Diabetes-Kids Patenprogramm: Ihr müsst den Weg mit Typ-1-Diabetes nicht alleine gehen

Dein Browser unterstützt die Wiedergabe dieses Videos leider nicht. Von Herzen Danke an Conny Doll für dieses wunderbare Video. Du bringst damit sehr schön auf den Punkt, worum es bei unserem Patenprogramm geht: Erfahrungen teilen, Mut machen und Familien ein Stück auf ihrem Weg begleiten. Mit freundlicher Genehmigung ©zuckerschockconny

Manche Fragen rund um Typ-1-Diabetes beantwortet ein Arzt oder eine Diabetesberatung. Und dann gibt es die Fragen, bei denen es einfach gut tut, mit jemandem zu sprechen, der genau weiß, wie sich das anfühlt.

Genau dafür gibt es das Diabetes-Kids Patenprogramm. Unsere Paten und Elternpaten kennen Typ-1-Diabetes aus ihrem eigenen Leben und möchten ihre Erfahrungen an Kinder, Jugendliche und Familien weitergeben – persönlich, unkompliziert und auf Augenhöhe.

Vielleicht gibt es jemanden ganz in Eurer Nähe

Gerade nach einer Diabetesdiagnose tauchen unzählige Fragen auf: Wie klappt das mit Schule oder Kindergarten? Wie geht man mit nächtlichen Alarmen um? Was ist mit Sport, Klassenfahrten, Urlaub oder Übernachtungen bei Freunden? Wie viel Verantwortung kann und soll ein Kind schon selbst übernehmen? Und wie schafft man es als Familie, dass der Diabetes zwar dazugehört, aber nicht das ganze Leben bestimmt?

Natürlich gibt es darauf nicht die eine richtige Antwort. Aber es kann unglaublich hilfreich sein, mit jemandem zu sprechen, der viele dieser Situationen selbst erlebt hat.

Genau hier können unsere Paten helfen – mit persönlichen Erfahrungen, einem offenen Ohr und manchmal auch einfach mit der beruhigenden Erkenntnis: Andere Familien kennen diese Situation ebenfalls.

Unsere Diabetes-Kids Paten Diabetes-Kids Paten sind Erwachsene, die selbst bereits als Kinder oder Jugendliche an Typ-1-Diabetes erkrankt sind und heute auf viele Jahre eigener Erfahrung mit der Erkrankung zurückblicken können. Besonders für Kinder und Jugendliche kann es Mut machen, jemanden kennenzulernen, der selbst mit Typ-1-Diabetes groß geworden ist und zeigen kann: Auch mit Typ-1-Diabetes kann ich meinen eigenen Weg gehen, reisen, Sport treiben, einen Beruf ausüben, eine Familie gründen und meine persönlichen Ziele verwirklichen. Dabei geht es nicht darum, medizinische Ratschläge oder Therapieempfehlungen zu geben. Im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen und der Austausch auf Augenhöhe.

Unsere Diabetes-Kids Elternpaten Elternpaten kennen den Diabetesalltag aus einer anderen, ebenso wichtigen Perspektive. Sie sind Mütter oder Väter eines Kindes mit Typ-1-Diabetes und haben selbst erlebt, welche Fragen, Sorgen und Veränderungen eine Diagnose für die ganze Familie mit sich bringt. Gerade nach der Diagnose hilft es vielen Eltern sehr, mit jemandem sprechen zu können, der diese Situation nicht nur aus Büchern oder Schulungen kennt, sondern selbst erlebt hat. Elternpaten können zuhören, Mut machen, eigene Erfahrungen weitergeben und praktische Tipps für den Familienalltag teilen. Manchmal hilft schon ein Satz wie: „Ja, das kennen wir. Bei uns war das am Anfang genauso.“

So findet Ihr einen Paten oder Elternpaten

Auf unserer Diabetes-Kids Patenkarte könnt Ihr sehen, welche Paten und Elternpaten in Eurer Region leben.

Vielleicht findet Ihr jemanden ganz in Eurer Nähe – oder einen Paten, dessen persönliche Erfahrungen besonders gut zu Eurer Situation passen.

Wenn Ihr einen passenden Paten gefunden habt, könnt Ihr über Diabetes-Kids eine Kontaktanfrage stellen.

Die privaten Kontaktdaten unserer Paten werden dabei nicht öffentlich angezeigt. Der gewünschte Pate erhält Eure Anfrage und kann anschließend entscheiden, wie der weitere Kontakt stattfinden soll – beispielsweise per E-Mail, Telefon, Videocall oder bei einem persönlichen Treffen.

Und vielleicht möchtest gerade Du selbst Pate werden?

