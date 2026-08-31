Vier Tage voller Herz - Erste Stimmen zum Diabetes-Kids Sommertreff 2026

Vom 27. bis 30. August 2026 fand unser drittes Diabetes-Kids Sommertreff im Ferienparadies Pferdeberg in Duderstadt statt. Es war wieder ein voller Erfolg!

Dort ging es nicht natürlich nur ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.

Dieses Mal haben über 210 Personen bzw. 67 Familien daran teilgenommen.

Aufgrund der überwältigend positiven Resonanz vor Ort haben wir sofort beschlossen, dieses Event im nächsten Jahr zu wiederholen.

Der nächste Sommertreff wird also vom 24.-27. Juni 2027 (4 Tage) stattfinden.

Die Anmeldung wird in Kürze unter https://www.diabetes-kids.de/sommertreff-2027 möglich sein.

Erste Stimmen der Teilnehmer:

Hallo, wir sind schon ein bisschen früher losgefahren und möchten uns von Herzen bei der gesamten Crew und dem ganzen Team von Diabetes-Kids bedanken. ❤️

Die Organisation war wirklich großartig und wir sind unglaublich dankbar für dieses schöne und bereichernde Erlebnis. Gerade für uns als neue Familie, die noch dabei ist, mit der Diagnose zu lernen und ihren Weg zu finden, war dieses Treffen eine ganz besondere Erfahrung. Mein Sohn fand es großartig! Es hat uns sehr geholfen, viele neue Eindrücke, Erfahrungen und auch Mut mitzunehmen. Wir wünschen euch allen eine gute und entspannte Heimreise und hoffen sehr, dass wir uns bei einer nächsten Gelegenheit wiedersehen! ❤️

Die Organisation war wirklich großartig und wir sind unglaublich dankbar für dieses schöne und bereichernde Erlebnis. Gerade für uns als neue Familie, die noch dabei ist, mit der Diagnose zu lernen und ihren Weg zu finden, war dieses Treffen eine ganz besondere Erfahrung. Mein Sohn fand es großartig! Es hat uns sehr geholfen, viele neue Eindrücke, Erfahrungen und auch Mut mitzunehmen. Wir wünschen euch allen eine gute und entspannte Heimreise und hoffen sehr, dass wir uns bei einer nächsten Gelegenheit wiedersehen! ❤️ Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen verabschieden, die wir nicht mehr gesehen haben. Es war wieder mal unfassbar schön und es heißt für hoffentlich nicht lang auf Wiedersehen, bis wir unsere große Familie, die Diabetes Kids, wieder sehen.

Was für ein tolles Wochenende mit den Diabetes-Kids! 💙🥰

Vielen Dank für die vielen schönen Momente, das Lachen, die tollen Gespräche und die wunderbare gemeinsame Zeit. Es war einfach rundum schön! 🫶

Ein ganz besonderer Dank geht an Tina für die traumhafte Tiefenentspannung – das war wirklich Balsam für Körper und Seele. 🧘‍♀️✨

Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an die gesamte Crew! ❤️ Ihr habt dieses Wochenende mit so viel Herz, Engagement und guter Laune zu etwas ganz Besonderem gemacht. Danke, dass ihr alle dabei wart und dieses Wochenende so unvergesslich gemacht habt! 🥰💙

Vielen Dank für die vielen schönen Momente, das Lachen, die tollen Gespräche und die wunderbare gemeinsame Zeit. Es war einfach rundum schön! 🫶 Ein ganz besonderer Dank geht an Tina für die traumhafte Tiefenentspannung – das war wirklich Balsam für Körper und Seele. 🧘‍♀️✨ Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an die gesamte Crew! ❤️ Ihr habt dieses Wochenende mit so viel Herz, Engagement und guter Laune zu etwas ganz Besonderem gemacht. Danke, dass ihr alle dabei wart und dieses Wochenende so unvergesslich gemacht habt! 🥰💙 Vielen Dank für die schönen entspannten Tage und hoffentlich bis nächstes Jahr.

Wir sind gut zu Hause angekommen und bedanken uns für das tolle Wochenende 😄Es war wie immer wunderschön und bereichernd, Danke für Diabetes-Kids! Danke an Michael und seine Crew und ein extra Dank an Tina für die wundervolle Erfahrung mit der Tiefenentspannung😊Kommt alle gut nach Hause und bis nächstes Jahr 🤗

Danke für Alles🤗

Vielen Dank auch von uns für euren Einsatz, die tollen Veranstaltungen und Aktionen. Kommt gut nach Hause und hoffentlich bis zum nächsten Mal 👋

Wir danken auch von ganzem Herzen für die schöne und tatsächlich entspannte Zeit! Wir haben seit Langem wieder so etwas wie Leichtigkeit gefühlt, was im Alltag so oft komplett verloren geht. Danke für diesen großartigen Einsatz! Bis hoffentlich nächstes Jahr!

