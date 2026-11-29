🩸 Wie sieht für Euch das perfekte CGM-System aus?

Klein, unauffällig, zuverlässig, lange Tragedauer oder möglichst wenige Alarme? Was ist Euch bei einem Glukosesensor besonders wichtig – und was nervt Euch an den aktuellen Systemen?

💬 Wir möchten Eure Meinung wissen!

In unserer aktuellen Diabetes-Kids Umfrage fragen wir:

👉 Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM-System idealerweise haben?

Eure Erfahrungen und Wünsche sind wichtig, denn Ihr wisst am besten, worauf es im Diabetes-Alltag wirklich ankommt.

📊 Nehmt an unserer Umfrage teil! Wir freuen uns auf Eure Antworten! 💙

Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM System idealerweise haben? (Mehrfachnennung möglich) Hohe Messgenauigkeit

Wasserfest (z. B. beim Schwimmen)

Direkte Anbindung an Insulinpumpen (closed loop)

Stabilität bei Sport, Hitze, Kälte

Zuverlässige Hypo-/Hyperglykämie-Alarme

Geringe Warm-up-Zeit

Schmerzloser oder einfacher Sensorwechsel

Einstellbare Alarmgrenzen und Lautstärke

Höhere Reichweite bzw. WiFi

Lange Sensortragezeit (z. B. 14 Tage oder länger)

Kompatibilität mit Android Smartphones und Smartwatches

Hohe Datensicherheit

Einfache Auswertungen in der App

Kompatibilität mit iOS Smartphones und Smartwatches

Parallele Messung von Keton

Einfache Bedienung per App

Cloud-Anbindung für einfache Datenfreigabe/Follower

Unauffälliges, kleines Gerät

Nachhaltiges umweltfreundliche Konzept mit wenig Müll

Alarmunterdrückung bei Bedarf (z. B. nachts)

Keine Kalibrierungen notwendig

E-SIM integriert in Pumpensystem, sodass es kein zusätzliches Smartphone braucht

Download- oder Exportfunktion

Anderes bitte eintragen Abstimmen