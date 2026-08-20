Webinar mit Dexcom zum Thema "Neuigkeiten von Dexcom" auf Diabetes-Kids Virtuell am Dienstag den 25. Aug. 2026 ab 19:00 Uhr

Zusammen im Grünen Bereich

Tipps, Tricks und News von Dexcom & #DexcomWarriors

Tauche mit uns in die Welt der #DexcomWarriors Community ein und erfahre, wie diese dir dabei helfen können, den Alltag mit Diabetes zu meistern. Freu dich außerdem auf praktische Tipps und hilfreiche Tricks direkt von unserer Tech-Support-Expertin sowie spannende Einblicke in aktuelle Produktneuheiten von Dexcom. Stelle deine Fragen, tausche dich aus und entdecke: Du bist nicht allein.

Referenten: Claus Fleissner, Mara Gaffney, Ramona Grudda

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.

Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen.



Hier die Details zum Event: