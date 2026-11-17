Diabetes-Coach, Diabetesberater, Diabetes-Lotse, Diabetes-Nanny oder Diabetescoach DDG: Rund um Typ-1-Diabetes gibt es zahlreiche Bezeichnungen für Menschen, die Familien unterstützen. Doch welche Ausbildung steckt dahinter? Und wer darf eigentlich welche Leistungen anbieten? Wir erklären die wichtigsten Unterschiede.

Diabetes-Coach: Eine nicht geschützte Berufsbezeichnung

Immer häufiger begegnen Familien Angeboten von sogenannten Diabetes-Coaches. Sie versprechen Unterstützung beim Diabetesmanagement, im Familienalltag, bei Ernährungsfragen oder beim Umgang mit der psychischen Belastung durch die Erkrankung.

Was viele nicht wissen: Die allgemeine Bezeichnung „Diabetes-Coach“ ist in Deutschland keine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung.

Grundsätzlich kann sich also auch jemand ohne medizinische Ausbildung so nennen.

Das bedeutet nicht, dass entsprechende Angebote grundsätzlich schlecht sein müssen. Allerdings sollten Eltern genauer hinschauen, welche fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen tatsächlich vorhanden sind.

Ein privates Coaching-Zertifikat ist nicht automatisch mit einer diabetologischen Fachausbildung vergleichbar.

Medizinische und diabetologische Fachqualifikationen

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) bietet verschiedene aufeinander aufbauende Weiterbildungen an.

Diabetesassistent/in DDG

Diese Weiterbildung richtet sich an Personen mit geeigneter beruflicher Vorqualifikation im Gesundheitsbereich.

Sie umfasst 200 Unterrichtseinheiten Theorie sowie 160 Stunden Praxis.

Der Schwerpunkt liegt auf der Begleitung und Schulung von Menschen mit Typ-2-Diabetes. Grundlagen und Anleitungen zu Typ-1-Diabetes gehören ebenfalls dazu.

Diabetesberater/in DDG

Diese weiterführende Ausbildung umfasst 520 Unterrichtseinheiten Theorie und 560 Stunden Praxis.

Diabetesberaterinnen und Diabetesberater DDG verfügen über umfangreiche Kenntnisse in der Diabetologie und unterstützen Menschen mit unterschiedlichen Diabetesformen bei Schulung, Beratung und Therapieumsetzung.

Besonders interessant für Familien: Im Rahmen der Ausbildung kann eine Vertiefung zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen gewählt werden.

Diabetescoach DDG

Diese Zusatzqualifikation richtet sich an bereits ausgebildete Diabetesberaterinnen und Diabetesberater DDG mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung.

Zusätzlich sind 75 Fortbildungspunkte innerhalb der letzten drei Jahre und eine sechsmonatige Fortbildung mit insgesamt 240 Unterrichts-, Praxis- und Transferstunden erforderlich.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem lösungsorientierte Gesprächsführung, die Bewältigung schwieriger Therapiesituationen und die Förderung der Selbstständigkeit von Menschen mit Diabetes.

Ein Diabetescoach DDG verfügt somit über eine wesentlich umfangreichere diabetologische Qualifikation als jemand, der lediglich einen privaten Diabetes-Coaching-Kurs absolviert hat.

Weitere Informationen: Deutsche Diabetes Gesellschaft – Diabetescoach DDG

Diabetes-Lotsen und Diabetes Guides DDF

Eine andere Form der Unterstützung kommt aus der organisierten Diabetes-Selbsthilfe.

Diabetes-Lotsen beziehungsweise Diabetes Guides helfen Menschen mit Diabetes dabei, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, Ansprechpartner zu finden und alltägliche Herausforderungen zu bewältigen.

Für die Qualifikation Diabetes Guide DDF gibt es eine strukturierte Fortbildung der Deutschen Diabetes Föderation. Sie umfasst nach Angaben des Landesverbands Thüringen vier Schulungswochenenden.

Zu den Inhalten gehören unter anderem Diabetes-Grundwissen, Gesprächsführung, Sozialrecht, Gesundheitskompetenz und Unterstützung im Selbstmanagement.

Die Bezeichnung „Diabetes-Lotse“ wird allerdings auch von anderen Selbsthilfeorganisationen und Schulungsprojekten verwendet. Deshalb muss jeweils geprüft werden, welche Ausbildung konkret absolviert wurde.

Diabetes Guides und Lotsen sind in erster Linie Wegbegleiter und Ansprechpartner in der Selbsthilfe. Sie ersetzen keine medizinische Diabetesberatung.

Weitere Informationen: Diabetes Guide DDF

Diabetes-Teilhabeassistent/in (DIAB|TA)

Die Diabetikerstiftung „Mittelpunkt Mensch“ hat eine weitere Qualifizierung entwickelt: den Diabetes-Teilhabeassistenten, kurz DIAB|TA.

Das Konzept baut auf einer Diabetes-Lotsen-Qualifizierung auf und ergänzt diese um Kenntnisse zur praktischen Teilhabeassistenz.

Im Vordergrund steht die Unterstützung von Menschen mit Diabetes, damit diese möglichst selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Die 2023 eingeführte Ausbildung umfasst mehrere Schulungsblöcke mit medizinischem Grundlagenwissen, moderner Diabetestechnologie, Selbstmanagement und Fragen der Teilhabe.

Es handelt sich um eine Qualifizierung des jeweiligen Trägers, nicht um einen DDG-Abschluss oder eine bundesweit einheitlich geregelte medizinische Berufsausbildung.

Weitere Informationen: Diabetikerstiftung „Mittelpunkt Mensch“

Diabetes-Nannies der Stiftung Dianiño

Ein besonders familiennahes Unterstützungsangebot sind die Diabetes-Nannies der Stiftung Dianiño.

Sie helfen Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes insbesondere dann, wenn besondere Belastungen oder Krisensituationen auftreten.

Dazu gehören beispielsweise:

Unterstützung nach der Diagnose oder bei familiären Notlagen

Hilfe bei der Bewältigung des Diabetesalltags

Schulungen für Kindergarten, Schule oder Angehörige

Begleitung bei seelischen und familiären Belastungen

Förderung der Teilhabe von Kindern mit Typ-1-Diabetes

Die Nannies arbeiten ehrenamtlich und in Abstimmung mit den behandelnden Diabetes-Teams.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Tätigkeit als Diabetes-Nanny und einer einheitlichen medizinischen Berufsqualifikation.

Unter den Engagierten befinden sich Menschen mit medizinischer Ausbildung, erfahrene Diabetesberaterinnen und Diabetesberater, aber auch Personen mit eigener familiärer Diabeteserfahrung.

Eine Diabetes-Nanny ist deshalb nicht automatisch eine Diabetesberaterin DDG. Für die jeweilige Tätigkeit sind ihre konkrete Qualifikation, Erfahrung und die Zusammenarbeit mit dem Diabetesteam entscheidend.

Weitere Informationen: Stiftung Dianiño

Diabetes-Begleitpersonen in Kindergarten und Schule

Viele Familien kennen außerdem Diabetes-Schulbegleiter oder Integrationskräfte.

Diese unterstützen Kinder im Kindergarten oder während des Schulbesuchs, beispielsweise beim Umgang mit Diabetes-Technik, der Organisation des Alltags und bei vereinbarten Maßnahmen der Diabetesversorgung.

Auch hier gibt es keine bundesweit einheitliche medizinische Ausbildung, die automatisch mit der Bezeichnung „Diabetes-Schulbegleiter“ verbunden wäre.

Je nach Träger, Aufgabenbereich und Bundesland können die beruflichen Voraussetzungen unterschiedlich sein.

Besonders wichtig ist deshalb, dass Begleitpersonen gründlich in die individuelle Therapie des jeweiligen Kindes eingewiesen werden, die notwendigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten geklärt sind und ein verbindlicher Notfallplan besteht.

Ein allgemeiner Diabetes-Kurs ersetzt eine solche individuelle Einweisung nicht.

Weitere spezialisierte Fachqualifikationen

Neben den genannten Angeboten gibt es weitere Zusatzqualifikationen, die für Familien relevant sein können.

Dazu gehören beispielsweise Fachpsychologinnen und Fachpsychologen DDG, die über besondere Kenntnisse zu psychischen Belastungen und Diabetes verfügen.

Auch speziell qualifizierte Pflegefachkräfte können eine wichtige Rolle in der Diabetesversorgung übernehmen.

Welche Unterstützung im Einzelfall geeignet ist, hängt von der konkreten Fragestellung und den vorhandenen fachlichen Befugnissen ab.

Diabetes-Kids Paten und Elternpaten – wertvolle Hilfe aus eigener Erfahrung

Auch bei Diabetes-Kids gibt es seit vielen Jahren ein Patenprogramm.

Unsere Diabetes-Paten sind Erwachsene, die selbst im Kindesalter an Typ-1-Diabetes erkrankt sind und seit mindestens zehn Jahren mit der Erkrankung leben.

