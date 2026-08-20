Diabetes Games 2026: Sport, Gemeinschaft und ganz viel Mut 🏅 - Ein Artikel im Blick-Aktuell

Mehr als 200 Kinder mit Typ-1-Diabetes aus verschiedenen Ländern kamen bei den Diabetes Games 2026 in Arnheim zusammen. Mit dabei: die siebenjährige Helene aus Rheinbach als Teil des deutschen Teams von Diabetes-Kids. Beim Kickboxen, Karate und Schwimmen konnte sie erleben, dass Typ-1-Diabetes sportlichen Ehrgeiz und jede Menge Spaß nicht ausbremsen muss.

BLICK aktuell berichtet über Helenes besonderen Tag, die Begegnungen mit anderen Kindern und eine wichtige Erkenntnis: Sie ist mit ihrem Diabetes alles andere als allein.

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