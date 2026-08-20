BALD ANMELDESCHLUSS: Webinar mit Dexcom zum Thema "Neuigkeiten von Dexcom"
Webinar mit Dexcom zum Thema "Neuigkeiten von Dexcom" auf Diabetes-Kids Virtuell am Dienstag den 25. Aug. 2026 ab 19:00 Uhr
Zusammen im Grünen Bereich
Tipps, Tricks und News von Dexcom & #DexcomWarriors
Tauche mit uns in die Welt der #DexcomWarriors Community ein und erfahre, wie diese dir dabei helfen können, den Alltag mit Diabetes zu meistern. Freu dich außerdem auf praktische Tipps und hilfreiche Tricks direkt von unserer Tech-Support-Expertin sowie spannende Einblicke in aktuelle Produktneuheiten von Dexcom. Stelle deine Fragen, tausche dich aus und entdecke: Du bist nicht allein.
Referenten: Claus Fleissner, Mara Gaffney, Ramona Grudda
Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen.
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Dienstag, 25. Aug. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Host:
|Claus Fleissner, Mara Gaffney, Ramona Grudda - Dexcom Deutschland
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|
25.8.2026 um 17:00 Uhr
Hier gehts zur Anmeldung
CGM System, Dexcom, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Veranstaltungen, Firmen
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