Unsere Elternpaten sind insbesondere Mütter und Väter, die bereits mindestens drei Jahre Erfahrung mit Typ-1-Diabetes im Familienalltag gesammelt haben.

Sie unterstützen andere Familien ehrenamtlich, hören zu, geben Alltagserfahrungen weiter und machen Mut.

Das Patenprogramm ist ausdrücklich keine medizinische Beratung und auch keine diabetologische Fachausbildung.

Genau darin liegt jedoch seine besondere Stärke: Familien können von den persönlichen Erfahrungen anderer profitieren, die ähnliche Herausforderungen bereits gemeistert haben.

Weitere Informationen: Diabetes-Kids Patenprogramm

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Bezeichnung Qualifikation und Schwerpunkt Diabetesassistent/in DDG Geregelte DDG-Weiterbildung für Gesundheitsfachkräfte, Schwerpunkt Typ 2 Diabetesberater/in DDG Umfangreiche Fachweiterbildung, auch für Typ 1 und Kinder/Jugendliche Diabetescoach DDG Zusatzqualifikation für erfahrene Diabetesberater DDG Diabetes-Coach Kein einheitlicher Ausbildungsstandard Diabetes Guide DDF / Diabetes-Lotse Trägerabhängige Schulung, vor allem Selbsthilfe und Alltagsorientierung Diabetes-Teilhabeassistent/in Spezielle Qualifizierung für Teilhabe- und Alltagsunterstützung Dianiño Diabetes-Nanny Ehrenamtliche Familienhilfe; fachlicher Hintergrund kann variieren Diabetes-Schulbegleiter/in Individuelle Unterstützung in Kita und Schule; Qualifikation abhängig vom Einsatz Diabetes-Kids Pate / Elternpate Ehrenamtlicher Erfahrungsaustausch nach festgelegten Auswahlkriterien

Die Tabelle zeigt unterschiedliche Aufgabenbereiche und keine Rangfolge der Qualität.

Worauf sollten Eltern achten?

Wer Unterstützung durch einen Diabetes-Coach oder eine andere Begleitperson sucht, sollte einige grundlegende Fragen stellen:

Welche Ausbildung und welche praktischen Erfahrungen sind vorhanden? Wer hat eine eventuell angegebene Qualifikation ausgestellt? Besteht Erfahrung speziell mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes? Geht es um Erfahrungsaustausch, praktische Unterstützung oder medizinische Fachberatung? Werden die Grenzen der eigenen Qualifikation offen benannt? Erfolgt bei medizinischen Fragestellungen eine Zusammenarbeit mit dem behandelnden Diabetesteam? Welche Kosten entstehen gegebenenfalls?

Gerade bei individuell festzulegenden Insulindosierungen, Therapieänderungen oder medizinischen Komplikationen ist die fachliche Zuständigkeit besonders wichtig. Unterstützung bei der Durchführung einer vereinbarten Therapie ist etwas anderes als die eigenständige medizinische Behandlung.

Unser Fazit: Unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Aufgaben – alle können wertvoll sein

Familien mit Typ-1-Diabetes brauchen oft weit mehr als eine gute medizinische Versorgung.

Sie benötigen Verständnis, Erfahrungsaustausch, praktische Hilfe im Alltag und manchmal auch intensive Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen.

Deshalb sind die verschiedenen Angebote grundsätzlich zu begrüßen.

Ein ehrenamtlicher Diabetes-Pate kann einer frisch betroffenen Familie Hoffnung geben. Eine Diabetes-Nanny kann in einer familiären Krise wichtige Hilfe leisten. Ein Diabetes-Guide kann Wege durch das Versorgungssystem aufzeigen. Und eine qualifizierte Diabetesberaterin oder ein Diabetescoach DDG kann professionelle diabetologische Unterstützung bieten.

Entscheidend ist nicht allein, wie sich jemand nennt, sondern welche Ausbildung, Erfahrung und Zuständigkeit hinter dem Angebot stehen.

Wir möchten mit diesem Überblick Familien Orientierung geben, ohne das wertvolle Engagement von Menschen in der Diabetes-Selbsthilfe zu schmälern.

Denn persönliche Erfahrung und professionelle Fachkompetenz sind kein Gegensatz – sie ergänzen sich im Idealfall.

Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr bereits Unterstützung durch Diabetes-Coaches, Diabetes-Lotsen, Diabetes-Nannies oder andere Angebote erhalten? Wir freuen uns über eure Erfahrungen und Hinweise auf weitere hilfreiche Qualifikationen und Unterstützungsangebote.