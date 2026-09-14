„Ich bin stärker als mein Diabetes“ – ein Mutmach- und Malbuch für Kinder mit Typ-1-Diabetes

Typ-1-Diabetes gehört zum Leben – aber er bestimmt nicht, wer ein Kind ist und was es erreichen kann. Genau diese wichtige Botschaft möchte das Mutmach- und Malbuch „Ich bin stärker als mein Diabetes“ Kindern auf spielerische Weise vermitteln.

Gerade nach der Diagnose verändert sich für Kinder und ihre Familien zunächst sehr viel. Glukosewerte, Insulin, Sensoren, Pumpen oder Pens, Kohlenhydrate und viele neue Begriffe werden plötzlich Teil des Alltags. Gleichzeitig bleiben aber all die Dinge, die ein Kind ausmachen: seine Träume, seine Freunde, seine Hobbys, seine Neugier – und vor allem seine Persönlichkeit.

Hier setzt das Buch „Ich bin stärker als mein Diabetes: Mutmach- und Malbuch für Kinder mit Typ-1-Diabetes“ an. Es verbindet Beschäftigung und Kreativität mit einer positiven Botschaft. Schon der Titel macht deutlich, worum es geht: Kinder sollen erleben, dass Typ-1-Diabetes zwar Aufmerksamkeit und tägliches Management benötigt, ihnen aber nicht ihre Stärke, ihren Mut und ihre Möglichkeiten nimmt. Auch die Produktbeschreibung stellt genau diese Botschaft in den Mittelpunkt: „Du bist stärker als dein Diabetes.“

Malen, beschäftigen und dabei Selbstvertrauen stärken

Malen kann für Kinder weit mehr sein als nur Zeitvertreib. Es schafft kleine Ruhepausen, gibt Raum für Fantasie und kann helfen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die im Alltag manchmal schwierig oder belastend sind.

Gerade bei Typ-1-Diabetes finden wir diesen Ansatz schön: Nicht immer muss über Werte, Therapie und Technik gesprochen werden. Manchmal kann eine positive Botschaft, die ein Kind beim Malen und Beschäftigen ganz nebenbei begleitet, mindestens genauso wertvoll sein.

Denn Kinder mit Typ-1-Diabetes leisten jeden Tag eine ganze Menge. Sie lassen Sensoren setzen, denken an Insulin, reagieren auf Alarme, erklären Freunden oder Lehrkräften ihre Diabetes-Technik und lernen häufig schon sehr früh, Verantwortung für sich und ihren Körper zu übernehmen.

Das darf auch einmal ausdrücklich gesagt werden:

Ihr seid stark. Ihr seid mutig. Und ihr seid sehr viel mehr als euer Diabetes.

Eine schöne Idee auch nach der Diagnose

Wir können uns das Buch besonders gut für Kinder vorstellen, bei denen Typ-1-Diabetes noch nicht lange Teil des Lebens ist. Gerade in dieser Zeit stehen verständlicherweise viele medizinische und organisatorische Dinge im Vordergrund.

Umso wichtiger ist die andere Seite: einem Kind zu vermitteln, dass sein Leben weitergeht, dass viele Dinge weiterhin möglich sind und dass es mit Typ-1-Diabetes genauso träumen, spielen, reisen, Sport treiben, Freunde treffen und Abenteuer erleben kann wie andere Kinder auch.

Aber natürlich kann so ein Mutmacher auch nach vielen Jahren mit Diabetes guttun. Denn es gibt wohl bei fast jedem einmal Tage, an denen Sensoralarme, schwankende Werte oder das ständige Mitdenken einfach nerven.

Eine Botschaft, die wir bei Diabetes-Kids gerne unterstützen

Seit der Gründung von Diabetes-Kids erleben wir immer wieder, wie wichtig es für Kinder ist, zu erfahren:

Ich bin nicht allein. Andere kennen meinen Alltag. Und Diabetes setzt meinen Träumen keine Grenzen.

Genau deshalb gefällt uns bereits die Grundidee dieses Buches sehr. Ein kindgerechter Mutmacher, der nicht die Erkrankung in den Mittelpunkt stellt, sondern das Kind und seine Stärke.

Und nachdem wir beim Con-T1 auch die Familie hinter dem Buch kennenlernen durften, können wir sagen: Hinter dieser schönen Idee stehen Menschen, denen es wirklich am Herzen liegt, Kindern mit Typ-1-Diabetes Mut zu machen und sie zu stärken.

Denn Typ-1-Diabetes ist ein Teil des Lebens.

Aber das Leben ist sehr viel größer als Diabetes.

Zum Buch

Ich bin stärker als mein Diabetes

Mutmach- und Malbuch für Kinder mit Typ-1-Diabetes

Das Buch ist über Amazon erhältlich.