatsächlich geeignet ist, sollte immer gemeinsam mit dem behandelnden Diabetes-Team entschieden werden.
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