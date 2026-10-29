Gemeinsam sind wir stärker: 4.863 Mitglieder im kostenlosen Diabetes-Kids Mitgliederbereich! 💙

Andere Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes kennenlernen, Erfahrungen teilen und Kontakte in eurer Nähe finden – kostenlos und in einer starken Gemeinschaft.

Hinter jeder Mitgliedschaft stehen Menschen, Geschichten und Erfahrungen. Unser Sommertreff zeigt, was Diabetes-Kids ausmacht: Aus Online-Kontakten werden echte Begegnungen, aus Begegnungen Freundschaften und aus vielen Einzelnen eine starke Gemeinschaft.

Weil Austausch den Unterschied macht

Ob die Diagnose gerade erst gestellt wurde oder ihr schon lange mit Typ-1-Diabetes lebt: Viele Fragen lassen sich leichter mit Menschen besprechen, die Ähnliches erleben. Der Diabetes-Kids Mitgliederbereich bringt Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien zusammen – online und vielleicht sogar direkt um die Ecke.

Hier könnt ihr euch gegenseitig Tipps geben, Mut machen, Erfahrungen teilen und Freundschaften knüpfen.