DDG-Herbsttagung 2026: Neue Impulse für Familien mit Kindern mit Typ-1-Diabetes

Diabetestechnik, künstliche Intelligenz, die Selbstständigkeit Jugendlicher und eine bessere Versorgung im Krankenhaus: Die 20. Diabetes-Herbsttagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) am 13. und 14. November 2026 in Dresden bot zahlreiche spannende Themen, die auch für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes von großer Bedeutung sind.

Auch Diabetes-Kids.de war mit einem eigenen Stand vor Ort vertreten. Wir durften während der beiden Veranstaltungstage sehr viele interessante, offene und wertvolle Gespräche führen – mit Fachleuten aus der Diabetologie, Diabetesberaterinnen und -beratern, Vertretern der Industrie, langjährigen Wegbegleitern und neuen Kontakten.

Dieser persönliche Austausch ist für unsere Arbeit besonders wichtig. Er ermöglicht es uns, die Anliegen und Erfahrungen betroffener FamilienHerbunmittelbar in die Fachwelt einzubringen und gleichzeitig neue Entwicklungen aus erster Hand kennenzulernen.

Wir sind sehr dankbar, dass wir Teil dieser wichtigen Veranstaltung sein durften!

Jugendliche mit Typ-1-Diabetes: Technik allein reicht nicht

Ein besonders wichtiges Thema für Familien war die Frage, wie Jugendliche mit Typ-1-Diabetes auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit besser unterstützt werden können.

Sarah Biester, Diabetesberaterin und Diabetescoach DDG am Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover, machte deutlich: Moderne Technologien wie CGM-Sensoren und automatisierte Insulindosierungssysteme (AID) gehören für viele Jugendliche längst zum Alltag.

Nach den auf der Herbsttagung vorgestellten Daten nutzen bereits über 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes ein CGM-System und mehr als 50 Prozent ein AID-System.

Doch die Bedienung einer Insulinpumpe ist nicht gleichbedeutend mit einem umfassenden Verständnis der eigenen Therapie.

Jugendliche müssen auch wissen, was bei Krankheit, einem technischen Ausfall oder unerwarteten Glukoseverläufen zu tun ist. Dazu gehören beispielsweise ein sicherer Umgang mit dem Mahlzeiteninsulin, individuell passende Alarme und ein Plan für den Ausfall von Pumpe oder Sensor.

Besonders positiv: Die DDG betont die Bedeutung einer wertschätzenden Kommunikation. Statt Jugendlichen bei unerwarteten Glukosewerten Vorwürfe zu machen, sollten gemeinsam mit ihnen Ursachen und mögliche Lösungen gesucht werden.

Für Familien bedeutet das: Gute Diabetesschulung muss weit über die technische Geräteeinweisung hinausgehen. Sie sollte altersgerecht, alltagsnah und individuell gestaltet sein und Jugendliche schrittweise befähigen, Verantwortung für ihre Behandlung zu übernehmen.

Künstliche Intelligenz: Hilfe bei der Kohlenhydratberechnung?

Wer kennt es nicht? Ein Teller Pasta, eine Pizza oder ein Essen im Restaurant – und die Frage, wie viele Kohlenhydrate wohl darin stecken.

KI-gestützte Apps versprechen, Mahlzeiten anhand eines Fotos zu analysieren und die enthaltenen Kohlenhydrate zu schätzen.

Die auf der Herbsttagung vorgestellten Erkenntnisse zeigen allerdings, dass hier weiterhin Vorsicht geboten ist.

Untersuchungen ergaben, dass KI-Systeme je nach Aufnahmewinkel und Anrichtung derselben Mahlzeit unterschiedliche Kohlenhydratmengen berechnen können. Selbst bei wiederholter Auswertung desselben Fotos können die Ergebnisse schwanken.

Eine einzelne KI-Schätzung ist daher noch keine verlässliche Grundlage für die Insulindosierung.

Die DDG sieht durchaus Potenzial in solchen digitalen Hilfsmitteln, betont aber, dass das grundlegende Wissen über Kohlenhydrate und die eigene Insulintherapie weiterhin unverzichtbar bleibt.

Unser Fazit: KI kann Familien zukünftig möglicherweise einiges erleichtern. Sie sollte aber eine Unterstützung sein und kein Ersatz für Wissen, Erfahrung und eine fundierte Diabetesschulung.

Insulinpumpe und CGM im Krankenhaus: Die gewohnte Therapie soll möglichst erhalten bleiben

Ein weiteres wichtiges Thema betrifft Kinder und Jugendliche, die wegen einer Erkrankung, Verletzung oder Operation ins Krankenhaus müssen.

Viele Familien kennen die Sorge: Darf mein Kind sein gewohntes CGM- oder AID-System im Krankenhaus weiterverwenden? Kennt sich das Personal mit der Technik aus?

Die DDG hat hierzu eine neue Praxisempfehlung zur Diabetestechnologie im Krankenhaus veröffentlicht.

Die zentrale Botschaft lautet: Die gewohnte Diabetestechnik sollte nicht allein deshalb abgesetzt werden, weil jemand ins Krankenhaus aufgenommen wird.

Entscheidend ist, ob die Systeme in der jeweiligen medizinischen Situation sicher weiterverwendet werden können und wer die Therapie überwacht.

Dafür braucht es geschultes Krankenhauspersonal, eindeutige Verantwortlichkeiten und einen geregelten Zugriff auf die Glukose- und Insulindaten.

Dass sich der Einsatz kontinuierlicher Glukosemessung auch im Krankenhaus lohnt, zeigt eine vorgestellte Studie bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Wurde die Insulintherapie durch ein Diabetesteam anhand kontinuierlicher Sensorwerte gesteuert, lagen die Glukosewerte 15 Prozentpunkte länger im Zielbereich als bei einer Steuerung anhand einzelner Blutzuckermessungen.

Diese Studienergebnisse lassen sich nicht unmittelbar auf Kinder mit Typ-1-Diabetes übertragen. Die grundsätzliche Forderung nach einer sicheren, kontinuierlichen Nutzung moderner Diabetestechnik ist jedoch auch für betroffene Familien von großer Bedeutung.

Wichtig: Die Praxisempfehlung bedeutet nicht, dass jedes System in jeder Behandlungssituation unverändert weiterlaufen kann. Gerade bei Operationen oder bestimmten Untersuchungen sind individuelle medizinische Entscheidungen erforderlich.

Nachhaltigkeit: Wohin mit Sensoren, Kathetern und Insulinpumpen?

Wer in einer Familie mit Typ-1-Diabetes lebt, weiß, welche Mengen an Verpackungen und Verbrauchsmaterialien im Laufe der Zeit zusammenkommen.

CGM-Sensoren, Patchpumpen, Infusionssets, Batterien, Insulinpens und Verpackungsmaterialien erzeugen regelmäßig Abfall.

Auch dieses Thema wurde auf der Herbsttagung aufgegriffen.

PD Dr. Sebastian Petry von der DDG-Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Umwelt & Klima stellte dar, dass sich viele Menschen mit Diabetes mehr Nachhaltigkeit bei ihren Hilfsmitteln wünschen.

In einer internationalen Befragung mit knapp 2.000 Teilnehmenden wünschten sich 69 Prozent mehr wiederverwendbare Produkte. 45 Prozent äußerten Sorgen über die anfallenden Verpackungsabfälle.

Gleichzeitig wurde deutlich: Sicherheit, Wirksamkeit und Alltagstauglichkeit müssen bei der Auswahl von Diabetestechnologie weiterhin an erster Stelle stehen.

Gefordert werden deshalb unter anderem besser recycelbare Materialien, weniger Verpackungsmüll sowie praktikable Rücknahme- und Recyclingsysteme für gebrauchte Medizinprodukte.

Aus unserer Sicht sollten hier vor allem die Hersteller Verantwortung übernehmen. Familien haben mit dem täglichen Diabetesmanagement bereits genug zu tun und sollten nicht zusätzlich vor die Wahl zwischen einer optimalen Behandlung und dem Umweltschutz gestellt werden.

Neue Zahlen: Rund 34.500 Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes in Deutschland

Die DDG veröffentlichte im Rahmen der Herbsttagung auch aktuelle Zahlen zur Diabetesversorgung in Deutschland.

Demnach leben hierzulande etwa 34.500 Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes. Jährlich kommen rund 3.800 Neuerkrankungen hinzu.

Nach einem Anstieg während der COVID-19-Pandemie ist die Neuerkrankungsrate seit 2023 wieder ungefähr auf das Niveau vor der Pandemie zurückgegangen.

Die Zahlen unterstreichen, wie wichtig eine flächendeckende, qualifizierte und langfristig gesicherte kinderdiabetologische Versorgung ist.

Die DDG fordert deshalb unter anderem den Zugang zu qualifizierter Behandlung unabhängig vom Wohnort sowie den Ausbau sinnvoller digitaler Versorgungsangebote wie Telemedizin und Videoschulungen.

Unser Rückblick: Viele gute Gespräche und wertvolle Begegnungen

Für uns war die Diabetes-Herbsttagung in Dresden nicht nur fachlich interessant, sondern vor allem auch menschlich bereichernd.

An unserem Diabetes-Kids-Stand durften wir sehr viele gute, konstruktive und herzliche Gespräche führen. Wir haben bekannte Gesichter wiedergesehen, neue Menschen kennengelernt, Erfahrungen ausgetauscht und zahlreiche interessante Anregungen für unsere weitere Arbeit mitgenommen.

Besonders wertvoll war für uns die Möglichkeit, die Perspektive von Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes in persönliche Gespräche mit Fachleuten und Entscheidungsträgern einzubringen.

Denn bei allen technischen und medizinischen Fortschritten darf eines nicht vergessen werden: Im Mittelpunkt stehen immer die Menschen, die täglich mit Diabetes leben, und ihre Familien.

Ein ganz herzliches Dankeschön an die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), dass wir bei der diesjährigen Herbsttagung mit unserem Stand dabei sein durften!

Ebenso danken wir allen, die uns besucht, sich Zeit für ein Gespräch genommen oder uns mit neuen Ideen und Anregungen unterstützt haben.

Wir freuen uns darauf, viele dieser Gespräche fortzusetzen und die gewonnenen Impulse in unsere Arbeit bei Diabetes-Kids.de einfließen zu lassen.

Euer Diabetes-Kids.de Team 💙

Habt ihr zu einem der vorgestellten Themen Fragen oder möchtet ihr mehr darüber erfahren? Dann schreibt uns gerne! Wir greifen eure Fragen und Anregungen auf und versuchen, euch weitere Informationen und Hintergründe aus der Fachwelt zur Verfügung zu stellen. 💙

Quelle: Presseunterlagen und Statements zur 20. Diabetes-Herbsttagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), 13.–14. November 2026, Dresden.