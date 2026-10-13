Alexander Zverev ist die Nummer 1 der Welt – Mit Diabetes kann man ALLES schaffen!

Was für ein Jahr. Was für eine Karriere. Und was für ein starkes Zeichen für alle Kinder und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes: Alexander Zverev hat es geschafft! Er wird das Tennisjahr 2026 als Nummer 1 der Weltrangliste beenden.

Seit dem 12. Oktober steht fest, dass Alexander Zverev von seinen Konkurrenten in der Jahreswertung nicht mehr eingeholt werden kann. Damit erreicht der 29-Jährige erstmals in seiner Karriere die Spitze des Welttennis – und ist zugleich der erste deutsche Tennisspieler überhaupt, der eine Saison als Nummer 1 der ATP-Weltrangliste beendet.

Nach seinen beiden Grand-Slam-Triumphen bei den French Open und den US Open ist es der nächste große Meilenstein in einem außergewöhnlichen Jahr.

Mit Typ-1-Diabetes an die Weltspitze

Für uns bei Diabetes-Kids hat dieser Erfolg eine ganz besondere Bedeutung.

Alexander Zverev lebt seit seinem vierten Lebensjahr mit Typ-1-Diabetes. Heute ist er zweifacher Grand-Slam-Sieger, Olympiasieger – und die Nummer 1 der Tenniswelt.

Deutlicher kann man kaum zeigen:

Mit Diabetes kann man ALLES schaffen!

Natürlich bedeutet das nicht, dass Diabetes immer einfach ist. Ganz im Gegenteil. Diabetes ist jeden Tag dabei – beim Training, beim Wettkampf, auf Reisen und in all den Situationen, in denen höchste körperliche und mentale Leistung gefragt ist.

Aber Alex zeigt unseren Kids etwas unglaublich Wichtiges: Diabetes darf ein Teil des Lebens sein, ohne die eigenen Träume zu bestimmen oder zu begrenzen.

Die Alexander Zverev Foundation beschreibt seine Motivation mit einem Satz, der heute passender kaum sein könnte:

„Ich will zeigen, dass man es mit dieser Krankheit ganz weit schaffen kann.“

Mission erfüllt, würden wir sagen. 😉

Ein großes Vorbild für unsere Diabetes-Kids

Was wir an Alex besonders schätzen: Er nutzt seinen Erfolg nicht nur für sich selbst.

Mit der Alexander Zverev Foundation engagiert er sich seit 2022 intensiv für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes. Die Stiftung unterstützt Projekte zur Verbesserung der Diabetesversorgung und möchte vor allem Kindern Mut machen, selbstbewusst und aktiv mit Diabetes zu leben.

Auch mit Diabetes-Kids verbindet die Alexander Zverev Foundation seit mehreren Jahren eine tolle Zusammenarbeit.

Gemeinsam konnten wir bereits Diabetes- und Tennis-Camps für Kinder mit Typ-1-Diabetes unter anderem in München, Halle und Hamburg veranstalten. Für unsere Kids waren diese Begegnungen jedes Mal etwas ganz Besonderes.

Denn es ist eine Sache, Kindern zu sagen: „Mit Diabetes kannst du alles schaffen.“

Es ist eine ganz andere, wenn vor ihnen einer der besten Tennisspieler der Welt steht, selbst Typ-1-Diabetes hat und ihnen genau das vorlebt.

Zwei Grand Slams – und jetzt die Nummer 1

2026 dürfte für Alexander Zverev wohl für immer ein ganz besonderes Jahr bleiben.

🏆 French-Open-Sieger

🏆 US-Open-Sieger

🌍 Nummer 1 der Welt zum Jahresende

Nach vielen Jahren in der absoluten Weltspitze und auch nach schweren Rückschlägen hat Alex damit eines seiner ganz großen Karriereziele erreicht.

Er selbst bezeichnete die Gewissheit, das Jahr an der Spitze der Weltrangliste zu beenden, als einen wahr gewordenen Traum.

Lieber Alex: Herzlichen Glückwunsch! ❤️🎾

Das gesamte Diabetes-Kids Team gratuliert Alexander Zverev von Herzen zu diesem außergewöhnlichen und hochverdienten Erfolg.

Für uns ist dieser Platz 1 noch viel mehr als eine Zahl in einer Weltrangliste.

Er ist eine Botschaft an Tausende Kinder mit Typ-1-Diabetes:

Träumt groß. Lasst euch von Diabetes nicht davon abhalten, eure eigenen Ziele zu verfolgen.

Nicht jeder muss Grand-Slam-Sieger werden. Nicht jeder muss die Nummer 1 der Welt werden.

Aber jedes Kind mit Diabetes darf wissen:

Diabetes setzt deinen Träumen keine Grenzen.

Lieber Alex, wir hoffen sehr, dass du neben all deinen sportlichen Herausforderungen auch zukünftig wieder Zeit für das eine oder andere gemeinsame Event mit unseren Diabetes-Kids findest. Denn solche Begegnungen machen unseren Kindern Mut und bleiben oft ein Leben lang in Erinnerung.

Herzlichen Glückwunsch, Alex – zur Nummer 1 der Welt!

Wir freuen uns riesig mit dir. ❤️

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