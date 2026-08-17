Über 340 Termine für Familien mit Diabetes – Jetzt im Diabetes-Kids Kalender!
Wir haben unseren Terminkalender auf den neuesten Stand gebracht – und er ist prall gefüllt mit spannenden Veranstaltungen, hilfreichen Treffen und besonderen Erlebnissen für Familien mit diabetesbetroffenen Kindern!
👉 Unter www.diabetes-kids.de/termine findet ihr über 340 Termine für das aktuelle und kommende Jahr. Mit dabei sind natürlich auch unsere Highlights wie:
- ❄️ Unsere große Skifreizeit
- ⛵ Der beliebte Segeltörn
- 🌞 Der Sommertreff
Damit ihr schnell das Richtige für euch findet, haben wir die Termine übersichtlich nach Rubriken gegliedert:
- Diabetes-Kids Events
- Events in der Schweiz
- Treffen von Selbsthilfegruppen
- DDH-M Events
- DDB Events
- Events in Österreich
- Info-Veranstaltungen
- Freizeiten
- Schulungen/Kuren
📅 Fehlt ein wichtiger Termin?
Dann tragt ihn einfach direkt in unseren Kalender ein – oder schickt ihn per Mail an
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass niemand einen wichtigen Termin verpasst!
Selbsthilfe, Veranstaltungen, Diabetes-Kids Event, Schulung, Organisationen
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