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Dies & Das

Veröffentlicht in Dies&Das.

Über 340 Termine für Familien mit Diabetes – Jetzt im Diabetes-Kids Kalender!

TermineWir haben unseren Terminkalender auf den neuesten Stand gebracht – und er ist prall gefüllt mit spannenden Veranstaltungen, hilfreichen Treffen und besonderen Erlebnissen für Familien mit diabetesbetroffenen Kindern!

👉 Unter www.diabetes-kids.de/termine findet ihr über 340 Termine für das aktuelle und kommende Jahr. Mit dabei sind natürlich auch unsere Highlights wie:

  • ❄️ Unsere große Skifreizeit
  • Der beliebte Segeltörn
  • 🌞 Der Sommertreff 

Damit ihr schnell das Richtige für euch findet, haben wir die Termine übersichtlich nach Rubriken gegliedert:

  • Diabetes-Kids Events
  • Events in der Schweiz
  • Treffen von Selbsthilfegruppen
  • DDH-M Events
  • DDB Events
  • Events in Österreich
  • Info-Veranstaltungen
  • Freizeiten
  • Schulungen/Kuren

📅 Fehlt ein wichtiger Termin?
Dann tragt ihn einfach direkt in unseren Kalender ein – oder schickt ihn per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass niemand einen wichtigen Termin verpasst!

Selbsthilfe, Veranstaltungen, Diabetes-Kids Event, Schulung, Organisationen

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