Kleine Vorsorge – große Sicherheit

Gut vorbereitet, wenn die Diabetestechnik mal streikt

Sensor, Insulinpumpe und Smartphone sind aus dem Diabetesalltag vieler Familien kaum noch wegzudenken. Doch auch die beste Technik kann einmal ausfallen.

Das ist kein Grund zur Sorge. Wer ein paar einfache Dinge vorbereitet hat, kann auch bei technischen Problemen ruhig und sicher handeln.