Es war zwar das erste Mal dass wir dabei waren, aber es ist nicht zum letzten Mal. Ich möchte nächstes Jahr nochmal hinfahren!

Herzlichen Dank mal wieder für die gemeinsame Zeit und den wertvollen Austausch! ☀️🍀😇

Wir sind auch wieder gut zu Hause angekommen und auch von uns ein herzliches Dankeschön an die Crew und an alle für die schöne Zeit. Es war wie jedes Mal sehr bereichernd und eine Zeit zum auftanken 💖

💙 Vier Tage Diabetes-Kids, vier Tage voller Herz, Freude und unvergesslicher Momente! 🥰

Was für wunderschöne Tage liegen hinter uns! Tage voller Lachen, gemeinsamer Erlebnisse, toller Gespräche, neuer Begegnungen und ganz viel Zusammenhalt. 🫶💙

Ein ganz besonderer Dank geht an Michael Bersch und sein großartiges Diabetes-Kids-Team. ❤️

Ihr schafft es immer wieder, etwas ganz Besonderes auf die Beine zu stellen. Man merkt in jedem Moment, wie viel Herzblut, Zeit, Energie und Liebe in eurer Arbeit steckt. Ihr schenkt den Kindern und Familien nicht einfach nur ein paar schöne Tage, ihr schenkt ihnen Gemeinschaft, Verständnis, Freundschaften, Mut und Erinnerungen, die bleiben. 🥹💙 Ein ganz besonderes Dankeschön geht auch an Tina und ihrem wundervollen Sohn Milo und ihren Entspannungskurs. 🧘‍♀️✨ Diese Zeit zum Runterkommen, Durchatmen und einfach mal Abschalten war etwas ganz Besonderes. Deine / eure ruhige und liebevolle Art hat uns unglaublich gutgetan, es ist Balsam für Körper, Seele und Herz. ❤️ Und natürlich ein riesiges DANKESCHÖN an die komplette Crew! 🙏❤️

Danke für eure Geduld, eure Herzlichkeit, eure gute Laune und für all die kleinen und großen Dinge, die diese vier Tage so besonders gemacht haben.

Danke auch an alle die Vorträge gehalten haben. Für E... und auch für uns als Familie sind diese Tage mehr als nur ein schönes Wochenende. Sie zeigen uns immer wieder, dass wir nicht alleine sind und dass aus einer Gemeinschaft etwas ganz Wundervolles entstehen kann. 💙🫶 Wir nehmen ganz viele schöne Erinnerungen, viele Umarmungen, ein lachendes Herz und hoffentlich auch die eine oder andere neue Freundschaft mit nach Hause. 🥰 Danke, Michael. Danke Tina. Danke an das gesamte Diabetes-Kids-Team. Danke, dass ihr diese besondere Gemeinschaft mit so viel Liebe am Leben haltet. ❤️💙

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Wiedersehen! 🥰🫶in dieser Mega Jugendherberge.

Von Herzen DANKE für vier unvergessliche Tage! 💙❤️

Was für wunderschöne Tage liegen hinter uns! Tage voller Lachen, gemeinsamer Erlebnisse, toller Gespräche, neuer Begegnungen und ganz viel Zusammenhalt. 🫶💙 Ein ganz besonderer Dank geht an Michael Bersch und sein großartiges Diabetes-Kids-Team. ❤️ Ihr schafft es immer wieder, etwas ganz Besonderes auf die Beine zu stellen. Man merkt in jedem Moment, wie viel Herzblut, Zeit, Energie und Liebe in eurer Arbeit steckt. Ihr schenkt den Kindern und Familien nicht einfach nur ein paar schöne Tage, ihr schenkt ihnen Gemeinschaft, Verständnis, Freundschaften, Mut und Erinnerungen, die bleiben. 🥹💙 Ein ganz besonderes Dankeschön geht auch an Tina und ihrem wundervollen Sohn Milo und ihren Entspannungskurs. 🧘‍♀️✨ Diese Zeit zum Runterkommen, Durchatmen und einfach mal Abschalten war etwas ganz Besonderes. Deine / eure ruhige und liebevolle Art hat uns unglaublich gutgetan, es ist Balsam für Körper, Seele und Herz. ❤️ Und natürlich ein riesiges DANKESCHÖN an die komplette Crew! 🙏❤️ Danke für eure Geduld, eure Herzlichkeit, eure gute Laune und für all die kleinen und großen Dinge, die diese vier Tage so besonders gemacht haben. Danke auch an alle die Vorträge gehalten haben. Für E... und auch für uns als Familie sind diese Tage mehr als nur ein schönes Wochenende. Sie zeigen uns immer wieder, dass wir nicht alleine sind und dass aus einer Gemeinschaft etwas ganz Wundervolles entstehen kann. 💙🫶 Wir nehmen ganz viele schöne Erinnerungen, viele Umarmungen, ein lachendes Herz und hoffentlich auch die eine oder andere neue Freundschaft mit nach Hause. 🥰 Danke, Michael. Danke Tina. Danke an das gesamte Diabetes-Kids-Team. Danke, dass ihr diese besondere Gemeinschaft mit so viel Liebe am Leben haltet. ❤️💙 Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Wiedersehen! 🥰🫶in dieser Mega Jugendherberge. Von Herzen DANKE für vier unvergessliche Tage! 💙❤️ M... war heute morgen ganz traurig, dass wir schon nach Hause fahren ☺️ Es war ein sehr schönes Wochenende mit vielen Informationen, loslassen können, Mut machen, Spiel und Spaß! Und vor allem eine super sympathische Crew die alles top organisiert hatte.

