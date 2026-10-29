Gemeinsam sind wir stärker: 4.863 Mitglieder im kostenlosen Diabetes-Kids Mitgliederbereich! 💙
Hinter jeder Mitgliedschaft stehen Menschen, Geschichten und Erfahrungen. Unser Sommertreff zeigt, was Diabetes-Kids ausmacht: Aus Online-Kontakten werden echte Begegnungen, aus Begegnungen Freundschaften und aus vielen Einzelnen eine starke Gemeinschaft.
Weil Austausch den Unterschied macht
Ob die Diagnose gerade erst gestellt wurde oder ihr schon lange mit Typ-1-Diabetes lebt: Viele Fragen lassen sich leichter mit Menschen besprechen, die Ähnliches erleben. Der Diabetes-Kids Mitgliederbereich bringt Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien zusammen – online und vielleicht sogar direkt um die Ecke.
Hier könnt ihr euch gegenseitig Tipps geben, Mut machen, Erfahrungen teilen und Freundschaften knüpfen.
Das erwartet euch im Mitgliederbereich
Familien in eurer Nähe finden
Entdeckt auf unserer Mitgliederkarte, ob weitere Familien in eurer Region leben. Die Karte lässt sich auch vor der Mitgliedschaft ansehen; für geschützte Profildetails ist eine Freischaltung erforderlich.
Mitglieder kennenlernen
In der Mitgliederliste könnt ihr nach anderen Familien suchen und mit freigeschalteten Mitgliedern in Kontakt treten.
Persönlich austauschen
Im geschlossenen Mitgliederforum und über private Nachrichten lassen sich auch persönliche Themen abseits der Öffentlichkeit besprechen.
Erfahrungen teilen
Von Kindergarten, Schule und Klassenfahrt bis zu CGM, Insulinpumpe und Pubertät: Profitiert vom Wissen und den Erfahrungen anderer Familien.
Ein eigenes Profil gestalten
Erzählt etwas über euch und nutzt die persönlichen Community-Funktionen wie Tagebuch, Fotoalbum, Gästebuch und Pinnwand.
Aus der Gemeinschaft informiert bleiben
Der Mitglieder-Newsletter hält euch über wichtige Community-Themen und Angebote auf dem Laufenden. Er kann jederzeit abbestellt werden, ohne die Mitgliedschaft zu beenden.
Vielleicht wohnen andere Diabetes-Kids ganz in eurer Nähe!
Schaut auf die Mitgliederkarte und entdeckt mögliche Kontakte in eurer Region. Für den direkten Austausch mit Mitgliedern könnt ihr anschließend die kostenlose Mitgliedschaft beantragen.Jetzt Mitgliederkarte öffnen ↗
Geschützt und kostenlos
Jeder Aufnahmeantrag wird von Diabetes-Kids persönlich geprüft. Vollständige Mitgliederprofile und private Nachrichten sind nicht öffentlich für Suchmaschinen zugänglich, sondern nur für eingeloggte und freigeschaltete Mitglieder.
So werdet ihr Mitglied
Registrieren
Erstellt zunächst euer kostenloses Benutzerkonto, sofern noch nicht vorhanden.
Profil ergänzen
Tragt die notwendigen Angaben in eurem Profil ein.
Aufnahme beantragen
Nutzt den Link „Aufnahmeantrag“ im Gemeinschaftsmenü. Nach der manuellen Prüfung werdet ihr per E-Mail informiert.
Gemeinsam ist vieles leichter. 💙
4.863 Mitglieder – und vielleicht bald auch ihr!
Werdet Teil einer Gemeinschaft, die versteht, verbindet und unterstützt.
Mitgliederstand: 29. Oktober 2026 · Fragen?
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