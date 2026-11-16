20.000 Kilometer durch Afrika mit Typ-1-Diabetes – weil Träume keine Grenzen kennen müssen

Mit dem Motorrad von Oberbayern bis nach Kapstadt, durch Wüsten, tropische Hitze, über staubige Pisten und durch zahlreiche afrikanische Länder. Was für viele schon ohne chronische Erkrankung eine gewaltige Herausforderung wäre, hat Stephan Riederauer mit Typ-1-Diabetes gewagt. Seine Geschichte zeigt eindrucksvoll: Eine Diabetesdiagnose verändert das Leben, aber sie muss nicht das Ende großer Träume bedeuten.

Eine Diagnose, die zunächst alles infrage stellte

Als Stephan Riederauer im Sommer 1989 mit knapp 20 Jahren die Diagnose Typ-1-Diabetes erhielt, war er sportlich aktiv, begeisterter Bergläufer und Motorradfahrer. Gemeinsam mit Freunden wollte er die türkische Schwarzmeerküste erkunden und hatte noch viele weitere Reisepläne.

Plötzlich stand die Frage im Raum, ob all das überhaupt noch möglich sein würde. Die Ärzte machten ihn damals auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die solche Unternehmungen mit Diabetes mit sich bringen könnten.

Doch Stephan wollte seine Träume nicht aufgeben. Noch im Jahr seiner Diagnose unternahm er die geplante Motorradtour durch die Türkei.

Stephan Riederauer erzählt seine außergewöhnliche Reise in „Sugar & Steel“. © National Geographic Verlag

Was folgte, war ein Leben voller Abenteuer: Motorradreisen durch die USA und Australien, Touren durch Südamerika, Expeditionen im Himalaya und Bergbesteigungen in verschiedenen Teilen der Welt.

Der Typ-1-Diabetes war dabei stets sein Begleiter – aber er sollte nicht darüber bestimmen, welche Ziele er sich im Leben setzen durfte.

Einmal quer durch Afrika – ein Lebenstraum wird Wirklichkeit

Im Februar 2024 startete Stephan schließlich zu einem seiner größten Abenteuer: Rund 20.000 Kilometer von seiner bayerischen Heimat bis nach Kapstadt in Südafrika.

Gemeinsam mit Freunden, drei Motorrädern und einem begleitenden Geländewagen machte er sich auf den Weg.

Tausende Kilometer über einsame Straßen und staubige Pisten. © Stephan Riederauer

Die Route führte unter anderem durch Marokko, Mauretanien, Senegal, Ghana, Nigeria, Kamerun, die beiden Kongostaaten, Angola und Namibia bis nach Südafrika.

Schon die Vorbereitungen waren eine Herausforderung. Zahlreiche Visa mussten organisiert, Grenzübergänge geprüft, Sicherheitsrisiken eingeschätzt und Ersatzteile für die Motorräder beschafft werden.

Und dann war da natürlich noch der Diabetes: Wie lässt sich ausreichend Insulin mitnehmen? Wie schützt man es vor extremer Hitze? Was passiert bei einer Unterzuckerung mitten in der Wüste, weit entfernt von medizinischer Versorgung?

Fragen, die bei einer solchen Reise besonders wichtig sind.

Diabetes im Reisegepäck – eine besondere Herausforderung

Wer mit Typ-1-Diabetes unterwegs ist, hat immer einen zusätzlichen Begleiter dabei. Insulin, Blutzuckermessgerät, Teststreifen und weiteres Zubehör müssen zuverlässig verfügbar sein – auch fernab von Apotheken und medizinischer Versorgung.

Auf einer Reise durch Afrika kommen weitere Herausforderungen hinzu: extreme Temperaturen, lange Fahrtage, unregelmäßige Mahlzeiten und die Frage, wie sich der Diabetes unter solchen Bedingungen sicher behandeln lässt.

Auch auf Abenteuerreisen immer dabei: die Ausrüstung zur Diabetesversorgung. © Stephan Riederauer

Stephan beschreibt in seinem Reisebericht, wie er sein Insulin und seine Messutensilien transportierte und welche Erfahrungen er dabei über viele Jahre gesammelt hat.

Seine persönlichen Vorgehensweisen sind allerdings nicht durchweg zur Nachahmung geeignet. Insbesondere beim Schutz von Insulin vor Hitze und bei der Behandlung von Unterzuckerungen sind medizinisch empfohlene Sicherheitsmaßnahmen unverzichtbar.

Zwischen Abenteuer und echten Grenzerfahrungen

Die Reise verlief keineswegs reibungslos.

Bereits zu Beginn stürzte Stephan in der Westsahara schwer mit seinem Motorrad. Erst nach seiner Rückkehr stellte sich heraus, dass er sich unter anderem das Wadenbein gebrochen hatte. Auch eine Rippe war gebrochen.

Trotz Schmerzen und erheblicher Schwierigkeiten setzte er die Reise fort.

Hinzu kamen extreme Temperaturen, schwierige Straßenverhältnisse, technische Probleme und Situationen, in denen auch sein Diabetes zur Herausforderung wurde.

So schildert er beispielsweise eine schwere Unterzuckerung während einer nächtlichen Fahrt im Senegal. Eine ungeplant lange Fahrzeit hatte dazu geführt, dass bereits gespritztes Insulin wirkte, bevor er etwas essen konnte.

Solche Erlebnisse machen deutlich: Diese Reise war nicht nur ein großes Abenteuer, sondern mit erheblichen Risiken verbunden.

Nicht jede seiner Entscheidungen sollte dabei als Vorbild dienen. Gerade bei Unterzuckerungen, der Insulinaufbewahrung und dem Umgang mit Verletzungen sind medizinische Vorsicht und eine gute Vorbereitung unverzichtbar.

Doch die Geschichte zeigt auch, wie viel Entschlossenheit und Lebensfreude in einem Menschen stecken können, der sich von seiner Erkrankung nicht grundsätzlich einschränken lassen möchte.

Was können Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes daraus mitnehmen?

Natürlich muss niemand mit dem Motorrad durch Afrika fahren, um zu beweisen, dass ein erfülltes Leben mit Diabetes möglich ist.

Für den einen ist es vielleicht die erste Klassenfahrt ohne Eltern, für die andere ein Auslandsjahr, eine anspruchsvolle Sportart, eine große Wanderung oder eine Reise mit Freunden.

Gerade nach der Diagnose fragen sich viele Familien, ob ihre Kinder später all das machen können, was sie sich wünschen.

Die Geschichte von Stephan Riederauer gibt darauf eine ermutigende Antwort: Es ist mit Typ-1-Diabetes sehr viel möglich.

Nicht immer ohne zusätzliche Planung. Nicht ohne Risiken. Und manchmal auch nicht ohne Rückschläge.

Aber Diabetes bedeutet nicht, dass man seine Träume von vornherein aufgeben muss.

Moderne Diabetes-Technologie, gute Schulung, eine verlässliche medizinische Betreuung und Menschen, die einen unterstützen, können heute vieles erleichtern.

Und genauso wichtig ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Unser Fazit: Mit Diabetes leben – und das Beste daraus machen

Stephan Riederauers Reise ist außergewöhnlich. Aber die wichtigste Botschaft liegt für uns nicht in den 20.000 Kilometern, den durchquerten Ländern oder den überstandenen Gefahren.

Sie liegt darin, dass ein junger Mann nach seiner Diabetesdiagnose beschlossen hat, seine Lebensträume nicht aufzugeben – und auch mehr als 35 Jahre später noch neue verwirklicht.

Das bedeutet nicht, dass man gesundheitliche Risiken ignorieren sollte. Im Gegenteil: Wer seine Träume langfristig verwirklichen möchte, sollte auch gut auf sich achten.

Denn es geht nicht darum, trotz Diabetes alles zu riskieren. Es geht darum, mit Diabetes möglichst viel vom Leben zu haben.

Und genau das möchten wir bei Diabetes-Kids.de auch unseren Kindern, Jugendlichen und ihren Familien mit auf den Weg geben.

Hintergrund: Stephan Riederauer hat seine Erlebnisse im Reisebericht „Sugar & Steel – 20.000 Kilometer mit dem Motorrad zwischen Diabetes, Staub und Freiheit“ festgehalten, erschienen bei National Geographic. Die Darstellung basiert auf seinem persönlichen Reisebericht. Seine individuellen Entscheidungen zur Diabetestherapie sind keine allgemeinen medizinischen Empfehlungen.

Bildnachweise: Reisefotos © Stephan Riederauer; Buchcover © National Geographic Verlag. Verwendung mit freundlicher Genehmigung.

Erhältlich ist das unter anderem Buch bei: