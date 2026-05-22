Charity trifft Show-Business: Diabetes auf dem roten Teppich

15. Diabetes-Charity-Gala am 16. Oktober erstmals freitags und in der Bar jeder Vernunft

Berlin, 18. Mai 2026 – Schon im zweiten Jahr kann man Tickets für die Diabetes-Charity-Gala erwerben. Während früher die Gala nur für einen exklusiven Kreis mit geladenen Gästen zugänglich war, öffnet die Diabetes-Charity-Gala am 16. Oktober 2026 in Berlin erneut ihre Tore für alle Interessierten. Per sofort können Tickets erworben werden auf https://www.diabetes-gala.de/. Das Basisticket kostet 99 Euro, mit einem Soliticket Silber (149 Euro) oder Gold (299 Euro) unterstützen die Gäste freiwillig die wichtige Aufklärungsarbeit von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und deren Interessenvertretung für 11 Millionen Menschen mit Diabetes. Diverse Prominente haben bereits ihr Kommen zugesagt, darunter die Schauspieler*innen Janine Kunze, die ModeratorInnen Anke Harnack und Jörg Draeger, Reality-Star Hubert Fella und Skeleton-Olympionikin Anna Fernstädt. Aus der Influencerszene haben sich unter anderem Conny Doll, Lyn Künstner, Lina Patti (alle Typ 1) und Daniel Lensing (Typ 2) angekündigt. Als Music-Act haben die Veranstalter Georg Stengel („Ich steh auf!“) gewinnen können. Moderieren werden die diabetesDE-Vorstandsmitglieder Dr. Jens Kröger und Stefanie Haack.

„Der Schwerpunkt der Gala bleibt weiterhin, das Thema Diabetes in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und Spenden für zwei karitative Projekte einzusammeln“, erzählt Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Die Spendenprojekte sind in diesem Jahr zum einen das Projekt „DiaConnect – gemeinsam statt einsam“, das sich an Kinder und Jugendliche mit Typ 1 ab 4 Jahren und deren Familien richtet. Ziel ist es, die psychosoziale Gesundheit von betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zu stabilisieren. Zum anderen werden Spenden gesammelt für die bewährte Kampagne „#SagEsLaut #SagEsSolidarisch“, bei der über das ganze Jahr verteilt Menschen aller Diabetes-Typen Sichtbarkeit gegeben wird und die deutlich macht, dass immer mehr Menschen mit Diabetes füreinander einstehen, für ihre Forderungen zur besseren diabetologischen Versorgung kämpfen und gemeinsam gegen Stigmatisierung laut werden.

Auch wer nicht dabei sein kann, kann die Projekte mit einer Spende unterstützen unter https://www.diabetesde.org/gala-spenden.

Die Gala wird durchgeführt mit freundlicher Unterstützung von Abbott, Boehringer Ingelheim, IKK classic, Insulet, MedTriX Group, Medtronic, Thieme Gruppe.

Quellverweis: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vom 18.5.2026