CamAPS Liberty: Fully Closed Loop für myLoop soll ab September 2026 kommen

Mit CamAPS Liberty steht beim AID-System myLoop eine wichtige Erweiterung bevor: Erstmals soll es möglich sein, die Insulinabgabe vollständig automatisiert laufen zu lassen, ohne Kohlenhydrate zu zählen und ohne vor dem Essen einen Mahlzeitenbolus abzugeben.

Für Deutschland beziehungsweise die DACH-Region ist die Einführung derzeit für September 2026 angekündigt.

Was ist CamAPS Liberty?

CamAPS Liberty ist keine neue Insulinpumpe, sondern eine zusätzliche Funktion innerhalb der bestehenden CamAPS FX App.

myLoop besteht weiterhin aus:

der YpsoPump ,

, der CamAPS FX App auf einem kompatiblen iPhone oder Android-Smartphone,

auf einem kompatiblen iPhone oder Android-Smartphone, sowie einem kompatiblen CGM-System.

Aktuell nennt mylife Diabetes Care für Deutschland Dexcom G7, FreeStyle Libre 3 und FreeStyle Libre 3 Plus als CGM-Optionen für myLoop. Die Sensordaten werden an CamAPS FX übertragen; der adaptive Algorithmus berechnet daraus fortlaufend den Insulinbedarf und steuert die Insulinabgabe der YpsoPump.

Neu ist bei Liberty also vor allem die Art, wie Mahlzeiten behandelt werden.

Was unterscheidet Liberty vom bisherigen myLoop?

Das bisherige CamAPS FX arbeitet als sogenanntes Hybrid-Closed-Loop-System. Die basale Insulinabgabe wird weitgehend automatisch gesteuert, zu Mahlzeiten muss normalerweise aber weiterhin eine Kohlenhydratmenge eingegeben und ein Mahlzeitenbolus abgegeben werden.

Bei aktiviertem CamAPS Liberty entfällt dies.

Nach Angaben von CamDiab müssen Nutzerinnen und Nutzer dann in der Regel

keine Kohlenhydrate zählen und keinen Insulinbolus vor der Mahlzeit abgeben.

Dafür verwendet Liberty eine weiterentwickelte, laut CamDiab „proaktivere“ Version des CamAPS-Algorithmus. Diese soll Glukoseveränderungen frühzeitig berücksichtigen und darauf mit einer entsprechenden Anpassung der Insulinabgabe reagieren, wobei die bestehenden Sicherheitsgrenzen des Systems erhalten bleiben.

Damit wird aus dem Hybrid Closed Loop zumindest während der aktivierten Liberty-Funktion ein Fully Closed Loop.

Liberty kann ein- und ausgeschaltet werden

Interessant ist, dass Liberty offenbar nicht zwingend dauerhaft verwendet werden muss.

Siehe hierzu das aktualisierte Video von CamDiab: https://youtu.be/1U9CTzelTSw

Die Funktion lässt sich innerhalb von CamAPS FX über einen Ein-/Aus-Schalter aktivieren und wieder deaktivieren. Die bisher bekannten CamAPS-Funktionen bleiben erhalten. Dazu gehören unter anderem Boost, Ease-off, Add Meal und die Möglichkeit, weiterhin manuell Insulin abzugeben.

CamDiab beschreibt Liberty ausdrücklich als zusätzliche Option für Situationen, in denen Menschen mit Typ-1-Diabetes die alltägliche Belastung ihrer Therapie reduzieren möchten.

Als Beispiele nennt der Hersteller unter anderem Stress, Reisen, arbeits- oder schulisch besonders intensive Zeiten und andere belastende Lebensphasen. Liberty soll die bestehende Diabetesbehandlung ergänzen und nicht ersetzen.

Gerade dieser Ansatz unterscheidet Liberty etwas von der Vorstellung, dass ein Fully Closed Loop grundsätzlich rund um die Uhr ohne Eingriffe laufen müsse. Nutzerinnen und Nutzer sollen selbst entscheiden können, wann sie diese zusätzliche Automatisierung verwenden möchten.

Für wen ist CamAPS Liberty vorgesehen?

Nach den derzeit veröffentlichten Informationen ist CamAPS Liberty für Menschen mit Typ-1-Diabetes ab 13 Jahren vorgesehen.

