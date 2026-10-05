„Leinen los, Sorgen los“ – Diabetes-Kids im neuen Sonderheft von „Gut leben mit Diabetes“

Wir freuen uns sehr: Im aktuellen Sonderheft „Gut leben mit Diabetes für Kinder & Familien“ aus dem Burda Verlag ist ein ausführlicher Artikel über unseren Diabetes-Kids Segeltörn erschienen.

Unter der Überschrift „Leinen los, Sorgen los“ begleitet der Beitrag unseren viertägigen Törn mit der historischen Noorderlicht. 15 Jugendliche mit Typ-1-Diabetes, jeweils gemeinsam mit einem Elternteil, erleben dabei vier Tage auf See – mit Wind, Wellen, gemeinsamen Abenteuern und vor allem ganz viel Gemeinschaft.

Sehr schön beschreibt der Artikel, was unseren Diabetes-Kids Ahoi Segeltörn so besonders macht: An Bord muss niemand erklären, warum eine Insulinpumpe piepst oder ein Sensor Alarm schlägt. Die Jugendlichen treffen andere, für die Typ-1-Diabetes genauso selbstverständlich zum Alltag gehört. Gemeinsam werden Segel gesetzt, Knoten geübt, gekocht, gespielt und neue Freundschaften geschlossen.

Auch zwei Familien kommen ausführlich zu Wort und erzählen von ihrem Alltag mit Typ-1-Diabetes und davon, was diese gemeinsame Zeit auf der Noorderlicht für sie bedeutet hat. Besonders treffend fasst der Beitrag zusammen, was nach vier Tagen bleibt: mehr Vertrauen, mehr Leichtigkeit und mehr Mut.

Für uns ist es etwas ganz Besonderes, unsere Arbeit und die Atmosphäre des Segeltörns auf mehreren Seiten in einem großen Diabetes-Magazin wiederzufinden. Der Artikel zeigt sehr schön, worum es bei unseren Veranstaltungen immer wieder geht: Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sollen erleben, dass sie nicht allein sind – und dass der Diabetes zwar dazugehört, aber nicht immer die Hauptrolle spielen muss.

Das Sonderheft „Gut leben mit Diabetes für Kinder & Familien“ ist seit dem 1. Oktober 2026 kostenlos in Apotheken erhältlich.

Wer beim nächsten Diabetes-Kids Ahoi Segeltörn dabei sein möchte, findet weitere Informationen natürlich auch bei uns auf Diabetes-Kids.de. Die Anmeldung ist noch bis Ende Nov. 2026 möglich. Details unter https://www.diabetes-kids.de/diabetes-kids-ahoi-2027

Also: Beim nächsten Apothekenbesuch einfach einmal nach dem Sonderheft fragen – es lohnt sich.

Wer beim nächsten Diabetes-Kids Ahoi Segeltörn dabei sein möchte, findet weitere Informationen natürlich auch bei uns auf Diabetes-Kids.de. Die Anmeldung ist noch bis Ende Nov. 2026 möglich. Details unter https://www.diabetes-kids.de/diabetes-kids-ahoi-2027