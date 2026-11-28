Eine neue Geschichte von BÄRT1 – unserem bärenstarken Superhelden mit Typ-1-Diabetes!

Draußen war es klirrend kalt, die ersten Schneeflocken tanzten vom Himmel und überall leuchteten wunderschöne Weihnachtslichter. BÄRT1 hüpfte aufgeregt durch die Wohnung.

„Mama, Papa, seid ihr endlich fertig? Ich möchte auf den Weihnachtsmarkt!“, rief er voller Vorfreude.

Natürlich durfte auch sein kleiner Superhelden-Rucksack nicht fehlen. Darin waren Traubenzucker, seine Diabetes-Utensilien und alles, was ein kleiner Bär mit Typ-1-Diabetes unterwegs so braucht.

Und schon ging das Abenteuer los!

🍭 Ein Paradies für kleine Naschbären

Auf dem Weihnachtsmarkt duftete es nach gebrannten Mandeln, frisch gebackenen Waffeln, Lebkuchen und Zimt. Überall funkelten Lichter, Weihnachtsmusik erklang und ein wunderschönes Karussell drehte seine Runden.

„Ohhhh, Mama! Schau mal, Zuckerwatte! Und da drüben gibt es Schokofrüchte! Und dort leckere Waffeln!“, jubelte BÄRT1.

Sein Freund Fips, der kleine Fuchs, schaute ihn verwundert an.

„Aber BÄRT1, du hast doch Diabetes. Darfst du das überhaupt essen?“

BÄRT1 grinste.

„Na klar! Ich muss nur wissen, wie viele Kohlenhydrate darin stecken, und gemeinsam mit Mama und Papa auf mein Insulin achten. Mein Diabetes hat schließlich kein Naschverbot!“

🧇 Das Geheimnis der Weihnachtsmarkt-Leckereien

BÄRT1 entschied sich für eine leckere Waffel. Doch wie viele Kohlenhydrate steckten eigentlich darin?

Mama Bär holte ihr Smartphone heraus.

„Schau mal, BÄRT1. Bei Diabetes-Kids gibt es eine besondere Weihnachtsmarkt-Tabelle. Dort können wir nachschauen, wie viele Kohlenhydrate die verschiedenen Leckereien ungefähr enthalten.“

„Wow! Eine Schatzkarte für Naschbären!“, lachte BÄRT1.

Gemeinsam schätzten sie die Kohlenhydrate der Waffel ab, schauten auf seine aktuellen Glukosewerte und kümmerten sich entsprechend seinem persönlichen Diabetes-Therapieplan um das Insulin.

Dann biss BÄRT1 genüsslich in seine warme Waffel.

„Mmmmmh! Weihnachten schmeckt einfach bärenstark!“

🎁 BÄRT1s Schatzkarte für kleine und große Naschbären Wie viele Kohlenhydrate stecken eigentlich in Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Crêpes, Kinderpunsch und anderen Weihnachtsmarkt-Leckereien? Unsere Diabetes-Kids Weihnachtsmarkt-Tabelle hilft euch beim Abschätzen – mit KH-, BE- und KE-Angaben und einer kostenlosen PDF-Version zum Ausdrucken und Mitnehmen. Zur Weihnachtsmarkt-Kohlenhydrattabelle » Die Angaben sind Orientierungswerte. Portionsgrößen, Zutaten und Zubereitung können variieren.

🎠 Eine rasante Karussellfahrt

Nach dem Naschen wollte BÄRT1 unbedingt mit seinen Freunden Karussell fahren.

Die bunten Pferde drehten sich im Kreis, die Lichter funkelten und BÄRT1 lachte vor Freude.

„Schaut mal, ich fliege fast wie ein richtiger Superheld!“, rief er und winkte seinen Freunden zu.

Danach tobten sie über den Weihnachtsmarkt und veranstalteten eine kleine Schneeballschlacht.

Natürlich wollte BÄRT1 besonders große Schneebälle bauen. Schließlich war er ein bärenstarker Superheld!

