Bald ist Anmeldeschluss zum Webinar mit Dexcom zum Thema "Neuigkeiten von Dexcom" auf Diabetes-Kids Virtuell am Dienstag den 25. Aug. 2026 ab 19:00 Uhr

Am 25. August 2026 dreht sich bei Diabetes-Kids alles um aktuelle Entwicklungen bei Dexcom. Erfahrt aus erster Hand, was es Neues rund um die Dexcom-CGM-Systeme gibt, und nutzt die Gelegenheit, Eure Fragen direkt zu stellen.

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.

Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen.



Hier die Details zum Event: