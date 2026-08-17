FreeStyle Libre 3 Plus jetzt mit Tandem t:slim X2 kompatibel

Gute Nachrichten für Nutzerinnen und Nutzer der Tandem t:slim X2™ Insulinpumpe: Seit heute, dem 17. August 2026, kann die Pumpe auch mit dem FreeStyle Libre 3 Plus Sensor von Abbott genutzt werden. Damit steht für das Tandem AID-System eine weitere CGM-Option zur Verfügung.

Abbott und Tandem Diabetes Care erweitern die Möglichkeiten bei der automatisierten Insulinabgabe: Der FreeStyle Libre 3 Plus Sensor ist ab sofort mit der Tandem t:slim X2™ Insulinpumpe kompatibel.

Für Familien, die bereits eine t:slim X2 nutzen oder über einen Wechsel nachdenken, bedeutet das vor allem mehr Auswahl beim verwendeten CGM-System.

So funktioniert die Verbindung

Der FreeStyle Libre 3 Plus Sensor wird beim Einsatz mit dem Tandem AID-System über die Tandem t:slim App gestartet.

Anschließend verbindet sich der Sensor per Bluetooth direkt mit der t:slim X2 Insulinpumpe. Die Glukosewerte werden jede Minute an die Pumpe beziehungsweise die Tandem t:slim App übertragen und dort angezeigt.

Nach der Aktivierung benötigt der FreeStyle Libre 3 Plus Sensor zunächst 60 Minuten, bis er für die Glukosemessung bereit ist.

Automatische Anpassung der Insulinabgabe

Die aktuellen Glukosewerte des FreeStyle Libre 3 Plus Sensors können vom Tandem AID-System für die automatisierte Insulinsteuerung genutzt werden.

Der Control-IQ+ Algorithmus der t:slim X2 passt auf Grundlage der CGM-Daten die Insulinabgabe automatisch an. Wie und in welchen Abständen diese Anpassungen erfolgen, richtet sich nach der Funktionsweise und den Einstellungen des Tandem Systems.

Damit bilden FreeStyle Libre 3 Plus, t:slim X2 und Control-IQ+ gemeinsam ein AID-System zur automatisierten Unterstützung der Insulintherapie.

Glukosewerte jede Minute und optionale Alarme

Zu den Funktionen der neuen Kombination gehören:

Anzeige der Glukosewerte jede Minute

automatische Nutzung der CGM-Daten durch das Tandem AID-System

optionale Glukose-Alarme bei zu hohen oder zu niedrigen Werten

bei zu hohen oder zu niedrigen Werten Anzeige der Werte sowohl auf der t:slim X2 Insulinpumpe als auch in der Tandem t:slim App

als auch in der gemeinsame Insulin- und Glukoseberichte über Tandem Source™

Für Alarme und Benachrichtigungen müssen die entsprechenden Funktionen aktiviert sein. Abbott weist außerdem darauf hin, dass sich Sensor, Pumpe und App für die Alarmfunktionen innerhalb der vorgesehenen Bluetooth-Reichweite befinden müssen.

Mehr Auswahl für Familien

Die neue Kompatibilität dürfte besonders für Familien interessant sein, die den FreeStyle Libre 3 Plus bereits nutzen oder bevorzugen, gleichzeitig aber auf ein automatisiertes Insulinabgabesystem mit der Tandem t:slim X2 setzen möchten.

Bislang war die Auswahl kompatibler Sensoren bei AID-Systemen häufig ein entscheidender Faktor bei der Wahl einer Insulinpumpe. Jede zusätzliche Kombination gibt Menschen mit Typ-1-Diabetes und ihren Familien mehr Möglichkeiten, ein System zu finden, das möglichst gut zum eigenen Alltag passt.

Wichtig: Ob die Kombination aus FreeStyle Libre 3 Plus und Tandem t:slim X2 im individuellen Fall geeignet ist und welche Voraussetzungen gelten, sollte mit dem behandelnden Diabetesteam geklärt werden. Maßgeblich sind immer die aktuellen Produktinformationen und Gebrauchsanweisungen der Hersteller.

Mehr Informationen unter https://www.freestylelibre.de/

Unser Diabetes-Technologie Überblick wurde entsprechend aktualisiert

Quelle: Informationen von Abbott Diabetes Care, veröffentlicht anlässlich der neuen Kompatibilität von FreeStyle Libre 3 Plus und Tandem t:slim X2 am 17. August 2026.