Gut vorbereitet, wenn die Diabetestechnik mal streikt
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Gut vorbereitet, wenn die Diabetestechnik mal streikt
Sensor, Insulinpumpe und Smartphone sind aus dem Diabetesalltag vieler Familien kaum noch wegzudenken. Doch auch die beste Technik kann einmal ausfallen.
Das ist kein Grund zur Sorge. Wer ein paar einfache Dinge vorbereitet hat, kann auch bei technischen Problemen ruhig und sicher handeln.
Moderne Diabetestechnik erleichtert das Diabetesmanagement enorm und gibt Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ein großes Stück Freiheit und Sicherheit.
Trotzdem kann es passieren: Der Sensor verliert die Verbindung, das Smartphone ist leer, die Insulinpumpe meldet einen Fehler oder ein Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr wie gewohnt.
Wenn der Sensor keine Werte mehr liefert
Keine aktuellen Glukosewerte und keine Trendpfeile mehr zu sehen, fühlt sich zunächst ungewohnt an – besonders wenn man sich an ein CGM-System gewöhnt hat.
Die klassische Blutzuckermessung funktioniert jedoch weiterhin unabhängig vom CGM-Sensor.
Deshalb sollte immer vorhanden sein:
- ein funktionierendes Blutzuckermessgerät
- ausreichend Teststreifen und Lanzetten
- möglichst ein Ersatzsensor
Wie häufig bei einem Sensorausfall gemessen werden sollte, hängt von der jeweiligen Situation ab und sollte mit dem behandelnden Diabetesteam besprochen sein.
Wenn die Insulinpumpe nicht funktioniert
Insulinpumpen sind zuverlässige Begleiter. Trotzdem können Defekte, Verstopfungen des Infusionssets oder andere technische Probleme auftreten.
Entscheidend ist dann, dass die notwendige Insulinversorgung nicht unterbrochen bleibt.
Ein persönlicher Pumpen-Plan B
Jede Familie mit einem Kind, das eine Insulinpumpe nutzt, sollte gemeinsam mit dem Diabetesteam festlegen, wie die Insulinversorgung vorübergehend mit Pen oder Spritze erfolgen kann.
Was gehört dazu?
- benötigte Insuline
- geeignete Pens oder Spritzen
- persönlich festgelegte Dosierungen
- schriftliche Anweisungen
Warum ist das wichtig?
Da Insulinpumpen normalerweise schnellwirksames Insulin verwenden, kann eine längere Unterbrechung der Insulinversorgung problematisch werden.
Wenn plötzlich der Strom oder die Verbindung fehlt
Auch außerhalb der eigentlichen Diabetestechnik kann es einmal zu Störungen kommen: leerer Handyakku, kein Internet oder vorübergehender Stromausfall.
Viele Diabetesgeräte benötigen für ihre grundlegenden Funktionen keine permanente Internetverbindung. Welche Funktionen auch ohne Smartphone, Cloud oder Internet verfügbar sind, unterscheidet sich allerdings von System zu System.
Powerbank
Geladen und mit den passenden Kabeln griffbereit halten.
Ersatz
Falls erforderlich Batterien, Ladegeräte und Adapter bereithalten.
Papier
Telefonnummern und wichtige Therapieinformationen nicht nur im Handy speichern.
Es lohnt sich außerdem, einmal in Ruhe auszuprobieren beziehungsweise nachzulesen, welche Funktionen des eigenen Systems auch ohne Internet, Smartphone oder Cloud weiterhin zur Verfügung stehen.
Ein kleiner Vorrat schafft Sicherheit
Ein sinnvoller Vorrat an regelmäßig benötigtem Diabetesmaterial gehört für viele Familien ohnehin zum Alltag.
Wichtig ist, diesen gelegentlich zu überprüfen, Haltbarkeitsdaten im Blick zu behalten und rechtzeitig für Nachschub zu sorgen.
Nicht angebrochene Insulinvorräte werden in der Regel bei 2 bis 8 °C im Kühlschrank gelagert und dürfen nicht einfrieren. Für bereits verwendetes Insulin gelten je nach Präparat unterschiedliche Aufbewahrungsbedingungen und Verwendungsfristen.
Fällt die Kühlung vorübergehend aus, bedeutet dies nicht automatisch, dass das Insulin unbrauchbar ist. Entscheidend sind Temperatur, Dauer und die Herstellerangaben des jeweiligen Präparats.
Unterwegs
Eine geeignete Kühltasche kann insbesondere auf Reisen sinnvoll sein.
Bei Unsicherheit zur Verwendbarkeit eines Präparats können Apotheke, Hersteller oder Diabetesteam weiterhelfen.
Nicht nur an die Technik denken
Zur guten Vorbereitung gehören natürlich auch die bekannten medizinischen Notfallmaßnahmen.
Unterzuckerung
Schnell wirksame Kohlenhydrate sollten jederzeit verfügbar sein.
Glukagon
Das verordnete Glukagonpräparat sollte griffbereit sein. Auch weitere Betreuungspersonen sollten wissen, wann und wie es eingesetzt wird.
Ketone
Für Situationen mit anhaltend hohen Glukosewerten, Krankheit oder Verdacht auf Insulinmangel sollte eine Möglichkeit zur Ketonmessung vorhanden sein.
Unsere kleine Vorsorge-Checkliste
Vielleicht ist das nächste Diabetesgespräch eine gute Gelegenheit, diese Punkte einmal gemeinsam durchzugehen.
- Funktionierendes Blutzuckermessgerät, Teststreifen und Lanzetten vorhanden?
- Ersatzsensoren, Pumpenzubehör und gegebenenfalls Batterien oder Ladegeräte verfügbar?
- Ersatzplan für einen Pumpenausfall mit dem Diabetesteam besprochen und benötigte Insuline und Injektionshilfen vorhanden?
- Ketonmessung, schnell wirksame Kohlenhydrate und verordnetes Glukagon griffbereit?
- Wichtige Therapieinformationen und Telefonnummern zusätzlich auf Papier vorhanden?
- Ausreichend Insulin und Verbrauchsmaterial im Haus und Haltbarkeitsdaten überprüft?
- Wissen auch Betreuungspersonen in Familie, Kita oder Schule, was bei einem technischen oder medizinischen Problem zu tun ist?
Gut vorbereitet sein heißt nicht, mit Problemen zu rechnen.
Ganz im Gegenteil: Ein wenig Vorsorge soll dafür sorgen, dass solche Gedanken im Alltag weniger Raum einnehmen.
Moderne Diabetestechnik macht das Leben mit Typ-1-Diabetes heute in vielerlei Hinsicht leichter. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass technische Geräte gelegentlich einmal Probleme machen können.
Es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen: Wir haben einen Plan, wir kennen unsere Möglichkeiten und wir können uns auch helfen, wenn die gewohnte Technik einmal nicht verfügbar ist.
Vielleicht nehmt ihr euch bei Gelegenheit eine halbe Stunde Zeit, um eure Diabetesausstattung und eure Notfallpläne zu überprüfen. Danach könnt ihr euch wieder den Dingen widmen, um die es im Familienleben eigentlich gehen sollte: gemeinsam Zeit verbringen, Neues erleben und das Leben genießen.
Denn gute Vorbereitung schafft vor allem eines: mehr Gelassenheit und Sicherheit im Alltag.
Kennt ihr schon unsere interaktive Diabetes-Tech-Übersicht?
Dort findet ihr aktuelle CGM-Systeme, Insulinpumpen und AID-Systeme mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Kompatibilitäten.
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