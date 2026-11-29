Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM System idealerweise haben?
🩸 Wie sieht für Euch das perfekte CGM-System aus?
Klein, unauffällig, zuverlässig, lange Tragedauer oder möglichst wenige Alarme? Was ist Euch bei einem Glukosesensor besonders wichtig – und was nervt Euch an den aktuellen Systemen?
💬 Wir möchten Eure Meinung wissen!
In unserer aktuellen Diabetes-Kids Umfrage fragen wir:
👉 Welche Eigenschaften sollte ein neues CGM-System idealerweise haben?
Eure Erfahrungen und Wünsche sind wichtig, denn Ihr wisst am besten, worauf es im Diabetes-Alltag wirklich ankommt.
📊 Nehmt an unserer Umfrage teil! Wir freuen uns auf Eure Antworten! 💙
Weitere Umfragen findet ihr hier
CGM System, Dexcom, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Blutzuckermessung, Medtronic, Abbott, Minimed
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