Doch plötzlich meldete sich sein Glukosesensor.

⚡ Auch Superhelden brauchen eine Auftankpause

Sein Glukosewert war niedrig.

„Oh, mein Körper braucht gerade etwas Zucker“, erklärte BÄRT1 seinen Freunden.

Er setzte sich auf eine Bank und holte seinen Traubenzucker heraus. Gemeinsam mit Mama kümmerte er sich entsprechend seinem Therapieplan um die Unterzuckerung und kontrollierte anschließend seinen Glukosewert erneut.

Seine Freunde warteten natürlich auf ihn.

„Ein Superheld braucht eben manchmal eine kleine Auftankpause!“, sagte Fips und lachte.

BÄRT1 nickte. Als sein Glukosewert wieder im sicheren Bereich war, konnten alle gemeinsam weiterspielen.

So eine kleine Pause konnte einem echten Superhelden doch nicht den Spaß verderben!

🌟 Ein ganz besonderer Weihnachtswunsch

Als es langsam Zeit wurde, nach Hause zu gehen, entdeckte BÄRT1 einen großen Weihnachtsbaum, an dem viele Kinder ihre Weihnachtswünsche aufgehängt hatten.

Auch BÄRT1 durfte einen Wunsch auf einen kleinen Papierstern schreiben.

Er überlegte kurz. Was sollte er sich wünschen? Ein neues Spielzeug? Einen noch größeren Superhelden-Umhang? Oder einen riesigen Berg voller Weihnachtswaffeln?

Nein, BÄRT1 hatte einen ganz anderen Wunsch.

„Ich wünsche mir, dass alle Kinder mit Diabetes genauso viel Spaß haben, naschen, lachen und Abenteuer erleben können wie alle anderen Kinder.“

Stolz hängte er seinen Stern an den Weihnachtsbaum.

Auf dem Heimweg blickte BÄRT1 noch einmal zurück auf die vielen funkelnden Weihnachtslichter.

„Das war ein wunderschöner Tag! Und wisst ihr was? Mein Diabetes war zwar die ganze Zeit dabei, aber die Hauptrolle hat heute Weihnachten gespielt!“ – Euer BÄRT1

🎄 BÄRT1s Tipps für euren Weihnachtsmarktbesuch Auch mit Typ-1-Diabetes dürft ihr die Weihnachtszeit und ihre Leckereien genießen.

Schätzt gemeinsam mit euren Eltern die Kohlenhydrate ab und berücksichtigt sie bei eurer Insulintherapie.

Behaltet eure Glukosewerte im Blick, besonders wenn ihr viel herumtobt.

Habt immer etwas gegen eine Unterzuckerung dabei.

Schützt euer Insulin und eure Diabetes-Utensilien vor Frost und großer Kälte.

Und das Allerwichtigste: Habt Spaß und genießt die schöne Weihnachtszeit! Weihnachtsmarkt – Naschen erlaubt! »

💌 Jetzt seid ihr dran!

Was esst ihr am liebsten auf dem Weihnachtsmarkt? Gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Schokofrüchte oder vielleicht sogar eine leckere Waffel wie BÄRT1?

Und welchen Wunsch würdet ihr an BÄRT1s Weihnachtsbaum hängen?

🐻 ❤️ 🎄 BÄRT1 wünscht euch und euren Familien eine wunderschöne Adventszeit, leuchtende Kinderaugen und viele bärenstarke Weihnachtsabenteuer! „Ich bin BÄRT1 – und ich bin bärenstark mit Typ 1!“

🐻 💙 💪 Wenn du auch Diabetes hast, denk daran: Du bist nicht allein.

Du bist mutig.

Du bist klug.

Und du bist stark – genau wie BÄRT1!

👉 Habt ihr Fragen an BÄRT1 oder Ideen, was er euch erklären oder erzählen soll? Dann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. ! BÄRT1 freut sich auf eure Nachrichten und antwortet sehr gerne – so bärenstark, wie er eben ist. 🐾💌