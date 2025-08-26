Der nächste Online Diabetes-Kids Elterntreff am Mittwoch den 27. Aug.

Wenn euer Kind an Diabetes erkrankt ist, wisst ihr, wie herausfordernd der Alltag sein kann. Der Austausch mit anderen betroffenen Eltern kann dabei eine große Unterstützung sein. Eine wunderbare Gelegenheit dazu bietet der Online Diabetes-Kids Elterntreff.

Am 27. Aug. ab 19:00 Uhr findet der nächste Termin statt.

Hier könnt ihr Euch anmelden!

Was ist der Online Diabetes-Kids Elterntreff?

Der Online Diabetes-Kids Elterntreff ist ein virtuelles Treffen, das regelmäßig über Zoom stattfindet. Hier könnt ihr in einer entspannten Atmosphäre zusammenkommen, Erfahrungen austauschen und euch gegenseitig unterstützen. Die Teilnahme ist unkompliziert: Nach der Anmeldung per E-Mail erhaltet ihr einen Link zur Zoom-Konferenz. Es besteht keine Verpflichtung, die Kamera einzuschalten oder aktiv zu sprechen – jeder kann so teilnehmen, wie es für ihn am besten passt.

Warum teilnehmen?

Gemeinschaft und Unterstützung: Der Austausch mit anderen Eltern, die ähnliche Erfahrungen machen, kann sehr beruhigend und stärkend sein. Ihr werdet feststellen, dass ihr nicht allein seid und dass es viele andere gibt, die die gleichen Herausforderungen meistern. Wertvolle Informationen: Während der Treffen werden oft praktische Tipps und Informationen rund um das Leben mit Diabetes geteilt. Themen wie Insulinpumpen, CGM-Geräte, Ernährung und vieles mehr werden besprochen. Flexibilität: Da die Treffen online stattfinden, könnt ihr bequem von zu Hause aus teilnehmen. Dies ist besonders praktisch in Zeiten, in denen persönliche Treffen schwierig sind. Erfahrungsberichte: Lest den Erfahrungsbericht einer Mutter, die an einem dieser Treffen teilgenommen hat. Sie beschreibt, wie wertvoll der Austausch für sie war und wie sie sich durch die Gespräche unterstützt fühlte.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Die Anmeldung ist einfach: Unter diesem Link findet ihr alle aktuell geplanten Treffs. Nach Anmeldung erhaltet ihr rechtzeitig alle notwendigen Informationen und den Link zur Teilnahme.

Erzählt es weiter! Je mehr Eltern teilnehmen, desto wertvoller wird der Austausch für alle. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und voneinander lernen.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und den gemeinsamen Austausch!

Herzliche Grüße,

Euer Diabetes-Kids Team