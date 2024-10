Botschaft der 13. Diabetes-Charity-Gala: Du bist nicht allein!

Zwei Spendenprojekte, viele Prominente, Sinnfluencer und würdige Preisträger*innen

Berlin – diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe richtet am 17. Oktober 2024 im TIPI am Kanzleramt in Berlin die 13. Diabetes-Charity-Gala aus. Einmal im Jahr wird die Volkskrankheit Diabetes mellitus in das Licht von Öffentlichkeit und Gesellschaft gerückt. Inklusive Dunkelziffer gibt es inzwischen 11 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland und jede Minute kommt eine Neuerkrankung hinzu. Neben Politikern und vielen Prominenten werden wieder viele Menschen mit Diabetes erwartet, die als sogenannte Sinnfluencer in den sozialen Medien über die Erkrankung, aber auch das alltägliche Diabetesmanagement aufklären. Die Key Note hält die TV-Politik-Journalistin Shakuntala Banerjee (ZDF). Als Promis mit Bühnenpräsenz haben Moderatorin und Autorin Cathy Hummels, die Schauspieler Karoline Teska und Daniel Völz, die Profifußballerin Sandra Starke, Junioren-Boulder-Weltmeister Yannik Nagel, Fußballeuropameister Thomas Helmer und Podcaster Serdar Deniz zugesagt. Zwei karitative Spendenprojekte stehen im Fokus. Höhepunkt der Gala ist die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises, die Laudatio hält Schauspieler Jan Sosniok. Durch die Gala führt das Moderatorenpaar Andrea Ballschuh und Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Der Music Act kommt von Florian Künstler.

„Unser diesjähriges Motto ist ‚Du bist nicht allein!‘, denn wir wollen jedem Einzelnen, der Diabetes hat, mit auf den Weg geben, dass es immer Wege und Möglichkeiten gibt, sich untereinander auszutauschen und zu helfen. Bei einer chronischen Erkrankung wie Diabetes, um die man sich 365 Tage kümmern muss, kann das schon mal eine erdrückende Last sein. Aber die Diabetes-Community beweist immer mehr, dass sie füreinander da ist“, erklärt Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe die Ausrichtung der diesjährigen Gala.

Zur Gala haben sich außerdem diverse Gesundheitspolitiker sowie weitere Prominente angekündigt. Im Vordergrund stehen aber die Menschen mit Diabetes sowie die Spenden für den guten Zweck. Im Vorfeld konnten schon viele Großspenden für folgende Spendenprojekte generiert werden: Der „FC Diabetes“, ein Fußballverein, bei dem aussschließlich Kinder mit Typ-1-Diabetes spielen und die Social-Media Awareness-Kampagne „#SagEsLaut #SagEsSolidarisch (Spendenlink siehe unten).

Zum 10. Mal werden Jenny und Julien Fuchsberger den Thomas-Fuchsberger-Preis, der ihrem verstorbenen Vater gewidmet ist, an einen oder mehrere Preisträger*innen überreichen. Das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro stiftet der „Diabetes-Anker“.

Die Diabetes-Charity-Gala wird in diesem Jahr unterstützt von Abbott, Boehringer Ingelheim, Dexcom, glucura, IKK Classic, MedTriX, Medtronic, Melitta, Wort & Bildverlag und dem Medienpartner Diabetes-Anker.

Spenden für die Gala-Projekte unter https://www.diabetesde.org/gala-spenden

oder Spendenkonto:

Sozialbank, IBAN: DE63 3702 0500 0001 1888 00, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Gala-Projekte

Quellverweis: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vom 1.10.2024