Es war unser erstes Mal, aber hoffentlich nicht das letzte Mal ☺️

Es war unser erstes Mal, aber hoffentlich nicht das letzte Mal ☺️ Vielen lieben Dank für dieses tolle Wochenende! Das erste Mal zu fühlen und erleben nicht alleine zu sein! Danke an die liebevolle und super nette Crew! Ihr habt das wirklich so schön und mit so viel Herz und Liebe gemacht! Danke für den offenen Austausch und total netten Begegnungen!🩷 Liebe Grüße

Auch von uns noch einmal vielen lieben Dank an alle und natürlich besonders an die Crew! Es waren ganz besondere vier Tage ☀️

Vielen Dank für so viel Engagement und Liebe die ihr da rein steckt 🥹❤️ Wir sind unendlich dankbar für diese Erfahrung und M... möchte unbedingt nächstes Jahr wieder kommen und ihre Geschwister mitbringen 🤗

Es war wieder mal ein sehr schönes Treffen 💛 wir sind nun das 3. Mal dabei und freuen uns schon aufs nächste Jahr! Danke an die Crew und an alle die wir kennenlernen durften 🙃

Es tat mal wieder sehr gut und erfährt immer wieder etwas Neues/ /Interessantes Nützliches.. Vielen lieben Dank für die ganze Organisation!! Schön dass ihr sowas auf die Beine stellt..

Es sind schon so viele schöne und treffende Worte gesagt worden, denen wir uns von Herzen anschließen möchten.💕

Wir sind auch gleich zuhause angekommen und bedanken uns für die wunderbare Zeit! 💚 Wir sind sehr dankbar, dass die ganze Familie mit am Start sein konnte und freuen uns aufs nächste Mal!

Wir ... fühlen uns super leicht und dankbar für das erlebte. ... es war unsere erste Reise oder Event in diesem newbie/ersten Diabetes Jahr von M..., wo wir alle so entspannt waren und sehr selten an Diabetes gedacht haben - auch weil ihre Werte magischerweise so gut wie nie waren. 🪄

M... fühlte sich total wohl und "zu Hause" in dieser Dia-Community, ohne Neugier/Druck von Aussen... und damit können wir sagen - es hat sich völlig gelohnt zu kommen, unser Kind so froh zu sehen und unsere Seelen zu erholen. 😅 Mega-Dank an Michael, Diabetes-Kids und alle Beteiligten... es war toll mit euch und wir treffen uns sicherlich wieder - manche schon bei ConT1 in Frankfurt in 2 Wochen - und dann bei allen anderen Dia-Events die noch kommen. 😎💙

M... fühlte sich total wohl und "zu Hause" in dieser Dia-Community, ohne Neugier/Druck von Aussen... und damit können wir sagen - es hat sich völlig gelohnt zu kommen, unser Kind so froh zu sehen und unsere Seelen zu erholen. 😅 Mega-Dank an Michael, Diabetes-Kids und alle Beteiligten... es war toll mit euch und wir treffen uns sicherlich wieder - manche schon bei ConT1 in Frankfurt in 2 Wochen - und dann bei allen anderen Dia-Events die noch kommen. 😎💙 Wir ... möchten uns herzlich für die schöne Zeit bedanken. Ein großes Dankeschön an die super Organisation, die informativen Vorträge und die vielen neuen Begegnungen.