Für Kinder unter 13 Jahren wurde die Liberty-Funktion bislang nicht ausreichend untersucht und wird deshalb derzeit nicht empfohlen. Dasselbe gilt nach der im März 2026 veröffentlichten CamDiab-Presseinformation für die Schwangerschaft. Auch die aktuelle deutsche Ankündigung zur Markteinführung nennt ausdrücklich Personen unter 13 Jahren und Schwangere als nicht vorgesehene Anwendergruppen.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen CamAPS FX beziehungsweise myLoop insgesamt und der neuen Liberty-Funktion.

Das normale CamAPS FX/myLoop kann bereits bei deutlich jüngeren Kindern eingesetzt werden. In Deutschland ist die Kombination laut mylife Diabetes Care mit Dexcom G7 oder FreeStyle Libre 3 Plus ab zwei Jahren und mit FreeStyle Libre 3 ab vier Jahren zugelassen. CamAPS FX selbst besitzt darüber hinaus auch eine Zulassung für die Verwendung in der Schwangerschaft.

Die Altersbeschränkung ab 13 Jahren betrifft also CamAPS Liberty, nicht grundsätzlich das myLoop-System.

Für welche Jugendlichen und Erwachsenen könnte Liberty besonders interessant sein?

Nach dem bisher veröffentlichten Konzept richtet sich Liberty vor allem an Menschen mit Typ-1-Diabetes, die bereits ein kompatibles CamAPS-FX-System verwenden und die Belastung durch Kohlenhydratberechnung und Mahlzeitenboli zeitweise reduzieren möchten.

Das könnte beispielsweise für Jugendliche interessant sein, deren Tagesablauf durch Schule, Freizeit, Sport oder spontane Mahlzeiten häufig wechselt. CamDiab nennt ausdrücklich auch besonders arbeits- oder schulintensive Zeiten als mögliche Situationen für die Nutzung.

Ob Liberty im individuellen Fall sinnvoll ist, hängt jedoch weiterhin von der jeweiligen Therapie und der ärztlichen beziehungsweise diabetologischen Beurteilung ab.

Für Kinder unter 13 Jahren ist die Funktion zunächst keine Option.

Wann kommt CamAPS Liberty nach Deutschland?

Die regulatorische Grundlage für die Einführung in Europa wurde bereits Anfang Januar 2026 geschaffen. CamDiab teilte damals mit, dass die Fully-Closed-Loop-Funktion die entsprechende Genehmigung durch die benannte Stelle nach der europäischen Medizinprodukte-Regulierung erhalten habe.

Für die DACH-Region wird derzeit September 2026 als Einführungstermin genannt. Sowohl in Informationen für Diabetes-Fachpersonal als auch von deutschen Diabetes-Fachhändlern wird dieser Zeitraum inzwischen konkret genannt.

Der 1. September 2026 ist der aktuell angekündigte Starttermin für Deutschland.

Ein wichtiger Schritt Richtung künstliche Bauchspeicheldrüse

Mit CamAPS Liberty verschiebt sich die Automatisierung der Insulintherapie einen weiteren Schritt.

Während heutige AID-Systeme viele Therapieentscheidungen automatisch treffen, bleibt das Essen bislang meistens die wichtigste Situation, in der Menschen selbst aktiv werden müssen. Genau hier setzt Liberty an.

Wenn die Funktion wie angekündigt funktioniert, müssen Nutzerinnen und Nutzer während des Liberty-Betriebs weder Kohlenhydrate berechnen noch einen Mahlzeitenbolus abgeben. Trotzdem bleibt es möglich, wieder in den bisherigen Betriebsmodus zurückzukehren und vorhandene CamAPS-Funktionen weiter zu nutzen.

Für Familien auf Diabetes-Kids ist allerdings besonders wichtig: Zum geplanten Start richtet sich CamAPS Liberty erst an Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene. Für jüngere Kinder bleibt das bisherige CamAPS FX/myLoop-System die verfügbare AID-Lösung.

Stand: 26. August 2026. Da CamAPS Liberty noch vor der deutschen Markteinführung steht, können sich Details zur Verfügbarkeit und zu den zugelassenen Kombinationen noch ändern.