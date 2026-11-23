Kochen und Backen mit Kindern macht Spaß – doch wenn Typ-1-Diabetes zum Familienalltag gehört, kommt eine zusätzliche Herausforderung hinzu: Kohlenhydrate berechnen, Zutaten abwiegen und die passende Insulinmenge bestimmen. Genau hier setzt das Koch- und Backbuch von Sandra Harsch an. Damit es weiterhin erhältlich bleibt, hat die Mutter einer Tochter mit Typ-1-Diabetes ein Crowdfunding für die dritte Auflage gestartet. Wir von Diabetes-Kids möchten sie dabei unterstützen!

Aus dem eigenen Familienalltag entstanden

Als Sandras Tochter im Alter von gerade einmal acht Monaten die Diagnose Typ-1-Diabetes erhielt, veränderte sich das Familienleben schlagartig.

Besonders die Ernährung wurde zu einer Herausforderung. Jede Zutat musste abgewogen, Kohlenhydrate mussten berechnet und Mahlzeiten entsprechend geplant werden. Sandra verlor zeitweise sogar die Freude am Kochen und Backen.

Sie suchte nach einem Kochbuch, das speziell auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern mit Typ-1-Diabetes zugeschnitten war – mit bereits berechneten Kohlenhydraten und Rezepten, die auch Kinder begeistern.

Als sie nichts Passendes fand, begann sie kurzerhand selbst damit, ihre Lieblingsrezepte zu sammeln, die Nährwerte zu berechnen und alles sorgfältig zu dokumentieren.

Aus dieser Idee entstand schließlich ihr Herzensprojekt „Kochen Backen Diakids – Das Koch- & Backbuch“.

Mehr als 50 Rezepte – mit allem, was Familien brauchen

Auf über 400 liebevoll gestalteten Seiten finden sich zahlreiche vegetarische Rezepte für den Familienalltag.

Ob leckere Nudelgerichte, Aufläufe, selbst gebackene Kuchen, Muffins, Waffeln oder kleine Snacks zwischendurch – hier ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

Das Besondere: Sandra hat sich nicht nur Gedanken über leckere Rezepte gemacht, sondern auch darüber, wie sie Familien das Diabetesmanagement beim Essen erleichtern kann.

Das bietet ihr Koch- und Backbuch:

Kohlenhydratangaben (KH) und Kohlenhydrateinheiten (KE) pro 100 g.

Zusätzliche Angaben zu Fett, Eiweiß, Kalorien und Fett-Protein-Einheiten (FPE).

Fotos der benötigten Zutaten.

Ausführlich bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, bei denen auch Kinder mithelfen können.

Eine verständliche Beispielrechnung, mit der Familien lernen können, eigene Gerichte zu berechnen.

Besonders schön finden wir, dass es dabei nicht um spezielle Diabetiker-Rezepte oder den Verzicht auf Zucker geht. Es geht um ganz normales, leckeres Essen und um die Möglichkeit, die enthaltenen Kohlenhydrate leichter einzuschätzen.

Denn auch Kinder mit Typ-1-Diabetes dürfen grundsätzlich alles essen. Entscheidend ist, dass die Kohlenhydrate berücksichtigt und die Insulindosierung individuell angepasst werden.

Wir haben einen Blick ins Buch geworfen

Sandra hat uns freundlicherweise ein digitales Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt.

Unser Eindruck: Das Buch ist wirklich mit viel Liebe und großem Aufwand gestaltet worden.

Besonders gefallen haben uns die zahlreichen Fotos zu den einzelnen Zubereitungsschritten und die übersichtliche Darstellung der Nährwerte.

Auch die ausführliche Beispielrechnung für einen Nudelauflauf mit Brokkoli ist hilfreich. Sandra zeigt dabei, wie aus den Kohlenhydratwerten der einzelnen Zutaten die KH-Angabe pro 100 g des fertigen Gerichts ermittelt wird.

Das macht das Buch nicht nur zu einer Rezeptsammlung, sondern auch zu einer praktischen Unterstützung für Familien, die sich mit dem Berechnen von Mahlzeiten noch etwas schwertun.

Warum Sandra jetzt eure Unterstützung braucht

Das Buch wurde bereits zweimal gedruckt und hat nach Angaben von Sandra mehr als 600 Familien erreicht.

Doch die bisherigen Exemplare sind vergriffen, und ein erneuter Druck ist mit erheblichen Kosten verbunden.

Sandra stand zuletzt sogar mit einem Verlag in Kontakt, der großes Interesse an ihrem Buch hatte. Eine Zusammenarbeit kam jedoch aufgrund der zu geringen Marge für den Verlag nicht zustande.

Damit das Buch trotzdem weiterhin erhältlich bleibt, hat Sandra ein Crowdfunding auf der Plattform Startnext gestartet.

Das Prinzip ist einfach: Familien können das Buch bereits jetzt vorbestellen. Wenn mindestens 100 Bücher zusammenkommen und das Finanzierungsziel erreicht wird, kann Sandra die dritte Auflage in Auftrag geben.

So muss sie die Druckkosten nicht vollständig selbst vorfinanzieren.

Helft mit, damit das Buch weiterhin erhältlich bleibt!

Wir von Diabetes-Kids finden, dass solche Projekte aus der eigenen Diabetes-Community Unterstützung verdienen.

Hier hat eine Mutter aus einer persönlichen Herausforderung heraus etwas geschaffen, das vielen anderen Familien den Alltag erleichtern kann.

Deshalb möchten wir euch auf Sandras Crowdfunding aufmerksam machen.

Das Crowdfunding läuft noch bis zum 15. Dezember 2026.

Wer das Buch gerne selbst nutzen, verschenken oder einfach dazu beitragen möchte, dass es weiterhin erhältlich bleibt, findet alle Informationen und die Möglichkeit zur Vorbestellung hier:

Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, dass Sandra die benötigten Vorbestellungen erreicht und ihr Herzensprojekt fortsetzen kann!

Wir drücken ihr jedenfalls ganz fest die Daumen!

Hinweis: Wir stellen dieses Projekt aus eigener Überzeugung vor. Diabetes-Kids erhält für die Veröffentlichung keine Vergütung. Es handelt sich um die Unterstützung eines privatwirtschaftlichen Buchprojekts, nicht um eine gemeinnützige Spendenaktion.