Ein wertvoller Begleiter für Familien mit Kindern mit Typ-1-Diabetes – jetzt in der aktualisierten 3. Auflage 2026.

Buchcover: TRIAS Verlag / Thieme

Die Diagnose Typ-1-Diabetes verändert das Leben einer Familie von einem Tag auf den anderen. Plötzlich gibt es unzählige Fragen, neue Aufgaben und viele Entscheidungen zu treffen. Doch bei all diesen Herausforderungen sollte eines niemals aus dem Blick geraten: Kinder mit Typ-1-Diabetes sollen vor allem eines sein dürfen – Kinder!

Mit ihrem Ratgeber „Das Kinder-Diabetes-Buch – Unbeschwert groß werden mit Typ-1-Diabetes“ möchten Dr. med. Martin Holder und Dipl.-Psych. Béla Bartus Familien auf diesem Weg begleiten.

Das bereits seit vielen Jahren etablierte Buch, das wir auch bei Diabetes-Kids schon vorgestellt haben, ist im Mai 2026 in einer aktualisierten dritten Auflage erschienen.

Medizinisches Wissen trifft psychologische Erfahrung

Das Besondere an diesem Ratgeber ist die Kombination zweier sich hervorragend ergänzender Fachrichtungen:

Dr. med. Martin Holder ist ein erfahrener Kinderdiabetologe am Olgahospital des Klinikums Stuttgart. Als Leitlinien-Koordinator leitete er die Aktualisierung der S3-Leitlinie zur Kinder-Diabetologie der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG).

Dipl.-Psych. Béla Bartus ist Fachpsychologe für Diabetes (DDG) sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Krankheitsbewältigung, diabetesbezogene Ängste und die psychologischen Auswirkungen moderner Diabetes-Technologien.

Beide Autoren verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes und ihren Familien.

Was bietet die Neuauflage?

Der Ratgeber verbindet medizinische Grundlagen mit vielen Themen, die Familien in ihrem täglichen Leben beschäftigen:

Grundlagen und Früherkennung des Typ-1-Diabetes

Moderne kontinuierliche Glukosemessung (CGM)

Insulinpumpen und automatisierte Insulinabgabesysteme (AID)

Unterschiedliche Insuline und Therapieformen

Umgang mit Ängsten und psychischen Belastungen

Ernährung und Familienalltag

Diabetes in Kindergarten und Schule

Sport, Freizeit und Reisen

Die besonderen Herausforderungen verschiedener Lebensphasen

Soziale Hilfen für Familien

Eine positive Rückmeldung aus unserer Community Auch eine Mutter eines Kindes mit Typ-1-Diabetes hat uns kürzlich eine sehr positive Rückmeldung zu diesem Buch zukommen lassen. Besonders schätzt sie die verständliche und ausgewogene Darstellung der unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten. Eltern werden dabei unterstützt, informierte Entscheidungen zu treffen, anstatt ihnen einen bestimmten Therapieweg vorzugeben. Da sich die Herausforderungen mit dem Alter des Kindes immer wieder verändern, sieht sie in dem Buch einen Begleiter, auf den Familien auch nach vielen Jahren noch zurückgreifen können.

Unser Diabetes-Kids-Buchtipp

Wir von Diabetes-Kids freuen uns, dass dieser bewährte Ratgeber aktualisiert wurde. Gerade die rasante Entwicklung der Diabetes-Technologie macht es für Familien nicht immer einfach, den Überblick zu behalten.

Die Verbindung von medizinischem Fachwissen, psychologischer Kompetenz und alltagsnahen Informationen macht dieses Buch aus unserer Sicht zu einem interessanten Lesetipp – sowohl für Familien unmittelbar nach der Diagnose als auch für diejenigen, die schon viele Jahre mit Typ-1-Diabetes leben.

Auch für Großeltern, Angehörige und andere Menschen, die Kinder mit Typ-1-Diabetes begleiten, kann das Buch eine hilfreiche Informationsquelle sein.

Das Buch auf einen Blick Titel: Das Kinder-Diabetes-Buch

Untertitel: Unbeschwert groß werden mit Typ-1-Diabetes

Autoren: Dr. med. Martin Holder und Dipl.-Psych. Béla Bartus

Verlag: TRIAS Verlag / Thieme

Auflage: 3. Auflage, Mai 2026

Umfang: 208 Seiten, 30 Abbildungen

ISBN: 978-3-432-12059-1

Preis: 24,00 Euro (Printausgabe)

E-Book: 23,99 Euro Hier könnt ihr das Buch beziehen TRIAS / Thieme Verlag Hugendubel jpc Michaelsbund Als E-Book bestellen Natürlich könnt ihr das Buch unter Angabe der ISBN auch in eurer örtlichen Buchhandlung bestellen. Preisangaben: Stand November 2026.