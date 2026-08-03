Webinar mit Dexcom zum Thema "Neuigkeiten von Dexcom"
Bald ist Anmeldeschluss zum Webinar mit Dexcom zum Thema "Neuigkeiten von Dexcom" auf Diabetes-Kids Virtuell am Dienstag den 25. Aug. 2026 ab 19:00 Uhr
Am 25. August 2026 dreht sich bei Diabetes-Kids alles um aktuelle Entwicklungen bei Dexcom. Erfahrt aus erster Hand, was es Neues rund um die Dexcom-CGM-Systeme gibt, und nutzt die Gelegenheit, Eure Fragen direkt zu stellen.
Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen.
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Dienstag, 25. Aug. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Host:
|Ramona Grudda Dexcom Deutschland
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|
25.8.2026 um 17:00 Uhr
Hier gehts zur Anmeldung
CGM System, Dexcom, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Veranstaltungen, Firmen
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