Es wurden schon viele schöne, liebevolle und passende Worte geschrieben und gefunden. Wir möchten uns denen anschließen. Vielen lieben Dank für die informativen Vorträge und die schönen Gesprächsrunden. Danke, für die gute Organisation und das tolle Programm für die Kinder. Noah ist super begeistert von dem Angebot dort. Die Katheter Challenge war sein persönliches Highlight. Danke Andrea und Sandra. Wir wünschen euch allen einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die neue Woche und bis zur nächsten Freizeit ,

All den tollen Worten können L... und ich uns aus vollem Herzen anschließen ❤️. Wir sind euch unendlich dankbar für dieses wunderschöne Wochenende, in das soviel Engagement, Leidenschaft, Liebe,… gesteckt wurde. Alles Gute für euch und hoffentlich bis bald!

Vielen Dank für das schöne Wochenende! Wir sind nun auch wieder Zuhause! Es war das erste, aber sicherlich nicht das letzte Mal!

Wir waren sehr beeindruckt von der großartigen Organisation. Es steckt soooo viel Herz drin und wir sind sehr dankbar für eine großartige Diafamilie.

Vielen Dank nochmal an Michael, die Crew und einen Dank für all die informativen und interessanten Gespräche mit anderen Eltern. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.

Bei uns steht morgen der Quartalstermin in der Klinik an und L... sagte vorhin "Mama, nach dem Diabetescamp fühle ich mich mutig für das Blutabnehmen morgen" 🥹 Also auch von uns ein riesengroßes Dankeschön! Die größte Überraschung war für mich die Jugend-Crew, die auf eine unglaublich sympathische und bereichernde Weise zwischen den Kindern und den Eltern vermittelt hat. Einfach nur Danke ♥️

Da schon alles gesagt wurde , bleibt uns nicht anderes , als uns den Worten der anderen anzuschließen und uns für dieses wunderbare wochende und euer Engagement zu bedanken 🫶🏻

Wir möchten uns ebenfalls ganz herzlich für eure Herzlichkeit, Offenheit, Flexibilität und die wunderbare Organisation bedanken!!!

Wir schließen uns dem ganzen was schon gesagt wirde an. Es war wirklich toll. L... möchte auch auf jedenfall wiederkommen unter hat eben ganz alleine den Sensor gewechselt🙂.

Wir sind auch gut angekommen und es wurde alles schon gesagt. Wir versuchen die Leichtigkeit, die wir durch euch bekommen haben mit in den Alltag zu nehmen. Großen Dank auch noch mal an die Jugend Crew ❤️😎👍

Wir möchten uns auch bedanken... Vielen Dank an Michael und das ganze Team, waren zum zweiten Mal dabei. Wir haben unsere Tochter kaum gesehen 🫣 immer unterwegs, Werte waren top, sie hat alles selbstständig gemacht. Hier zu Hause hoffe ich dass es so weiter geht!!!

Vielen Dank auch von uns: für den Austausch, das Fachwissen, das nette Zusammensein, Sorgen teilen und ganz wichtig Gleichgesinnten zu haben und zu wissen man ist nicht alleine! Man hat den Kindern den Spaß und Gelassenheit auf dem Gelände angesehen und diese kurze Unbeschwertheit stärkt den Kindern ungemein. Wir sind gerne auch nächstes Jahr wieder dabei, vielleicht sieht man sich auf der Con-T1-2026 in Frankfurt?

Vielen Dank an alle für die besonderen und leichten Tage.

Es ist unglaublich, wie gestärkt und leicht man aus den Diabetes Kids Events herausgeht. Sei es durch tolle Gespräche, fachlichen Input, die wunderbare Tiefenentspannung von Tina 💜, oder einfach das Gefühl, nicht alleine zu sein und verstanden zu werden. Nicht nur die Kinder, sondern auch wir Erwachsenen profitieren dermaßen.

Unser Team vor Ort

Hier noch der Diabetes-Kids Sommertreff 2026 Song:

Kommentar von Diabetes-Kids:

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns:



Bei unserer unfassbar tollen Crew, die mit ihrem großen ehrenamtlichen Einsatz dieses Event erst möglich gemacht haben.

Bei Kathi Korn, die auf dem Treffen ihr Mutmachbuch vorgestellt hat und mit den Kids ein Rundlauf Tischtennis Tournier veranstaltet hat.

Beim Ferienparadies Pferdeberg,das uns bestens versorgt und beherbergt hat.

Und nicht zuletzt auch bei unseren Sponsoren Dexcom, Minimed, Mediq Diabetes , myliufe Diabetes Care, Insulet und Abbott Diabetes Care.

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal

Eure Familie Bertsch /

Susann, Carolin, Dominic, Marius, Tanja, Matilda, Louis und Michael

www.Diabetes-Kids.de

Unsere Platin Sponsoren und Kooperationspartner:​