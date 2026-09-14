Alexander Zverev gewinnt die US Open – zweiter Grand-Slam-Titel und ein starkes Zeichen für Kinder mit Typ-1-Diabetes

Was für ein Erfolg! Alexander Zverev hat die US Open 2026 gewonnen und damit innerhalb weniger Monate bereits seinen zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert. Für uns bei Diabetes-Kids ist dieser Triumph noch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes: Alex zeigt Millionen Menschen, dass Typ-1-Diabetes großen Träumen nicht im Weg stehen muss.

Im Finale in New York setzte sich Alexander Zverev gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7 und 6:2 durch. Nach seinem ersten Grand-Slam-Erfolg bei den French Open im Juni ist es bereits sein zweiter Major-Titel in diesem außergewöhnlichen Jahr.

Ein Vorbild weit über den Tennissport hinaus

Alexander Zverev lebt seit seinem vierten Lebensjahr mit Typ-1-Diabetes. Lange Zeit wusste die Öffentlichkeit nichts davon. Erst 2022 sprach er offen über seine Erkrankung und gründete die Alexander Zverev Foundation, die sich insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes engagiert.

Sein Ziel hat Alex selbst einmal sehr treffend beschrieben:

„Ich will zeigen, dass man es mit dieser Krankheit ganz weit schaffen kann.“

Und genau das tut er.

Olympiasieger, ATP-Weltmeister – und nun zweifacher Grand-Slam-Sieger. Auf einem sportlichen Niveau, auf dem körperliche und mentale Belastbarkeit bis an die Grenzen gefordert werden.

Für Kinder, die gerade ihre Diabetesdiagnose erhalten haben, und für ihre Familien ist diese Botschaft ungeheuer wertvoll: Typ-1-Diabetes gehört zum Leben – aber er muss nicht bestimmen, welche Ziele man sich setzen darf.

Alexander Zverev Foundation und Diabetes-Kids – gemeinsam für unsere Kids

Wir von Diabetes-Kids freuen uns besonders darüber, dass Alex seinen Erfolg und seine Bekanntheit nutzt, um anderen Menschen mit Diabetes etwas zurückzugeben.

Mit seiner Alexander Zverev Foundation hat er in den vergangenen Jahren bereits sehr viel bewegt. Nach Angaben der Stiftung wurden inzwischen mehr als 1.150 Kinder und Jugendliche erreicht und gemeinsam mit Partnern, Unternehmen und Unterstützern über eine Million Euro Spendengelder gesammelt. Unterstützt werden Projekte rund um Versorgung, Bewegung, persönliche Entwicklung und ein selbstbestimmtes Leben mit Typ-1-Diabetes.

Auch mit Diabetes-Kids verbindet die Alexander Zverev Foundation seit Jahren eine besondere Zusammenarbeit. Gemeinsam konnten wir Diabetes-Camps und Veranstaltungen für Kinder mit Typ-1-Diabetes unter anderem in München, Halle und Hamburg durchführen.

Dabei ging es um weit mehr als Tennis. Die Kinder konnten erleben, dass sie mit ihrem Diabetes nicht allein sind, andere Familien kennenlernen, gemeinsam Sport treiben – und vor allem einem der besten Tennisspieler der Welt begegnen, der ganz selbstverständlich zeigt: Auch mit Typ-1-Diabetes sind außergewöhnliche Leistungen möglich.

Die Alexander Zverev Foundation nennt die Zusammenarbeit mit Diabetes-Kids und gemeinsame Camps auch ausdrücklich als Teil ihres Engagements.

Lieber Alex: Herzlichen Glückwunsch! ❤️

Wir gratulieren Alexander Zverev von ganzem Herzen zu diesem großartigen und mehr als verdienten Erfolg!

Der zweite Grand-Slam-Titel ist ein riesiger sportlicher Meilenstein. Für unsere Kinder und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes bedeutet er aber noch etwas mehr: Er macht Mut. Er zeigt, dass ein Leben mit Diabetes nicht bedeuten muss, Träume kleiner zu machen.

Lieber Alex, genieße diesen unglaublichen Moment – du hast ihn dir verdient! 🎾🏆

Und natürlich hoffen wir sehr, dass du neben all den Turnieren und sportlichen Herausforderungen auch künftig hin und wieder Zeit für solche besonderen gemeinsamen Aktionen und Camps mit unseren Diabetes-Kids findest. Denn die Begegnungen mit dir bleiben unseren Kids lange im Gedächtnis – und können manchmal mehr Mut machen als tausend Worte.

Herzlichen Glückwunsch zum US-Open-Sieg und zum zweiten Grand-Slam-Titel, Alex!

Dein Diabetes-Kids Team

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