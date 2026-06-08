Alexander Zverev schreibt Tennis-Geschichte – und sendet eine wichtige Botschaft an alle Kinder mit Typ-1-Diabetes

Mit seinem gestrigen Triumph bei den French Open hat Alexander Zverev Sportgeschichte geschrieben. Nach mehreren Anläufen und drei verlorenen Grand-Slam-Finals gewann der Hamburger erstmals einen Grand-Slam-Titel und krönte damit eine außergewöhnliche Karriere. Im Finale von Roland Garros setzte er sich in einem dramatischen Fünf-Satz-Match gegen Flavio Cobolli durch.

Für die meisten Tennisfans ist dieser Erfolg bereits eine Sensation. Für Familien, die mit Typ-1-Diabetes leben, hat dieser Sieg jedoch noch eine viel tiefere Bedeutung.

Ein Grand-Slam-Sieger mit Typ-1-Diabetes

Alexander Zverev lebt seit seinem vierten Lebensjahr mit Typ-1-Diabetes. Viele Jahre sprach er öffentlich kaum darüber und versuchte sogar, seine Erkrankung zu verbergen. Heute geht er offen damit um und zeigt, dass ein Leben mit Diabetes kein Hindernis sein muss, um die größten Ziele zu erreichen.

Wer selbst Typ-1-Diabetes hat oder ein Kind mit Diabetes begleitet, weiß: Leistungssport ist nicht nur Training, Talent und mentale Stärke. Hinzu kommen Blutzuckerkontrollen, Insulingaben, die richtige Ernährung und die ständige Aufmerksamkeit für den eigenen Körper. Während eines Tennismatches auf höchstem Niveau muss Zverev deshalb nicht nur gegen seinen Gegner antreten, sondern gleichzeitig auch seinen Diabetes im Blick behalten.

Passend zu seinem historischen Erfolg sagte Zverev nach dem Finale, dass Kinder und Eltern sehen sollen, dass man trotz Diabetes „alles erreichen kann“. Genau diese Botschaft macht seinen Sieg so besonders.

Ein Vorbild für unsere Kinder

Viele Kinder mit Typ-1-Diabetes erleben Phasen, in denen sie ihre Erkrankung als Belastung oder Einschränkung empfinden. Sie möchten „einfach nur normal sein“ und fragen sich manchmal, ob bestimmte Träume für sie überhaupt erreichbar sind.

Alexander Zverev liefert darauf die denkbar beste Antwort:

Ja, man kann alles erreichen!

Man kann Leistungssport betreiben. Man kann Olympiasieger werden. Man kann die Nummer 1 der Welt werden. Und man kann sogar einen Grand Slam gewinnen.

Natürlich bedeutet das nicht, dass Diabetes keine Herausforderung ist. Aber es zeigt eindrucksvoll, dass Diabetes kein Grund ist, Träume aufzugeben.

Die Alexander Zverev Foundation und ihre Diabetes-Tenniscamps

Besonders beeindruckend ist, dass Alexander Zverev seinen Erfolg nicht nur für sich nutzt. Über die Alexander Zverev Foundation engagiert er sich seit Jahren für Menschen mit Typ-1-Diabetes und setzt sich dafür ein, Kindern Mut zu machen und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen.

Ein besonderes Highlight sind die Diabetes-Tenniscamps, die gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes und Diabetes-Kids.de durchgeführt werden. Dort geht es nicht nur um Tennis. Viel wichtiger ist die Erfahrung, andere Kinder kennenzulernen, die dieselben Herausforderungen im Alltag haben.

Wenn Kinder erleben, dass sie nicht allein sind, verändert das oft ihre Sicht auf den Diabetes. Aus Unsicherheit wird Selbstvertrauen. Aus Frust wird Akzeptanz. Und aus dem Gefühl, „anders zu sein, entsteht das Bewusstsein, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein.

Warum solche Begegnungen so wichtig sind

Ob bei unseren Diabetes-Kids-Veranstaltungen, bei Sportcamps oder bei den Tenniscamps der Alexander Zverev Foundation – die eigentliche Magie entsteht oft abseits des Sports.

Kinder sehen andere Kinder mit Sensoren, Pumpen und Diabetes-Rucksäcken. Sie merken, dass sie nicht die Einzigen sind. Sie erleben Vorbilder. Sie gewinnen Freunde. Und sie lernen, ihren Diabetes nicht nur als Belastung, sondern als einen Teil ihres Lebens zu akzeptieren.

Gerade deshalb sind solche Angebote von unschätzbarem Wert.

Herzlichen Glückwunsch, Sascha!

Wir von Diabetes-Kids gratulieren Alexander „Sascha“ Zverev herzlich zu seinem ersten Grand-Slam-Titel.

Sein Erfolg ist nicht nur ein großer Moment für den deutschen Tennissport. Er ist auch ein starkes Signal an tausende Kinder mit Typ-1-Diabetes:

Lasst euch von Diabetes niemals sagen, was ihr nicht schaffen könnt.

Alexander Zverev hat gerade bewiesen, dass selbst der größte Traum Wirklichkeit werden kann. 🎾💙

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