Unser Patenprogramm kann nur funktionieren, wenn Menschen bereit sind, ihre eigenen Erfahrungen weiterzugeben.

Deshalb suchen wir weiterhin engagierte Diabetes-Kids Paten und Elternpaten, die Kinder, Jugendliche oder andere Familien ein Stück auf ihrem Weg begleiten möchten.

Besonders gesucht: Paten in Regionen mit noch wenigen Kontakten Unsere aktuelle Patenkarte zeigt, dass wir in vielen Regionen bereits gut vertreten sind. Es gibt aber weiterhin Gebiete, in denen Familien bislang keinen oder nur wenige Paten in ihrer Nähe finden. Besonders freuen wir uns deshalb über neue Paten und Elternpaten aus: Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Teilen von Sachsen-Anhalt

ländlichen Regionen in Sachsen

Nord- und Ostbayern

sowie weiteren ländlichen Regionen im Norden und Osten Deutschlands Natürlich freuen wir uns aber über jede Bewerbung. Je dichter unser Patennetz wird, desto größer ist die Chance, dass Familien einen passenden Ansprechpartner auch direkt in ihrer Nähe finden.

Wer kann Diabetes-Kids Pate werden?

Als Diabetes-Kids Pate solltest Du:

selbst Typ-1-Diabetes haben,

bereits im Kindes- oder Jugendalter erkrankt sein,

seit mindestens 10 Jahren mit Typ-1-Diabetes leben,

mit Typ-1-Diabetes leben, mindestens 21 Jahre alt sein,

sein, Deinen Diabetes grundsätzlich akzeptiert haben und im Alltag überwiegend gut damit zurechtkommen,

mit Deinem privaten und beruflichen Leben überwiegend zufrieden sein und

bereit sein, gelegentlich und unentgeltlich Kinder, Jugendliche oder deren Familien mit Deinen persönlichen Erfahrungen zu unterstützen.

Es geht dabei ausdrücklich nicht darum, ständig erreichbar zu sein oder regelmäßige Termine übernehmen zu müssen.

Manchmal entsteht ein längerer Kontakt – manchmal hilft einer Familie bereits ein einziges gutes Gespräch.

Wer kann Diabetes-Kids Elternpate werden?

Als Elternpaten suchen wir insbesondere Mütter und Väter,

deren Kind spätestens im Alter von 13 Jahren an Typ-1-Diabetes erkrankt ist,

an Typ-1-Diabetes erkrankt ist, die bereits mindestens drei Jahre Erfahrung mit Typ-1-Diabetes im Familienalltag haben,

mit Typ-1-Diabetes im Familienalltag haben, die die Erkrankung ihres Kindes grundsätzlich akzeptiert haben und inzwischen überwiegend gut damit umgehen können,

die Verständnis für die Sorgen und Herausforderungen anderer Familien mitbringen und

bereit sind, ihre Erfahrungen gelegentlich und unentgeltlich weiterzugeben.

Auch gute Fremdsprachenkenntnisse sind sehr willkommen. Dadurch können vielleicht auch Familien unterstützt werden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Was ein Pate nicht ist Unsere Diabetes-Kids Paten und Elternpaten geben ihre persönlichen Erfahrungen weiter. Sie sind in dieser Funktion keine medizinischen Berater und geben keine individuellen Therapieempfehlungen. Der Austausch mit einem Paten ersetzt daher selbstverständlich nicht die medizinische Beratung und Behandlung durch das zuständige Diabetes-Team.

Erfahrung weiterzugeben kann unglaublich wertvoll sein

Wer schon einige Jahre mit Typ-1-Diabetes lebt, vergisst manchmal, wie überwältigend die erste Zeit sein konnte.

Viele Dinge, die heute selbstverständlich erscheinen, waren damals neu, ungewohnt oder vielleicht sogar beängstigend.

Genau deshalb sind diese Erfahrungen für andere Kinder, Jugendliche und Eltern so wertvoll.

Vielleicht kannst Du einem Kind zeigen,

dass mit Typ-1-Diabetes fast alles möglich ist.

Oder Du kannst als Mutter oder Vater einer anderen Familie vermitteln:

„Ihr seid damit nicht alleine.

Wir kennen diesen Weg.“

Wenn Ihr selbst keinen Paten benötigt und auch nicht Pate oder Elternpate werden könnt, könnt Ihr uns trotzdem helfen:

Erzählt anderen Familien und Menschen mit Typ-1-Diabetes von unserem Patenprogramm und teilt diesen Aufruf.

Jeder zusätzliche Kontakt kann dazu beitragen, dass genau dort Unterstützung entsteht, wo sie gerade gebraucht wird.

Diabetes-Kids.de – gemeinsam sind wir stärker.